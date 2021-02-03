Genital Bölge Estetiği Nedir?



Genital bölgede doğumsal veya yapısal olarak var olan ya da sonradan doğum, ameliyat, aşırı kilo alıp vermeler, yaşlanma, kronik kabızlık gibi nedenlerle meydana gelen görsel ve işlevsel bozukluklar genital bölge problemleri olarak değerlendirilebilir. Genital bölgede sarkma ya da büyüme dokularda hacim kaybı ya da aşırı kilo alımıyla çamaşırdan belli olacak şekilde belirginleşmesi, iç dudaklarda aşırı ve ya asimetrik büyüme, vajende tekrarlayan doğumlar nedeniyle genişleme gibi pek çok sorunla karşılaşmaktayız.

Genital bölge problemleri, cerrahi olarak ve cerrahiye destek diğer tedavi yöntemleriyle düzeltilebilir.



Genital Bölge Estetiğinde Kullanılan Yöntemler Nelerdir?



LABİOPLASTİ: Doğumsal ve ya yapısal özellikler ile zaman içerisinde iç dudaklarda şekil değişikliği, sarkma, büyüme ve lekelenmeler oluşabilir. Bu durum cinsel ilişkiye engel olabilir, isteksizlik yaratabilir ya da cinsel ilişkiyi ağrılı hale getirebilir. Lokal ya da genel anestezi uygulanarak yapılan kısa süreli bir operasyon ile hasta bu sorundan kurtulabilir ve sonrasında hasta günlük hayata hemen dahil olabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise cinsel ilişkinin 4 ila 6 hafta ertelenmesidir.



KLİTEROPLASTİ: Klitorisin dediğimiz dış genital bölgenin hz duyusundan sorumlu organda çeşitli nedenlerle oluşabilen üzerinin örtülmesi ya da sarkması gibi durumlarda kliteroplasti operasyonu ile sorunu çözebilmekteyiz. İşlem için genellikle lokal anestezi yeterlidir. Operasyon sonrasında soğuk uygulama ve dinlenme tavsiye edilir. 10 gün boyunca cinsel ilişkiden uzak kalınması tedavi sürecini hızlandıracaktır.



HYMENOPLASTİ: Kızlık zarının onarımı içindir. Kızlık zarı onarımı kültürel sebeplerle yapılabileceği gibi, cinsel şiddet, travma, bu bölgeden geçirilen operasyonlar ya da partneri ile yeniden ilk cinsel ilişki yaşama arzusunda olan hastalarımıza da yapılabilmektedir. Kızlık zarı onarımı geçici ya da kalıcı yöntemlerle yapılabilmektedir. Geçici onarım, evlilik ve ya cinsel ilişki tarihinden 1 hafa önce yapılan uygulamadır.

Hymen parçaları kullanılır. Kalıcı dediğimiz onarımda ise vajen duvarından bir parça kullanılır. Operasyon süresi yaklaşık 1 – 2 saattir. Operasyon sonrasında hastadan istenen yorucu aktivitelerden ve ağır kaldırmaktan kaçınmasıdır. Cerrahi işlem sonrası kanama görülebilir. Bu kanama 48 ila 72 saat sürebilir. Tamamen iyileşme ise 6 haftayı bulabilir.



VAJİNOPLASTİ: Vajinayı sıkılaştırmak amacıyla yapılan cerrahi işlemdir. Radyofrekans ve lazer yöntemi de tercih edilebilir ancak önemli derece gevşeklik yaşayan kişilerde başarısız sonuç elde edilebilir ya da elde edilen sonuç geçici olabilir.



Önemli derece gevşekliği olan kişilerde sıklıkla tercih edilen yöntem vajinoplastidir. Bu işlem ile vajinal dokudaki genişleme daraltılır, estetik problemler giderilir. Gerekli görüldüğü takdirde genital bölgenin diğer kısımları da onarılabilir. İşlem süresi yaklaşık 1 -2 saattir. Hasta iki gün sonra normal günlük yaşamına dönebilir ancak 6 ila 8 hafta arasında cinsel ilişkiye girmemesi önerilir.



LABİUM MAJUS ESTETİĞİ: Genital bölgenin dış kısmındaki kabarık dış dudaklara bu isim verilir. Bu bölgede görülen problemler iki şekilde olabilir. Aşırı incelmiş ve hacim kaybetmiş dış dudaklar dolgu ya da yağ enjeksiyonu ile dolgunlaştırılabilir ve daha genç bir görünüm elde edilebilir. Aşırı dolgun dış dudaklar ise küçültülebilir.