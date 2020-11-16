Skualen (Squalene) Yağı Nedir? Skualen Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?
"Skualen, cildimizdeki yağ bezleri tarafından doğal olarak üretilen ve cildimizin bariyerini nemlendirmek için üretilen bir yağdır. Güzellik yararları olan diğer birçok doğal bileşik gibi, vücudumuzun skualen üretimi de yaşla birlikte azalır. "
Squalane yağı, mükemmel yumuşatıcı özelliklere sahiptir, yani cildinizi nemli tutar. Bu nemlendirici ve anti-aging avantajlara ek olarak, skualen doğal antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallerin verdiği hasarla mücadele eder.
Skualen yağıyla ilgili en güzel şeylerden biri, hassas cildiniz veya akneye yatkın olsanız bile, her tür cilt için güvenli ve faydalı olmasıdır. Yağların çoğu gözenekleri tıkarken skualen sivilceye meyilli ciltlerde bile kullanılabilen birkaç yağdan biridir.
SKUALEN YAĞI NASIL KULLANILIR?
- Önce cildinizi temizleyin ve herhangi bir serumu uygulayın.
- Birkaç damla skualen yağı ile masaj yapın.
- SPF içerikli bir nemlendiriciyle bakımınızı bitirin.
- Aynı nemlendirici etkileri elde etmek için saçınızda ve tırnaklarınızda skualen yağı da kullanabilirsiniz.
- Saçınızı daha yumuşak ve parlak bırakmak için saç derinize birkaç damla skualen yağı uygulayın.
- Saç derinize masaj yaparak uygulayın ve ardından uçlarınıza kadar taramak için tarayın.
- Tırnaklarınıza gelince, tırnak etlerinize birkaç damla skualen yağı sürmek, özellikle kuru ve hasar görmüş tırnaklarınız varsa tırnaklarınızı nemlendirecektir.