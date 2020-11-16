Skualen (Squalene) Yağı Nedir? Skualen Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

Squalane yağı, mükemmel yumuşatıcı özelliklere sahiptir, yani cildinizi nemli tutar. Bu nemlendirici ve anti-aging avantajlara ek olarak, skualen doğal antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallerin verdiği hasarla mücadele eder.

Skualen yağıyla ilgili en güzel şeylerden biri, hassas cildiniz veya akneye yatkın olsanız bile, her tür cilt için güvenli ve faydalı olmasıdır. Yağların çoğu gözenekleri tıkarken skualen sivilceye meyilli ciltlerde bile kullanılabilen birkaç yağdan biridir.

SKUALEN YAĞI NASIL KULLANILIR?