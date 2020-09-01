Fonksiyonel Burun Estetiği Ameliyatını Ertelemeyin!

Genç hastaların fonksiyonel rinoplasti ameliyatı olmasının sağlık açısından çok fazla avantajı bulunuyor. Burun ameliyatı ertelendiği sürece hastalar sık sık grip, sinüzit geçiriyor. İlerleyen yıllarda bu rahatsızlıklara fazla kilo ve tansiyon da eşlik ediyor. Kişi ameliyat olmadığı için kaliteli bir yaşam sürdüremiyor. Fonksiyonel burun operasyonu, burnun başta nefes alma olmak üzere tam olarak yerine getiremediği görevlerini düzeltirken, hastanın yaşam kalitesini de artırır. Amaç hastanın burnundaki işlevsel bozuklukları düzeltmektir. Saydığımız rahatsızlıkları olan kişilerin bu operasyonu ertelememesi gerekiyor.

Özellikle ciddi nefes alma problemleri ile gelen, kıkırdakları ve kemik yapısıyla birlikte gelişimini tamamlamış olan hastalar burun ameliyat olabilir. Bazen hasta 15 yaşında ama burun kemiği 20'yi gösteriyor. Eskiden bu hastalar yaşını doldursun diye beklenirdi. Şimdi öyle değil. Kemik gelişimi tamamlanmışsa, oraya dokunmanın tıbbi açıdan bir zararı yoksa. Hastanın ameliyat olmasında da bir sakınca olmuyor. Burada tek konu, hasta reşit olmadığı için ebeveyn imzası gerekiyor.

Estetik de 18'den önce yapılabilir

Sağlık amaçlı burun ameliyatlarının yanı sıra estetik ameliyatlar da 18 yaşından önce yapılabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, 'bedenen, ruhen ve sosyal anlamda tam iyilik halidir' diye tanımlıyor. Bazen hastalar burnundan dolayı hayata küsüyor, hiç mutlu hissetmiyor, gençlik çağında kendini eve kapatıyor. Burada da ruhsal açıdan bir sağlık problemi vardır ve ameliyat öncesi yapılan tetkikler sonucunda burnun kıkırdak ve kemikler ile birlikte tamamen gelişimini tamamladığına karar verilirse 18 yaşından önce operasyona onay verilebiliyor.

Yaşla beraber hassasiyet artıyor

Belli bir yaştan sonra burundaki kıkırdak ve kemik yapıları daha kırılgan oluyor. Genç hastalarda kemik kıkırdak daha hızlı iyileşiyor. 40 yaşından sonra kıkırdaklar giderek inceliyor. Yaşla birlikte bağ dokusu da zayıflıyor. Dolayısıyla 50 yaşında yapılan bir burun estetiğinde burnun bağ dokusu zayıflıyor. Bu tür ameliyatlarda, burnun daha fazla dirençli olmasını sağlanıyor. Belki iki değil, üç beş dikiş atılıyor.. Bir kıkırdak değil iki üç kıkırdak koyuluyor. Yaşlı buruna biraz daha farklı yaklaşılmalı. Çünkü yaşlı hastanın burun kemikleri daha kırılgandır. Kıkırdakları çok zayıftır, eski direnci yoktur. Yaşlı bir buruna daha fazla kıkırdak koymak gerekir.