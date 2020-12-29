Fitoterapi Tedavisi Koronavirüse Karşı Nasıl Kullanılabilir?

Fitoterapinin son yıllarda bir hayli popülerleşti. Fitoterapi, bitkilerin özlerinin, etkili kısımlarının ve bunlardan elde edilen farklı şekillerinin kullanılarak uygulandığı tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemidir. Yüzyıllardır bitkiler hastalıklardan korunmada, hastalığın tedavisinde kullanılmışlardır. Günümüzde modern tıpta da kullanılmaktadır.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇEŞİTLİ BİTKİLERDEN FAYDALANILMALI”

Özellikle gebe ve emzikli kadınların ya da kronik hastalığı olanların mutlaka hekim kontrolünde bitkilerden faydalanması gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için çeşitli bitkilerden faydalanmak etkilidir ancak bazı bitkilerin, kullanılan ilaçlarla etkileşime girerek ilacın etkisini azaltabileceğinin unutulmaması gerekir.

“KORONAVİRÜSÜN PANZEHİRLERİ”

Kekik koronavirüste olumlu etkileri olduğu söylenen kekiğe ilgi son zamanlarda oldukça artmıştır. Antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini korur ve hastalıklara karşı önleyici etki gösterir. Aynı zamanda bronşit ve astım hastalıklarına da iyi geldiği belirtilmiştir. Fakat fazla tüketimi tansiyon yüksekliğine neden olmaktadır. Adaçayı antioksidan bir bitki olan adaçayı üst solunum yolu hastalıklarında kullanılmaktadır. Metabolizmayı hızlandırmaktadır. Antiviral ve antibakteriyel etkilerinden dolayı virüslerin ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı etkilidir. Fakat kullanımına dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. Fazlası çarpıntıya ve krampa sebep olabilmektedir. Zencefil enfeksiyonlara karşı koruyucu rolü olan ve bağışıklık sistemini güçlendiren zencefilin daha birçok faydası bulunmaktadır. Sindirim sistemine, kalbe, solunum yolları hastalıklarına karşı etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle gebelikte kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Fazla tüketilen zencefil düşüğe sebep olabilmektedir.

“YEŞİLÇAY’I TANSİYON VE BÖBREK HASTALARI TÜKETİRKEN DİKKAT ETMELİ”

Biberiye yüksek miktarda C,E,K vitaminleri ve kalsiyum, fosfor gibi mineralleri barındıran biberiye bağışıklık sistemi için faydalı bitkilerdendir. Yemeklere lezzet vermesi için de kullanılan biberiye bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Yeşil çay içeriğindeki kateşinler sayesinde antioksidan etki gösterir ve böylelikle bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kan şekerini düzenler, kalbi güçlendirir, sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Fakat yeşil çayın diüretik etkisinden ötürü tansiyon hastalarının ve böbrek hastalığı olanların tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir. Sarımsak antiviral ve antibakteriyel ve antiseptik etkisinden dolayı virüs ve bakterilerin sebep olduğu hastalıklara karşı etkilidir. Antioksidan içeriği ile de bağışıklık sistemini desteklemektedir. Zerdeçal içeriğinde bulunan kurkumin adlı bileşen sayesinde sağlık üzerindeki olumlu etkileri özellikle son zamanlardaki çalışmalarla gösterilmiştir. Güçlü antienflamatuar ve antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemi için olumlu etkileri olan bir bitkidir.'