Eylül Hangi Burç? Eylül Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Eylül ayında doğan kişilerin burçlarını belirlemek için Eylül ayının hangi gününde doğrularını belirlemek gerekmektedir.

Eylül Ayında Doğanlar Hangi Burç?

Eylül ayında doğan kişilerin burçlarını net olarak belirlemek için hangi gün doğduklarını tam olarak bilmek gerekmektedir. 1 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında doğanlar Başak burcu olmaktadır. 23 Eylül ve 30 Eylül arası doğanlar ise Terazi burcu olarak kabul edilmektedir.

Eylül Ayında Doğanların Burcu ve Özellikleri Nelerdir?

Eylül ayında doğan kişilerin burçları Başak ve Terazi burcu olarak bilinmektedir. Belirli tarihlere göre bu burçlar arası ayrım net olarak yapılmaktadır.

1 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında doğan Başak burcu özellikleri şunlardır;

Başak burcu olan kişilerin en bilinen özellikleri çalışkan ve pratik kişiler olmalarıdır. Hayatlarında iş en önemli özellikleri olurken yaptıkları işleri incelikli ve özenli şekilde teslim etmektedirler. Başak burcu özellikleri arasında tutkulu olma, hırslı olma yer almaktadır. Maddi konulara önem verirken maneviyata da eğilimli karakterlerdir. Bu burçta olan kişilerin temiz ve titiz olmak özellikleri en belirgin yönleridir. Güç ve güçlü karakterlerin yanında olmayı tercih ederler zayıf ve tembel kişilerden uzak kalmaktadırlar.

Başak burcu özellikleri arasında duygusal oldukları ve hassas oldukları noktalarda zarar göreceklerine inandıklarında kaybetmek uğruna savunmacı olabilmektedir. Başak burcu özellikleri arasında çevresindeki kişilerden kolaylıkla kopma ve ortam değiştirebilme özelliği yer almaktadır.

23 Eylül ve 30 Eylül arası doğan Terazi burcu özellikleri şunlardır;

Terazi burcu özellikleri arasında en belirgin olanlar uyumlu, sevecen ve insan ilişkilerinde başarılı karakterler olmalarıdır. Düzeni ve intizamı seven yapıları bulunmaktadır. Terazi burcu kişileri bakımlı olmaya düşkün ve eşlerinin de bakımlı olmasını isteyen özelliktedirler. Adalet duyguları oldukça gelişmiş olduğundan haksızlık karşısında hemen tepki gösterebilmektedirler.

Terazi burçları mantıklarına göre hareket eden ama duygularını da saklamayan kişilerdir. Kendi içlerinde kararsızlık yaşasalar da dışarıdan belli etmemeleri zamanla hastalanmalarına neden olmaktadır.

Terazi burcu özellikleri arasında dengesizlik ile beraber çatışmadan ve çatışma durumundan hoşlanmamak yer almaktadır. Terazi burçları yalnız kalmaktan hoşlanmamak ta ve kalabalık çevrede daha huzurlu olabilmektedirler.

Eylül ayında doğanlar için hangi gün doğdukları bilgisine ulaşarak tam olarak burçlarını belirlemek mümkün olmaktadır.