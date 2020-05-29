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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Ev Yapımı Kombucha Tarifi
İyi Yaşam

Ev Yapımı Kombucha Tarifi

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Ev Yapımı Kombucha Tarifi
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"Kombucha (kombu çayı); sindirim sisteminden bağışıklığa kadar birçok faydası olan fermente bir içecektir. Yüzyıllar önce Doğu Asya'da ortaya çıkan bu içecek, bakteri ve mayalardan oluşan çay mantarı ile hazırlanıyor. İşte Gülçin Çavdarcı'nın sunumuyla sizin de evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kombucha çayı tarifi…"

Ev yapımı kombucha tarifiKombucha (kombu çayı); sindirim sisteminden bağışıklığa kadar birçok faydası olan fermente bir içecektir. Yüzyıllar önce Doğu Asya'da ortaya çıkan bu içecek, bakteri ve mayalardan oluşan çay mantarı ile hazırlanıyor. İşte sizin de evinizde hazırlayabileceğiniz kombucha çayı tarifi…
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