Ev Yapımı Kombucha Tarifi
"Kombucha (kombu çayı); sindirim sisteminden bağışıklığa kadar birçok faydası olan fermente bir içecektir. Yüzyıllar önce Doğu Asya'da ortaya çıkan bu içecek, bakteri ve mayalardan oluşan çay mantarı ile hazırlanıyor. İşte Gülçin Çavdarcı'nın sunumuyla sizin de evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kombucha çayı tarifi…"
Ev yapımı kombucha tarifiKombucha (kombu çayı); sindirim sisteminden bağışıklığa kadar birçok faydası olan fermente bir içecektir. Yüzyıllar önce Doğu Asya'da ortaya çıkan bu içecek, bakteri ve mayalardan oluşan çay mantarı ile hazırlanıyor. İşte sizin de evinizde hazırlayabileceğiniz kombucha çayı tarifi…