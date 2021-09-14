E- Devlet ve E- Nabız Aşı Kartı Alma Ekranı! Aşı Kartı Nasıl Oluşturulur?

Aşı kartı alma, yapılan aşının detaylarına ulaşmak için resmi kurum ve kuruluşların yanında yurt dışına çıkış sürecinde de mutlaka gerekiyor. Aşı kartı e- Nabız ve e- Devlet üzerinden kolay bir şekilde oluşturulabiliyor. Bunun yanında aşı kartının çıktısını alabilir ya da PDF olarak indirip gerekli yerlerde paylaşabilirsiniz. İşte, e-Devlet ile de giriş yapabileceğiniz e-Nabız üzerinden aşı kartı alma ekranı ve yapılması gerekenler…

AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Öncelikle E-Nabız ekranına giriş yapın. Bu ekrana aşağıdaki linke tıklayarak girebilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra "Keşfet" menüsü altındaki "Aşı Takvimi" sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda aşı takvimi görülecektir.

Bu ekrandan aşı kartı indirmek için "Elektronik Aşı Kartını PDF Olarak İndir" butonuna basın.

Açılan dosyayı çıktı olarak da alabilirsiniz.

E-NABIZ AŞI KARTI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





E-DEVLET AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer e-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, “ e-Devlet Üzerinden Kayıt Olun” butonuna tıklayarak şifre almanız gerekecektir.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır.

Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. aşama kişisel bilgilerinizdir.

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise 'Erişim Bilgileri'dir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir.

Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız' ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

E-DEVLET AŞI KARTI ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ