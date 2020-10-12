Doğru Fondöten Nasıl Seçilir?

Yaşınız ne olursa olsun, herkes cildi genç gösteren bir fondöten ister, ancak güzellik uzmanlarına göre, yanlış tonlarda fondöten seçimi tam tersi bir durum yaratabilir. Bunun için, cilt tonunuza uyan bir ürün kullandığınızdan emin olun, çünkü cilt tonuyla eşleşmeyen bir fondöten, sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterebilir.



Makyaj uzmanları, fondöten renginizin tam olarak eşleşmesini sağlamanın anahtarının renklendirmede olduğunu söylüyor. Ayrıca, güzellik ürünlerinin olduğu bir mağazaya giderek, ellerinizin arkasına veya bileğinize bir miktar fondöten koymanın size uygun renk uyumu vermeyeceğini vurguluyor, çünkü bilek ve el bölgesindeki cilt dokusu, yüzünüzden tamamen farklı. Bunun yerine, ürünü boynunuza, göğsünüze ve alnınıza uygun şekilde eşleştirebilmeniz için her zaman çene hattından renk örneği almanız gerekir.



Daima çok koyu veya çok açık fondötenlerden kaçının

Bronzlaşmış bir cilt, başlarda genç gibi görünür, ancak bu görünümü bir fondötenle tamamlamaya çalışmak kesinlikle bir makyaj hatasıdır. Cildinizin diğer bölgelerinden farklı tonlardaki fondötenleri uygulamaktan kaçınmalısınız. Biraz fazla gri veya sarı olan fondötenler sizi maske takmış gibi gösterebilir. Daha fazla sıcaklık ve canlılık eklemek istiyorsanız, bunun yerine, allık ve bronzlaştırıcı kullanmayı deneyin.



Aynı şey ince bazlı makyaj malzemeleri için de geçerli. Çok hafif bir fondöten kullanırsanız, ince çizgilerinizi ve kırışıklıklarınızı ön plana çıkarmış olursunuz. Bunu engellemek için, doğal cilt tonunuzu eşitleyen ancak değiştirmeyen bir baz seçmeniz gerekir. Ancak mükemmel ve uyumlu bir fondötenle cildinizdeki kusurları örtebilir ve pürüzsüz bir görünüme ulaşabilirsiniz. Bu nedende makyaj hatalarınıza yol açmayacak ürünü seçmek oldukça önemlidir.