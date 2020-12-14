Diş Eti Şekillendirme Nasıl Yapılır?

Günümüzde diş estetiği dendiği zaman bizim için beyaz estetik kadar pembe estetik de önem taşıyor. Pembe estetik, görülen diş eti miktarı ve diş eti seviyesinin komşu dişlerle aynı seviyede olması gibi farklı faktörleri içeriyor. Aynı dişleri planladığımız gibi diş eti planlaması da yapılmakta ve olması gereken şekil verilmektedir. Bu iki yöntemle yapılabiliyor. Birinci yöntem aslında basit bir manikür gibi düşünülebilir.

Fazla olan dişeti lazerle uzaklaştırılıyor ve hem diş boyu uzatılıyor hem de görünen diş eti miktarı azaltılıyor. Diğer yöntem ise eğer çok fazla diş eti aşağıdaysa ve kemik kaldırmak gerekiyorsa cerrahi operasyon uygulanıyor ve diş etlerinin yeni konumu belirlenmiş oluyor.

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