Dil şişmesi neden olur? Dil uyuşması neyin belirtisidir, dildeki şişliğe ne iyi gelir?

Dilde ortaya çıkan sorunlar yaralanma, enfeksiyon ya da alerji gibi birçok farklı nedenden ortaya çıkabilmektedir. Bunların büyük birçoğu zararsız ve geçici olmasına rağmen, bazıları ise önemli bir problem yaratabilmektedir. Özellikle 2 ya da 3 haftadan uzun süren bu tür sorunlara karşı, mutlaka uzman bir doktor kontrolünde destek almak gerekir.

Dil Şişmesi Neden Olur?

Birçok değişik nedenden dolayı dil şişmesi ile karşı karşıya kalmak mümkün. Bunlardan bazıları belirli bir zaman içerisinde geçebilecek hafif sorunlardır. Ancak bazıları ise mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli problemler olarak öne çıkıyor.

- Farklı sebeplerden dolayı yaşanan dil yaralanmaları

- Uçuk (Herpes)

- Aft

- Gıda duyarlılığı ile ortaya çıkan alerji

- Dil kanseri

- Ağız ve dil üzerinde meydana gelen enfeksiyonlar

- Sifiliz (Frengi)

- Tüberküloz

- Pamukçuk (Candida)

- Papillit

- Farklı yiyeceklerden ortaya çıkan alerji ile beraber travma

Yukarıda verilen nedenlerden dolayı farklı zaman dilimlerinde dil şişmesi ile karşı karşıya kalmak mümkün. Özellikle de bazıları hafif şekilde geçerken bazıları ise ciddi anlamda yaşamı tehdit altına alan unsurlar olabilir.

Dil Uyuşması Neyin Belirtisidir?

Dil uyuşması birçok farklı hastalığın belirtisi olarak ön plana çıkabilmektedir. Mutlaka bu durumlar takip edilmeli ve uzman bir doktor kontrolü altında destek alınmalıdır.

- Sinir hasarı duyusal sinirler

- Dili tahriş olması

- Birtakım ilaçların kullanımı

- Diş operasyonu için uygulanan anestezi

- Yanan ağız sendromu

- İnme

Yukarıda verilen nedenlerden dolayı farklı zamanlarda dil uyuşması ile karşı karşıya kalmak mümkün. Özellikle altında yatan sebeplerin ortaya çıkarılması ve buna göre tedavi edilmesi için, uzman bir doktora görünmek en önemli husustur. Böylece nedenin ortaya çıkması ile beraber bunu uygun şekilde doğru tedavi yöntemleri ele alınır.

Dildeki Şişliğe Ne İyi Gelir?

En çok merak edilen konular içerisinde dildeki şişliğe neyin iyi geleceğidir. Bu konuda ele alınabilecek olan birtakım çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle bu yöntemler doğal olarak bireysel şekilde ele alınabilecek yöntemlerdir.

- Antibakteriyel özelliği olması ve iyileştirilmesi ile beraber bal kullanımı önemlidir.

- Lavanta yağı ve su karışımı

- Şalgam suyu

- Kabartma tozu ve su karışımı

- Karbonat ve su karışımı

- Tuzlu su karışımı

Yukarıda verilen yöntemleri uygulamak suretiyle meydana gelebilecek olası şişliği önemli oranda azaltmak mümkün. Özellikle bu yöntemler meydana gelecek şişlikten hemen sonra yapılması gereken ani çözüm yöntemleridir. Uzun vadede ise mutlaka uzman bir doktor kontrolünde tedavi en önemli husustur. Bu doğrultuda dildeki şişliğin altında yatan sebebi bağlı olarak farklı çözüm yöntemleri ve tedaviler ele alınır.

Dil Şişmesi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Dil şişliğinin altında yatan soruna bağlı olarak birtakım tedavi yöntemleri ele alınır. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlar, virüsler ya da alerji ile mantar gibi semptomlar karşısında tedavi yöntemleri öne çıkmaktadır.

- Asitli baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

- Bol bol su içilmesi gerekir.

- Ilık tuzlu ve karbonatlı su ile gargara ve ağız çalkalanması yapılmalı

- Diş etlerini tahriş eden gıdalardan uzak durulmalı

- Tütün ve alkol kullanılmamalı

- Diş çürümesi yaratabilecek yiyeceklerden uzak durulmalı

Aynı zamanda diyabet gibi rahatsızlıklar karşısında da mutlaka uzman doktor kontrolü altında tedavi yöntemleri ele alınmalıdır.