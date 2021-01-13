Daima Genç Kalmak İçin 16 Harika İpucu

Bol bol su için

Su mucizevi bir içecek. Bazen içmek isteyeceğiniz son şey olabileceğini biliyorum, ancak vücudunuzu sağlıklı ve genç tutmanın en harika yollarından biri. Su, kırışıklıkları ve çatlakları önlemek gibi cildiniz için en iyi şeyleri yapar.

Sağlıklı beslenin

Belirli yiyecekleri yemenin vücudumuza nasıl fayda sağladığını biliyoruz. Kalbiniz veya beyniniz gibi belirli organları düzgün şekilde tutmak için sağlıklı besleniyorsanız, vücudunuzu genç tutmak için de gerekeni yapıyorsunuz demektir. Sağlıklı beslenme, daha geç yaşlanmanıza yardımcı olur.

Aktif olun

Genç kalmak için sadece doğru yemek yeterli değil. Düzenli kardiyo egzersizi ile vücudunuzu genç tutmalısınız. Yürümeyi veya koşmayı ihmal etmemelisiniz. Dans etmek başka bir harika kardiyo egzersizi.

Tütün ürünlerinden uzak durun

Yaşlı ya da genç olmak önemli değil, sigara içmek korkunç ve bırakılması zor bir alışkanlık. Görünüşünüzü ve vücudunuzu hızla yaşlandırır. Sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre zamansız bir şekilde ölme olasılığı daha yüksektir. Daha geç yaşlanmak istiyorsanız sigaradan kesinlikle uzak durmalısınız.

Yüzünüzü yıkayın

Muhtemelen yüzünüzün ve boynunuzun vücudunuzun geri kalanından daha hızlı yaşlanacağını biliyorsunuz. Neyse ki, doğru cilt bakımı çok uzun süre genç görünmenize gerçekten yardımcı olabilir. Yüzünüzü ve boynunuzu günde iki kez yıkadığınızdan ve iyi bir nemlendiriciyle nemlendirdiğinizden emin olun.

Ağız bakımını ihmal etmeyin

Hiçbir şey takma dişler kadar yaşlı gösteremez. Dişlerinizin yaşınızı belirtmesini istemiyorsanız, şimdi daha iyi bakmaya başlasanız iyi olur. Bu sadece güzel beyaz dişlere sahip olmakla ilgili değil, diş etlerinize de özen göstermelisiniz.

Sık sık kitap okuyun

Beyniniz güncel değilse, genç ve fit görünen bir vücut ne işe yarar? Sık sık okuyarak zihninizi genç tutun. Eğlence için olsun, kendinizi eğitmek için olsun, çevrenizdeki olayları anlamak için olsun hiç fark etmez, okuyun.

Güneşten korunun

Elbette yüzünüzü ve boynunuzu yıkamak ve nemlendirmek yeterli değildir. Ayrıca uygun güneş korumasına da ihtiyacınız var. Bronzluk şu an için güzel ancak birkaç yıl içinde tüm bu bronzlaşma cildinizi buruşuk hale getirebilir. Makyaj ve güneş korumalı bronzlaştırıcı ile kendinizi güneşin verdiği zararlardan kurtarabilirsiniz. Güneşin altındayken, güneş kremi sürdüğünüzden emin olun.

Gülümsemeyi ihmal etmeyin

Kahkaha ve iyi bir mizah anlayışı sizi sonsuza kadar genç tutabilir. Sevdiğiniz insanlarla iyi vakit geçirmek en iyi gençlik reçetesi. Herhangi bir durumdan en iyi şekilde yararlanmak ve gülmek, kendinizi iyi hissetmenizi ve iyi görünmenizi sağlar.

Stres yapmayın

Stres vücudunuza tahmin edemeyeceğiniz kadar kötü şeyler yapar. Genç kalmak istiyorsak stresi mutlaka azaltmalısınız.

Daha az endişelenin

Bazen endişelenmek yerine harekete geçmemiz gerekir. Doğru olanı yapın ve devam edin. Sadece inanmalı gerisini kafaya çok takmamalısınız.

Yoga yapın

Yoga zorlayıcı ama bir o kadar da rahatlatıcı. Bunu sadece gençken yapmanız gereken bir şey olarak düşünmeyin. Vücudunuz için harika şeyler yaptığını ve yaşlanma sürecini ertelediğine emin olabilirsiniz. Yogadan gerçekten zevk alın ve uzun süre yapmaya devam edin.

Beyin egzersizi yapın

Beyniniz, vücudunuzun geri kalanı gibi yaşlanır. Beyninizi iyi çalışır durumda tutmalısınız. Okumak biraz yardımcı olurken, daha fazlasını yapabilirsiniz. Yeni bir dil öğrenmeyi deneyin, bulmaca yapın veya sudokuyu deneyin.

Aşık olun

Tüm kalbinizle, sanki hiç yaralanmamış gibi sevin. Birlikte olduğunuz insanları ve hayatınızı sevin. Sevmek ve sevilmek size iyi hissettirecek ve dinç tutacak.

İyi arkadaşlar edinin

İyi arkadaşlıklarınızı koruyun ve kötüleri hayatınızdan çıkarın. Hayatınızda drama veya eleştiriye ihtiyacınız yok. Bu şeyler sadece strese neden olur ve genç kalmak için stresi azaltmanız ve daha çok rahatlamanız gerekir.

Vitamin alın

İyi beslenmek ve egzersiz yapmak vücudunuza günlük besinlerinin çoğunu verir. Ancak vücudunuzun genç kalmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi almasını sağlamak için bunu her zaman bir multivitamin ile tamamlayabilirsiniz. Tabii bunun için önce bir hekime başvurmalısınız.