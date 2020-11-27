Yaşlanma Karşıtı Doğal Karışımla Genç Görünün!

Daha sonra karışıma, genellikle Tahiti ve Vietnam da yetiştirilen tamanu yağından 1 yemek kaşığı kadar ekliyoruz. Tamanu, güneşin neden olduğu hasarları onardığı gibi, zararlı UV ışınlarını da geri çevirdiği birçok çalışmayla kanıtlanmış yağlardan biri. Yeşil ve koyu renkli bir yağ olan tamanu, ciltte güneşin oluşturduğu en yaygın hasarlar arasında yer alan kırışıklıkları ve lekeleri gidermeye yardımcı oluyor.