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GeriGüzellik Reçeteleri Yaşlanma Karşıtı Doğal Karışımla Genç Görünün!
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>Yaşlanma Karşıtı Doğal Karışımla Genç Görünün!
Güzellik Reçeteleri
Fotoğraf: iStock

Yaşlanma Karşıtı Doğal Karışımla Genç Görünün!

Özellikle kadınlar için cilt bakımı oldukça önemlidir. Hızla akıp giden zamana karşı, en değerlimiz olan cildimizi her zaman genç tutmaya özen gösteririz. Eğer siz de bunun için doğal karışımları tercih edenlerdenseniz, Teve2 ekranlarında yayınlanan “Derya Baykal’la Gülümse” programının konuğu eczacı Hülya Kayhan’ın bu yaşlanma karşıtı bakım serumuna bayılacaksınız.

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Sağlıklı bir cilde sahip olmanın yolu, cildimizin günlük nem dengesini sağlamak ve aynı zamanda çevresel etkenlerin oluşturduğu zararları en aza indirgemekten geçer.

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Doğal ve uçucu yağlar, bu dengeyi korumada oldukça etkilidir. Ancak neyi hedeflediğimiz ve hangi yağlardan karışım elde edeceğimiz de bir o kadar önemli. Eczacı Hülya Kayhan’ın hazırlamış olduğu bitkisel yağ karışımıyla, cildinize iyi gelen yeni bir bakım ürünü elde etmeye ne dersiniz? Hazırsanız, başlıyoruz.

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Öncelikle, karışımı kolayca karıştırabileceğimiz geniş bir kaseye ihtiyacımız var. Ve sonrasında kolay uygulanabilmesi için gerekli olan bir adet sprey şişesi bulundurmanız gerekiyor.

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İlk olarak, cildimizin için çok başarılı, sağlıklı bir baz yağ olan hodan yağından 1 yemek kaşığı kullanarak başlıyoruz. Hodan yağı, özellikle kadınların menopoz ve regl dönemlerinde ihtiyacı olan yağ asidini karşılamada oldukça etkili.

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Önemli yağ asitlerinden biri gamma linolenik asit (GLA) bakımından çok yüksek olan bu yağ, aynı zamanda D vitamini ve magnezyum içeriyor. Tüm bu özellikleriyle, cildi onararak, gerekli vitamin ve mineralleri almasını sağlıyor.

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Bir kaşık baz yağ olarak kullandığımız hodan yağına, bir yemek kaşığı jojoba yağı koyuyoruz. Jojoba yağı, cildin kendi proteinlerini adeta taklit eder. Yani daha sağlıklı ve daha hızlı onarır, genç görünmesini sağlar. İçeriğindeki yağ asitleri nedeniyle kremsi ve aynı zamanda kolay emilebilen bir yapısı vardır.

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Daha sonra karışıma, genellikle Tahiti ve Vietnam da yetiştirilen tamanu yağından 1 yemek kaşığı kadar ekliyoruz. Tamanu, güneşin neden olduğu hasarları onardığı gibi, zararlı UV ışınlarını da geri çevirdiği birçok çalışmayla kanıtlanmış yağlardan biri. Yeşil ve koyu renkli bir yağ olan tamanu, ciltte güneşin oluşturduğu en yaygın hasarlar arasında yer alan kırışıklıkları ve lekeleri gidermeye yardımcı oluyor.

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Ardından, cilt elastikiyetini sağlamaya yardımcı olan lavanta yağından 2 damla lavanta ilave edin.

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Son olarak, iyi bir anti- aging olan paçuli uçucu yağından 2 damla ve yine yenileyici özelliğe sahip ylang ylang yağından 2 damla ekleyip iyice karıştırın. Bu uçucu yağlar güzel kokularının yanında, baz yağların emilimini kolaylaştıracaktır.

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Elde ettiğimiz karışımı, kullanımını kolaylaştırmak için bir sprey şişesine alın ve sabah akşam temiz cildinize nemlendirici olarak bir damla kadar kullanın.

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Bu karışımı elinize ve yüzünüze gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ancak 30 yaşın altındaki kadınlar, cilt yapılandırmasına çok fazla ihtiyaçları olmadığından, uçucu yağların oranını daha az tutabilirler.

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https://www.teve2.com.tr/embed/5ddd019d61361f04e885dea8
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