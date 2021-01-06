Çocuk İstemeyen Kadınlara Asla Söylememeniz Gereken 9 Şey!

1. "Çocuğun yoksa gerçek aşkın ne anlama geldiğini asla bilemezsin"

Aşk, zamanla geliştirdiğimiz karmaşık bir duygudur. Kimisi eşini, kimisi arkadaşlarını, kimisi ailesini ya da evcil hayvanını aşkla sevebilir. Anne-çocuk sevgisinin tek gerçek aşk olduğunu söylemek tek yönlü bir düşüncedir. Anne olan birine göre çocuğu onun gerçek aşkı olabilir ancak öbür tarafta başka bir insan evcil hayvanına derin sevgi besleyebilir. Kimse gelip size "Bir kedin yoksa gerçek aşkı bilemezsin" gibi bir cümle kurmuyorsa siz de anne olmak istemeyen kadınların gerçek aşkı asla bulamayacağını ima eden cümleler kurmayın.

2. "Bencilsin."

Bu, çocuğu olanların tamamen özverili ve fedakar olduğu anlamına gelirken, diğer herkes tamamen bencildir. Ne yazık ki gerçekte çocuklarına maddi ve duygusal destek sağlamayan birçok bencil ebeveyn görüyoruz. Öte yandan, çocuksuz bir kadın iyi bir anne olamayacağını bildiği için çocuk sahibi olmamaya karar verebilir. Bu da o kişiyi göründüğü gibi bencil değil, fedakar biri yapar.

3. "Hayatınızı daha iyi hale getirecek!"

Bir bebek sahibi olmak kesinlikle hayatınıza değişiklik getirecektir ancak bu değişimin iyi mi yoksa kötü mü olacağını kesin olarak söylemek zordur. Herkes daha az uykuyla, rutinlerini değiştirmeyle, kendine ayıracak zamanı olmamasıyla, daha dağınık bir alanla ve gürültülü ortamlarla başa çıkamaz. Bazı kadınlar çocuk sahibi olmamaya karar verirken bunu dikkate alır ve hayatının bu yönde değişmesinden mutlu olmayacaklarını fark ederler. Çocuk sizin hayatınızı daha iyi hale getirmiş olabilir ama aynı şey bir başkası için aynı anlama gelmeyebilir!

4. "Çocuklardan nefret mi ediyorsun?"

Çocuk sevmemek de elbette bu kararı alırken bir etken olabilir ancak çoğu zaman çocuksuz olmayı seçmenin çocukları sevmemekle ilgisi yoktur. Öte yandan herkes çocuk sevmek zorunda değil ve bunu kimsenin yargılamaya hakkı yok.

5. "Çocuğunuz yoksa hiçbir şey elde edemezsiniz."

Toplum genellikle çocuksuz kadınları kusurlu ve anormal biri olarak tasvir eder ve klişeler bize kadınların bir kocası, bir bebeği ve bir ailesi olması gerektiğini söyler. Ancak bu tabuları yıkmaya başladık! Kadınlık evlenmekle, anne olmakla ölçülemeyecek kadar önemli bir şey. Çocuk sahibi olmak, dünyaya bir bebeğin gelmesine vesile olmak kesinlikle bir mucize. Kadınların anne olmayı seçmek gibi anne olmamayı seçme hakkı da var. Çocuk doğurmamak kadınlıktan hiçbir şey eksiltmez!

6. "Bana torunları kim verecek?"

Bazı büyükanne ve büyükbabalar bunu umutsuzca sormaya devam ediyor, ancak soru o kadar masum değil. Çocuk sahibi olmak bir kadının hayatında birçok değişiklik gerektiren büyük bir sorumluluktur . Bu nedenle, sırf sizi mutlu etmek için kızınızdan torun istemek oldukça bencil bir davranıştır.

7. "Yaşlandıkça pişman olacaksın."

Çocuk sahibi olmamaya karar veren kadınların daha sonra kendilerini yalnız hissedecekleri ve hayatlarından memnun olmayacakları düşüncesi oldukça yaygındır. Ancak unutmamasınız ki; çocuğunuz ömür boyu sizinle kalmayacak ve günün birinde siz de kendi başınıza kalacaksınız.

8. "Öyleyse hayattaki amacınız nedir?"

Çok eski dönemlerden beri inanılan ve günümüzde hala devam eden bir durum var; kadınlar ailesine çocuk vermek zorunda! Dünyamız değişti ve bugün kadınlar hayatlarında daha fazla şey başarabiliyorlar. Bir kasın evde olmaktan, çocuklar ve ev işleriyle ilgilenmekten keyif alabiliyorken başka bir kadın kariyerinde ilerlemek, özgürce seyahat edebilmek belki de sorumluluk almamak isteyebilir. Modern dünya kadınlara birçok fırsat sunuyor ve onlara kendilerini tek bir şeyle sınırlamalarını söylemek kimseye düşmez.

9. "Çocuğun olmadığı için anlamazsın."

Bazı anneler çocuksuz kadınları arkadaş çevrelerinden soyutlamaya karar verirler çünkü hiç çocuğu olmayanların hayata dair farklı görüşleri olduğuna inanırlar. Çocuksuz olanların duygularını anlayamayacaklarından korkarlar. Yine de, çocukları olsun ya da olmasın birçok kadın arkadaşlarıyla bir şeyler tartışmayı ve gerekirse yardım eli uzatmayı çok ister. Dahası, olaylara her zaman farklı bir açıdan bakabilir ve alışılmadık bir çözüm önerebilirler!