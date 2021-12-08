Çoban salata kaç kalori? 1 porsiyon çoban salata besin değerleri ve kalorisi...

Salata türlerinden biri olan çoban salatasının belirli bir kalori miktarı bulunuyor. 1 porsiyon çoban salatasının içerisinde yaklaşık olarak 52 kalori bulunuyor.

Çoban Salata Kaç Kalori?

Salata türlerinin kalori miktarları diğer yemeklere göre daha düşüktür. Salata içerisinde kullanılan sebzeler salatanın az kalorili olmasını sağlıyor. Çoban salatası da kalorisi düşük bir salata çeşididir. Çoban salatasının içerisinde 52 kalori vardır.

1 Porsiyon Çoban Salata Besin Değerleri ve Kalorisi

1 Porsiyon çoban salatasının kalori miktarı merak edilebiliyor. Çok severek tüketilen çoban salatasının içerisinde, 52 kalori vardır. 8 gram yağ ve 1 gram protein içeriyor. Aynı zamanda çoban salatası içerisinde 56 mg c vitamini bulunuyor.