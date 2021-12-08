Çoban salata kaç kalori? 1 porsiyon çoban salata besin değerleri ve kalorisi...
"Yemeklerin yanı sıra severek tüketilen birçok salata çeşidi bulunuyor. Çoban salatası, çok sevilen salata çeşitleri arasında yer alıyor. Çoban salata tüketmeyi sevenler kalorisini de merak edebiliyor. Çoban salatasının içerisinde kullanılan malzemelere göre 1 porsiyonunda bulunan kalori araştırılıyor. Çoban salata kaç kalori? 1 porsiyon çoban salata besin değerleri ve kalorisi hakkında detayları derledik."
Salata türlerinden biri olan çoban salatasının belirli bir kalori miktarı bulunuyor. 1 porsiyon çoban salatasının içerisinde yaklaşık olarak 52 kalori bulunuyor.
Çoban Salata Kaç Kalori?
Salata türlerinin kalori miktarları diğer yemeklere göre daha düşüktür. Salata içerisinde kullanılan sebzeler salatanın az kalorili olmasını sağlıyor. Çoban salatası da kalorisi düşük bir salata çeşididir. Çoban salatasının içerisinde 52 kalori vardır.
1 Porsiyon Çoban Salata Besin Değerleri ve Kalorisi
1 Porsiyon çoban salatasının kalori miktarı merak edilebiliyor. Çok severek tüketilen çoban salatasının içerisinde, 52 kalori vardır. 8 gram yağ ve 1 gram protein içeriyor. Aynı zamanda çoban salatası içerisinde 56 mg c vitamini bulunuyor.