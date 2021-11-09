Cinsel Gücü Artıran Besinler! Cinsel Güç Doğal Yollarla Nasıl Artırılır?

Cinsel gücün artması, libidonun artması ve kan akışının düzenlenmesiyle doğru orantılıdır. Bunun yanında elbette spor yapmak ve kötü alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Sağlıklı bir cinsel dürtüye sahip olmak, fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı hissetmekle bağlantılıdır, bu nedenle yediğiniz yiyeceklerin cinsel yaşamınızı güçlendirmede rol oynaması şaşırtıcı değildir. İşte sizlere cinsel gücü artıran besinler!

CİNSEL GÜÇ DOĞAL YOLLARLA NASIL ARTIRILIR?

Besleyici bir diyet, cinsel yaşamınıza birçok yönden fayda sağlayabilir:

Libidonuzu artırmak

Kan akışını ve kalp sağlığını iyileştirmek

Dayanıklılığınızı geliştirmek

Sebzeler ve yağsız proteinler açısından zengin ve şeker ve doymuş yağ içeren gıdalar açısından düşük bir diyet yemek, metabolik sendrom ve hormonal durumlar gibi libidonuzu etkileyen bozuklukların önlenmesine de yardımcı olabilir



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CİNSEL GÜCÜ ARTIRAN BESİNLER

Aşağıda paylaştığımız bu yedi gıda, libidonuzu artırabilecek ve genel sağlığınızı da iyileştirebilecek besinlerle doludur.

1. İstiridye

İstiridye çinko bakımından zengindir. Yüksek çinkolu yiyecekler yemek, kan akışını ve hormon seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olarak cinsel dürtünüzü artırabilir.

Çinko, testosteron seviyelerini düzenlemeye yardımcı olduğu için erkek doğurganlığında özellikle önemli olabilir .

Eğer istiridye tercihiniz değilse, hayranı değilseniz, bunun yerine ıstakoz veya yengeç deneyin. Her iki kabuklu deniz hayvanı türü de çinko yüklüdür.

2. Beyaz ve kırmızı etler

Et veya belirli amino asitler içeren diğer yiyecekleri yemek, cinsel yaşamınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Sığır eti ve tavuk eti dahil olmak üzere çeşitli yüksek proteinli gıdalar, kan akışını iyileştirmeye yardımcı olan bileşikler içerir, örneğin:

Karnitin

L-arginin

Çinko

Düzgün kan akışı, kadınlar ve erkeklerde cinsel yanıt için çok önemlidir.

Yatak odasında tüm sistemlerin sorunsuz çalışmasına yardımcı olmak için biraz hayvansal protein (kalp hastalığı riskini artırmamak için ölçülü olarak) verin.

3. Somon

Somon, kalp-sağlıklı omega-3 yağ asitlerine sahip olmasıyla bilinir .

Pembe etli balıkların yanı sıra sardalya, ton balığı ve pisi balığı da vücudunuzu ve cinsel yaşamınızı sağlıklı tutmada rol oynayabilir.

Omega-3'ler, bir araştırmaya göre atar damarlarınızda plak oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Bu durum, vücudunuzdaki sağlıklı kan akışını teşvik eder.

Dolaşım sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlamak, cinsel işlevi bozan bazı hastalıkların riskini azaltır.

Balık aynı zamanda harika bir protein, B12 vitamini, D vitamini ve demir kaynağıdır. Ayrıca çinko içerir.

Kalbinizi ve vücudunuzu sağlıklı tutmaya yardımcı olmak için, Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) haftada en az iki porsiyon balık almanızı öneririz.

4. Kuruyemişler

Şeker yerine, bir avuç fındık ve kuruyemiş atıştırmayı deneyin.

Kaju fıstığı ve badem çinko ile doludur, bir dizi sağlıklı atıştırmalık ise kanınızın akmasını sağlamak için L-arginin içerir.

Ayrıca;

Ceviz

Kabak çekirdeği

Ay çekirdeği

Fevizler

Fındıklar

Yer fıstığı

Ceviz, omega-3 açısından da zengin olduğu için iki kat faydalıdır.





5. Elma

Elmalar, quercetin adı verilen bir bileşik açısından zengindir . Bir tür flavonoid olan bu antioksidan, bir dizi sağlık yararı sunabilir.

Seks söz konusu olduğunda, quercetin şu konularda rol oynar:

Dolaşımı teşvik etmek

ED tedavisi

Prostatit semptomlarını yönetmek

Kadınlarda yüksek tansiyon, özellikle yorgunluğa neden oluyorsa, daha düşük libidoya ve sekse daha az ilgi duymaya neden olabilir. Vajinaya daha düşük kan akışı, vücutlarının cinsel aktiviteye nasıl tepki verdiğini etkileyebilir.

Genel olarak, genel sağlığınızı artırmak ve cinsel yaşamınızı sağlıklı tutmak için flavonoidler açısından zengin bir diyet tercih etmelisiniz.

Flavonoidler açısından zengin sağlıklı besinler şunları içerir:

Elmalar

Çilekler

Yaban mersini

Siyah üzüm

Kirazlar

Turunçgiller





6. Pancar

Pancar , antioksidanlar ve vitaminler açısından zengindir ve herhangi bir diyete sağlıklı bir katkı sağlar. Ayrıca diyet nitratları da yüksektir, bu da cinsel yaşamınızı artırmaya yardımcı olabilecekleri anlamına gelir.

Diyet nitratları, kan akışını iyileştiren vazodilatasyon olarak bilinen bir süreç olan kan damarlarını genişletir. Bunun kas kasılması üzerinde faydalı etkileri vardır. Bu nedenle, bazı sporcular performansı artırmak için nitrat kullanır.

Pancar suyundan alınan diyet nitratlarının kan basıncını yönetmeye yardımcı olabileceğini öne sürülüyor. Araştırmacılar bunun sağlıklı tansiyonu olan ve hipertansiyonu olan insanlara fayda sağlayabileceğini söylüyor.

Aynı mekanizmalar, teorik olarak, genel olarak kalp sağlığınızı iyileştirirken, seks sırasında kan akışını ve dayanıklılığı artırmaya da yardımcı olabilir.

Nitrat bakımından yüksek diğer gıdalar şunları içerir: