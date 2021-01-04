Cilt Sağlığı İçin Dikkate Alınması Gereken 10 Kural
"Kışın kendine özgü yıpratıcı şartlarına; içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi sürecinde hijyenik alışkanlıkların değişmesi, aşırı ve yanlış temizlik, kullanılan dezenfektan ürünler, kolonyalar ve uzun süre değiştirilmeyen maskeler de eklendiğinde cilt sağlığımız kaçınılmaz olarak olumsuz etkileniyor. Bu nedenle pandemi sürecinde önlem almaya çalışırken yanlış uygulamalardan da kaçınmak gerekiyor."
Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Güneri, pandemide cilt sağlığı için dikkate alınması gereken 10 kuralı sıraladı...
- Ellerinizi ılık suyla yıkayın.
- Ellerinizi yıkadıktan sonra vazelin ya da bariyer özellikli kremlerle nemlendirin.
- Dezenfektanları ev ortamında tercih etmeyin, zorunlu durumlarda kullanın.
- Ev işinde içi pamuklu eldivenler tercih edin.
- Deterjanlara çıplak elle temas etmeyin.
- Aşırı stresten kaçının.
- Sağlıklı beslenmeye çok dikkat edin; özellikle sağlıksız atıştırmalıklardan kaçının.
- Vücuttan su atılımına neden olduğundan çay ve kahveyi ölçülü tüketin.
- Maskenizi 3 saatte bir değiştirin, bez maskenizi her gün mutlaka yıkayıp iyi durulayın.
- Alkol bazlı toniklerden, yüze dezenfektan ve kolonya sürmekten kaçının.