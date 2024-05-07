Meyve sebze ve mamulleri dünya sahnesine çıkıyor 

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Bunun ne kadar büyük bir potansiyel oluşturduğunu söylemeye herhalde gerek yok, ancak sorun başka yerde! Evet, Türkiye yaş meyve ve sebze üretim performansı ile dünya devleri arasında, bu gerçekle elbette övünelim, fakat iş ihracat konusuna gelince, aynı iyimser tabloyu göremiyoruz. Çünkü hep aynı sorunla karşı karşıyayız. Diğer bütün tarım ve gıda ürünlerimizde olduğu gibi ürün kalitesi, nefaseti ve standartlaşmanın yanı sıra yüksek katma değerli ihracattan başka seçenek yok. Tabii bu süreçte tarım ve gıda fuarlarının da oynadığı rolü önemsemek gerekiyor. Somut örnek verirsek; 26 - 28 Eylül’de İzmir'de düzenlenecek olan Interfresh Eurasia Fuarı’nın hem ulusal hem de bölgesel düzeyde önemli katkı yapması hedefleniyor.

İHRACAT HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Bu çerçevede, diğer bölgelerden sonra, bu yıl ilk defa fuarizmir’de düzenlenecek olan Interfresh Eurasia Fuarı’nın yetkili ismi, Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ile Hürriyet Ege'de bir araya gelerek söz konusu etkinliği konuştuk. Interfresh Eurasia Fuarı’nın bugüne kadarki yolculuğuyla uluslararası düzeyde önemli bir marka haline geldiğinin altını çizen Uçak, “Sektör olarak, yaş ve kuru meyve ihracatı, Türkiye genelinde 7,8 milyar dolar, Ege Bölgesi’nde 2,4 milyar dolar olarak gerçekleştiriyoruz. 2028 yılında Türkiye genelinde 10 milyar dolar, Ege Bölgesi’nde 3,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada Interfresh Eurasia Fuarı'nın büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" diyor.

MEYVE VE SEBZENİN BEŞ HALİ

Türk meyve, sebze ve mamulleri sektörlerinin vitrini olma iddiasını taşıyan Interfresh Eurasia Fuarı’nda 2024 yılında meyve ve sebzenin yaş, kurutulmuş, dondurulmuş, suyu ve konservesi olmak üzere 5 halinin temsil edileceğine vurgu yapan Antexpo Fuarcılık Genel Koordinatörü Murat Özer ise Ege Bölgesi’nin 5 sektörde de çok güçlü olduğu için bu kararı aldıklarını dile getiriyor. Murat Özer, ayrıca 2023 yılında 9 olan uluslararası ziyaretçi market zincirleri sayısının bu yıl fuara beş ay olmasına rağmen 15’e çıktığı bilgisini veriyor. Özer, “Yalnızca market zincirleri değil, yurt dışındaki büyük toptancılar, halciler ve ithalatçılar da bu yıl daha yoğun bir şekilde İnterfresh Eurasia Fuarı için İzmir’de olacaklar” şeklinde konuşuyor.

50'Yİ AŞKIN ÜLKEDEN ALICI

“İhracat projesi olarak başladığımız bu yolculukta geldiğimiz nokta başarılı olduğumuzun göstergesi” diyen Özer, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Interfresh Eurasia geçtiğimiz yıl 44 farklı ülkeden alıcıya ev sahipliği yapmıştı. Büyüyen yelpazesiyle taze, kuru, dondurulmuş, meyve suyu-konserve ürünleri ile gıda-gıda teknolojileri, paketleme-ambalaj teknolojileri, soğuk hava sistemleri, lojistik ve sektörde yeni tarım teknolojilerinin sergileneceği Interfresh Eurasia Fuarı’na 50’nin üzerinde ülkeden farklı büyüklüklerde 'Alım Heyetleri' bekliyoruz. Bu tablo, Interfresh Eurasia Fuarı’nın 7 yılda düzenlediği organizasyonlar ile artık dünyada kabul gördüğünü ve global bir marka haline geldiğini, sektörün kalbinin bu yıl Interfresh ile İzmir’de atacağını gösteriyor."