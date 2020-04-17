Cildi Doğru Temizleme Rehberi

Cildimiz, bizi dış etkenlerden koruyan giysimizdir. Bu sebeple cildin doğru temizlenmesi çok önemlidir. Her ne kadar meşakkatli gibi görünse de temiz bir cilde sahip olmak ve onu korumak düşündüğümüzden daha kolaydır.

Adım adım doğru cilt temizleme rehberi

Sabah ve akşam yüzünüzü mutlaka yıkayın. Ilık su ve yüzünüze uygun temizleme ürünü kullanın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra sertçe kurulamayın, hafif nemli bırakın.

Cilde iyi bakmak demek sürekli onunla uğraşmak demek değildir. Tam tersi cildimizle fazla uğraşmak iyi değildir. Yüz yıkamak için ideal sıklık günde ikidir. Sağlıklı bir cildin nemlenme amacıyla bir miktar yağa da ihtiyacı vardır. Cildin aşırı yıkanarak kurutulması vücudun fazla yağ üretmesine sebep olur.

Cildiniz için en uygun ürünü bulmanız için birkaç ürün test etmeniz gerekebilir. Bir ürünün cildinize iyi gelip gelmediğini anlamak için ona birkaç gün zaman tanıyın. Cilt için temizleyici alırken amaç fazla yağ, kir ve bakterilerden arınırken; cildimize gereken doğal yağ oranının korunmasıdır. Bu özelliklerde bakım ürünü almaya dikkat edin.

Yüz havlunuzu ve yastık kılıfınızı sıklıkla değiştirin. Telefonunuzu ve klavyenizi temiz tutun. Yüz temizliğini ne kadar iyi yaparsanız yapın, yüzünüze temas eden şeyler temiz değilse temizlik hiçbir işe yaramayacaktır.

Mutlaka nemlendirici kullanın. Yağlı cilt tipine sahip olanların nemlendirici kullanınca ciltlerinin daha da yağlanacağına dair yanlış bir inançları var. Oysa nemlendirici kullanmamak cildin daha fazla yağlanmasına neden olur. Buradaki en önemli konu doğru nemlendiriciyi bulmaktır. Gözeneklerinizi tıkamayacak özellikte, yağlı ciltlere özel üretilmiş nemlendiricileri kullanmalısınız.

Öte yandan tüm cilt tipleri için nemlendirici kullanmak çok önemlidir. Tıpkı yağlı ciltlerde olduğu gibi diğer cilt tiplerinde de doğru nemlendiriciyi kullanmak bir hayli önemli. Nemlendirici krem seçerken dermatoloğunuzdan yardım almanızı öneririz.

Güneş kremi kullanmak tıpkı nemlendirici kullanmak kadar önemli. Hangi mevsimde olursanız olun mutlaka güneş koruyucu krem kullanın. Çünkü güneşten gelen ultraviyole ışınları cildinizi kurutur ve cildinizin daha fazla yağ salgılamasına neden olur.