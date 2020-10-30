Burun Estetiği Planlamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Burun estetiği planlamasında öncelikle burun ve yüzün hem ayrı ayrı, hem de birlikte değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Şaban Çelebi, sonrasında da kişinin isteklerini de göz önünde bulundurarak bir şekillendirme üzerinde gerekirse simülasyon yapılabileceğini söyledi.

Bu başlıkları tek tek ele alarak neden her adımın çok büyük öneme sahip olduğunu inceleyelim:

Yapısal İnceleme

Kişinin burun estetiği olma nedeni gerek kozmetik gerekse sağlık sorunlarına bağlı olabilir. Kişinin nedenleri ne olursa olsun bir operasyondan önce mutlaka hem burnun hem de yüzün detaylı olarak incelenmesi gerekir. Septum deviasyonu gibi bir sorun olup olmadığını anlamak için burun içi incelenmelidir. Sonrasında kişinin genel yüz yapısına ve hatlarına bakılarak nasıl bir burun istediği üzerine konuşulabilir. Yapısal açıdan tüm incelemelerin yapılması sayesinde operasyonda hangi tekniğin kullanılacağına, hangi işlemlerin yapılacağına ve tam olarak hangi bölgelere müdahalede bulunulacağına karar verilir. Bu sayede hem iç hem dış tarafta değişimde en iyi sonuç elde edilmeye çalışılmalıdır.

Doğru Burun Tasarımı

Ne simülasyona ne de hastanın göstermiş olduğu fotoğraflara burnun benzeme ihtimali yoktur. Burnun müsaade ettiği ölçüde hastanın istekleri göz önünde bulundurularak, burunda yapılabilecek gerçekçi sonuçların hasta ile paylaşılması gerekir. Bazen hastanın isteği estetik algı ve ölçülerle uyuşmayabilir. Öyle bir durumda hasta ile ayrıntılı bir şekilde konuşulması gerekir.

Burun estetiği planlamasında hastanın hayatında yapacağı değişiklikler de çok önemlidir. Operasyondan en az 1-2 hafta öncesinde sigara ve alkol tüketimini bırakmak, kan sulandırıcı ilaçlar almamak, beslenmeye ve uykuya dikkat etmek, bağışıklığı güçlü tutmak ve herhangi bir soğuk algınlığına ya da gribe karşı önlem almak önemlidir.