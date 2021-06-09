Bu Yöntem Gençliğin Yeni Sırrı

Genç ve sağlıklı bir cilt görünümüne herkes sahip olabilir



Yaş ilerlemesi ve çeşitli çevresel faktörler cilt üzerinde sarkma, lekelenme ve donuk ten sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu temel 3 soruna eskiden uygulanan yöntemlerden biri de klasik yüz germe işlemiydi. Ancak bilinenin aksine yüz germe işlemi bu sorunlara cevap niteliğinde değildir.



Günümüzde ise teknolojinin gelişmesi ile sıklıkla uygulanan üç tedavi yöntemi Trinity lift adı verilen yöntemde bir araya getirildi.

Trinity lift tedavi yöntemi ile kısa sürede daha hızlı ve uzun ömürlü sonuçlar elde etmek mümkün. Bu yöntem için tercih edilen hastalar ise sıkı, gergin, canlı ve lekesiz bir cilt görünümü elde etmek isteyen kişiler oluyor.



Gelişen bu tedavi yönteminde diğer yöntemlere kıyasla deri içerisinde herhangi bir madde enjekte edilmiyor. İşlem esnasında var olan enerji düzeyleri farklı yöntemlerle deride olan dinamikleri harekete geçiriyor. Bu sayede ise kişi daha sağlıklı, genç ve yüz tipine uygun yüz şekline sahip oluyor.



2 saat içerisinde daha canlı bir cilt



Trinity lift tedavi yönteminde endoskopi kullanılarak genç ve orta yaşlı hastalarda uygulanıyor. Genel anestezi ile başlayan işlem yaklaşık 2 saat içerisinde tamamlanıyor. İşlem sonrasında gözaltı deformasyonları ve çukurluğu kaybolmuş yanak dokusu genç ve düzgün bir görünüm kazanır.



Uygulanan bu yöntem hem kadınlar için hem de erkekler için 20’li yaşlardan sonra tercih edilebilir. İyileşme süreci ise kişinin sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir. Genellikle 1 hafta ile 10 gün arasında iyileşe süreci tamamlanır.



Diğer yöntemlere kıyasla etkisi uzun vadede gözlenir. Hastalar tedaviden 2 ya da 3 ay sonra daha net gelişme görür ve etkisi 18 aya kadar sürebiliyor.



Kişiye özel olarak planlanan Trinity lift ile yüz gençleştirmede oldukça etkili sonuçlar elde edilebilir. Yüzündeki yaşlanma belirtilerinden şikayetçi olan kişiler alanında uzman bir plastik cerrahtan kişiye özel bilgi almalıdır.



Yapılacak işlem kişinin yüz hatlarına göre uygulanmalıdır. Bu sebeple alanında uzman Trinity lift konusunda tecrübeye sahip bilgili hekimlere başvurmalısınız.