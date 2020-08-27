Bu Kanser Erkeklerde 3 Kat Daha Sık Görülüyor!

Mesane kanseri erkeklerde prostat, akciğer ve kalın barsak kanserlerinden sonra dördüncü sıklıkta görülen kanser türü olarak biliniyor. Görülme sıklığı yaşla orantılı olarak artıyor, orta ve ileri yaş hastalığı olarak adlandırılıyor.

Çevresel faktörler etkili

Kanserin yayılımı yüzde 85 oranında sadece mesaneyle sınırlı kalıyor. Çevresel karsinojenlere maruz kalmak mesane kanseri gelişiminde çok etkili oluyor. Kişinin sigara kullanması hem mesane tümörünün oluşumunda hem de tekrarlanmasında çok etkili okuyor, özellikle plastik ve lastik sanayii, baca temizlemelerinde çalışan orta yaş erkek çalışanlar, mesane kanserinde risk altında görülüyor.

Mesane kanseri riskine bağlı kimyasallar arasında arsenik ve boya, kauçuk, deri, tekstil ve boya ürünlerinin imalatında kullanılan kimyasallar bulunuyor. Sigara kullanımı, önceden kanser tedavisi geçirmiş olmak, kronik mesane iltihabı, kişisel veya ailevi kanser geçmişi mesane kanserini tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır. Tanısı oldukça basit olan mesane tümörü hastalığının erken teşhisi hayat kurtarmaktadır. Kişide belirtilerinden en az birinin olması hastalığın araştırılması için yeterlidir.

En sık görülen kanser tipi

Mesane kanser, Amerika Birleşik Devletlerinde dördüncü, Avrupa'da ise beşinci sıklıkta görülen kanser çeşidi olarak biliniyor. Amerika’da prostat kanserinden sonra en sık görülen ikinci genitoüriner sistem kanser, ülkemizde ise sıklık bakımından neredeyse ilk sırada olan kanser türüdür.

Mesanede 3 farklı kanser tipi gelişebiliyor. En sık görülen belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

İdrarda kan görülmesi, idrarda ağrısız pıhtılı kanama, idrara sıkışma hissi, sık tuvalete gitme ihtiyacı, idrarın tam boşaltılamaması ve bunun için ıkınma ihtiyacının görülmesi, idrar yaparken ağrılı bir tablo görülmesi, halsizlik ve yorgunluk, kilo kaybı, kemik ağıları, sırt ve baş ağrıları, kanlı balgam, sarılık.