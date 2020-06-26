Bölgesel Yağlanma Neden Olur? Nasıl Geçer?

Bölgelsel yağlanma nedir?

Yağlanma değişik sebeplerden dolayı olabildiği gibi genetik faktörlere, beslenme, yaşam alışkanlıkları, ilaç kullanımı ve bazı hastalıklara bağlı pek çok faktörle de meydana gelebiliyor. Belirli bölgelerde istenmeyen yağların toplanmasına lipodistrofi deniliyor.

Neden olur?

Basen, kalça ve göbek gibi bölgelerde daha çok genetik olarak yağ birikimi yaşanıyor. Karın ve bel çevresinde ise genellikle metabolik veya hormonal etkenlere bağlı fazla yağ birikimleri oluşabiliyor. Doğum ve doğum sonrası nedenlerden, hareketsiz yaşamdan kaynaklı nedenlerden de bölgesel yağlar oluşabiliyor. Oysa ince bel her zaman gençlik ve estetik sembolüdür. Son yıllarda amaç sadece yağ almak değil, şekil vermektir. Gerekirse bazı bölgelere yağ koyarak desteklemek yani lipodilling yapmak, bası bölgeleri retraksiyon ile sıkılaştırmak veya cilt ve cilt altı doku kalitesini arttırmak gerekebilir.

Sadece derin yağ dokusunda değil, yüzeysel yağ dokusunda ve cilt altı bağ dokusuna yakın bölgelere yönelik de çalışma gerekebiliyor. İnce uçlu kanüllerle yapılan operasyon sayesinde, bu bölgeleri daha gergin ve pürüzsüz hale getirmek amaçlanıyor.

Portakal kabuğu görüntüsü selülit olarak tanımlanıyor. Genetik beslenme, hareketsizlik, ani kilo kayıpları, vitamin ve protein dengesinin korunamaması gibi faktörlerle hem yağ dokusunda girinti çıkıntı, orantısızlıklar, hem de bağ dokusunun gevşemesi sonucu oluşan çirkin görüntüler meydana geliyor.

Ligamentlerin bozulması neticesinde sarkma ve gevşeklik oluşuyor. Bir yandan yağ dokusunun her iki tabakası tünelizasyon tekniğiyle düzeltilip, bir çeşit ütü ile homojenizasyon işlemi yapılıyor, bir yandan da bağ dokusunun sıkılaşması sağlanıyor. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilen bu tekniğin en önemli özelliği ise tüm bölgelere geniş olarak uygulanması. Yağ olmayan bölgelere dahi uygulandığında gerginlik sağlanabiliyor. Sadece biriken bölgesel yağları almak amaçlanmıyor, aynı zamanda vücudu şekillendirme işlemi olduğundan dolayı işlem biraz uzun sürebiliyor.

Bu teknik, yüz, boyun, sırt ve kollar gibi hemen hemen uygun olan her bölgeye uygulanabiliyor. İşlemden sonra özel bir bandaj veya korse uygulanıyor. Bandaj bir gün sonra çıkartılıyor, her bölgeye göre özel tasarlanmış olan korselerin 3-4 hafta kadar kullanılmaya devam edilmesi gerekiyor. Operasyondan 2-3 hafta sonra spora başlanabiliyor, yürüyüş ve hafif fiziksel aktiviteler ise 2-3 gün içinde serbestçe yapılabiliyor.