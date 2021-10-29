Beyinde Elektrik Çarpması ( Nevralji) Hissi Neden Olur? Beyinde Şimşek Çakması Hissi, Nevraljiyi Ne Tetikler?

Emboli, kanla taşınan yabancı bir cismin damarı tıkaması durumudur. Damardaki bir trombüsten kopan kan pıhtısının başka bir damarda tıkanmaya sebep olmasına ise tromboembolizm denilmektedir. Beyindeki emboliler felçlere neden olabilmektedir.

Nevralji adı verilen beyindeki elektrik çarpması hissi, nosiseptif ağrı olarak tanımlanabilir. Nosiseptif ağrı, doku ya da organların hasara uğraması sonucunda meydana gelir ve periferik sinir sistemi içerisinde bulunan ağrı reseptörlerinden kaynaklanmaktadır. Nöropatik ağrı ise santral ve periferik sinir sisteminde yer alan sinirlerin kendi hasarlarından kaynaklanmış olan ve tamamen farklı mekanizma üzerinden işlemekte olan bir ağrı türüdür. Genel olarak baş ve boyun bölgesinde meydana gelen nöropatik ağrı türünde sinirin kendi hasarından kaynaklanmış olan yanıcı, batıcı, kronik ya da soğuk bir his şeklinde, bazı zamanlarda sürekli bazı zamanlarda ise şimşek çakar gibi bir ağrı meydana gelmesine nevralji adı verilir. Nevralji neden olur ve belirtileri nelerdir detayları ile derledik.



Nevralji, soğuk, yanıcı ve batıcı bir şekilde şimşek çakar gibi bir ağrı meydana getiren hastalık olarak tanımlanabilir.



Beyinde Elektrik Çarpması Hissi Neden Olur?



Beyin içerisinde yer alan şimşek çakması hissi olarak bilinen nevralji, nedeni kesin bir şekilde bilinmeyen bir hastalık olarak bilinir. Sinirin hasarına bağlı olarak, sinir üzerinde yer alan baskıya bağlı olarak ya da sinirin fonksiyonunda bulunan değişime bağlı olarak da nevralji gelişme gösterebilir. Akılda bulunması gereken bir diğer durum bazı durumlara bağlı olarak beyinde oluşan bu elektrik çarpması hissinin nedeni tam olarak bulunamayabilir. Bu hastalığa bağlı olan bazı nedenler şu şekildedir:



1. Enfeksiyonlar: Geçirilmiş olan enfeksiyonlar ağırlık ve türe göre de siniri etkileyebilir. Yaşlılarda enfeksiyona bağlı olarak gelişme gösterme oranı daha fazladır.



2. Demyelinizan hastalık: MS gibi hastalıklarda sinir etrafını sarmakta olan kılıf ortadan kaybolur. Buna demyelinizasyon adı verilir. Sinir etrafında yer alan koruyucu yapı ortadan kalktığı için bu tür hastalıklarda nevralji daha fazla görülür.



3. Diyabet: Kanda dolaşmakta olan yüksek kan şeker seviyesi hem sinirin kendisine hem de kılcal damara zarar verir. Bu zarara bağlı olarak periferik polinöropati gelişme gösterir. El ve ayaklarda yanma ve uyuşma ortaya çıkar.



Beyinde Elektrik Çarpma Hissi Belirtileri Nelerdir?



Nevraljiye bağlı olan belirtilerin en başında, vücudun belli başlı bazı bölgelerinde batıcı yanıcı şekilde olan şimşek çarpması ya da elektrik çarpması gibi etki gösteren ve genel olan işlev kaybı meydana getirmeyen ağrılar olarak bilinir. Vücudun herhangi bir yerinde şimşek çarpması hissi ya da elektrik çarpması hissiyatı veren durumlar yaşanıyorsa bu durum nevralji belirtisi olarak tanımlanabilir.,



Beyinde Elektrik Çarpma Hissi Olan Nevraljiyi Ne Tetikler?



Nevralji tek bir türde olmayan bir hastalıktır. Çeşitleri bulunur ve bu çeşitlere bağlı olarak tetiklediği noktalar ve durumlar da farklılık gösterir. Günlük hayatta en çok görülen türü ise trigeminal nevralji olarak bilinir. Hastalar yemek yerken, tıraş olurken, diş fırçalarken, makyaj yaparken, bir şey içerken, yüze dokunma esnasında, konuşurken ve gülerken bile ağrı hissiyatı çekebilir. Bu tür hastalar genel olarak diş hekimine gider ancak bu belirtiler nevraljiyi göstermektedir. Bu tür faaliyetler de nevraljiyi tetiklemektedir.



Trigeminal nevralji adı verilen rahatsızlık bir sinir hastalığı çeşidi olarak da tanımlanabilir ve yüzün herhangi bir bölümünde meydana gelebilir. Ağrı belli bölgede soğuk hava ile karşı karşıya gelindiği zaman meydana gelir. Konuşma ve yutkunma gibi hareketler nevraljiyi tetikler. Bir diğer tür olan ile postherpetik olarak bilinir. Sinire yerleşmiş olan bir virüs ile ortaya çıktığı bilinir. Kaşınma ve ağrı ile tanımlanır ve cilt üzerinde suçiçeği benzeri yapılar görülür. Tedavi uygulandığı zaman 2 ila 4 haftada geçmektedir.