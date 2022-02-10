Beyin küçülmesi belirtileri nelerdir, neden olur? Baş ağrısı yapar mı? nasıl durdurulur?

Serebral atrofi, nöron adı verilen beyin hücrelerinin ve sinaps adı verilen elektrokimyasal bağlayıcılarının kaybıdır.

Beyin Küçülmesi Belirtileri Nelerdir?

Beyin küçülmesi, hücre kaybından kaynaklı bir durumdur. Kaynağına ve kapsamına bağlı olarak bilişsel yetenekte düşüşe neden olur. Serebral atrofi tüm insanlarda doğal olarak oluşur. Ancak hücre kaybı, yaralanma, enfeksiyon ve bunama, felç ve Huntington hastalığı gibi tıbbi durumlar dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle hızlanır. Vakalar bazen daha ciddi beyin hasarı ile sonuçlanır ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eder.

Beyin küçülmesinin belirtileri genelleştirilebilir. yani tüm beyni etkiler veya lokalize olabilir. Genel atrofinin tipik semptomları;

Akıl yürütme yeteneğinin kaybı,

Uyum bozukluğu,

İster sesli ister yazılı olsun iletişimde zorluk,

Hafıza kaybı,

Okuduğunu anlamada düşüş,

Öğrenme güçlüğü başlangıcıdır

Lokalize veya fokal atrofi belirtileri;

Dik durmada zorluk,

Koordinasyon kaybı,

Kısmi felç,

Vücudun belirli bölgelerinde fiziksel duyuların olmaması,

Çift veya odaklanmamış görüş,

Konuşma veya konuşmayı anlamada zorluklar,

Bazı semptomlar acil tıbbi tedavi gerektirecek kadar şiddetlidir. Bunlar arasında bilinç kaybı, halüsinasyonlar, nöbetler, göz ağrısı ve aşırı agresif veya intihar davranışları bulunur.

Beyin Küçülmesi Neden Olur?

Ciddi serebral atrofi yani beyin küçülmesi vakalarının çok çeşitli nedenleri vardır. Esasen herhangi bir beyin hücresi ölümü kaynağı olabilir. Bunlar genel olarak hastalıklar, enfeksiyonlar veya yaralanmalar olarak kategorize edilebilir. Ayrıca;

Hastalıklar ve Diğer Tıbbi Bozukluklar

Serebral Palsi

Alzheimer Hastalığı Dahil Demanslar

Huntington Hastalığı

Lökodistrofiler

Multipl Skleroz (Ms)

Parkinson Hastalığı

Pick Hastalığı

Enfeksiyonlar

Ensefalit

HIV ve AIDS

Frengi

Yaralanmalar

Felç

Travmatik beyin yaralanmaları

Bir dizi faktör serebral atrofi olasılığını artırır. Bunlara yaşlılık, yüksek tansiyon (hipertansiyon), ailede nörolojik bozukluk öyküsü ve kafa travması riski taşıyan herhangi bir fiziksel aktivite veya iş aktivitesi dahildir.

Baş Ağrısı Yapar mı?

Beyin küçülmesinin herhangi bir nedenle baş ağrısına sebebiyet verdiği düşünülmemektedir. Ancak hastaların bazıları bu nedene bağlı olarak şikayetlerini dile getirirler. Semptomlar arasında baş ağrısı bulunmamaktadır.

Beyin Küçülmesi Nasıl Durdurulur?

Beyin küçülmesinin önlenebilir olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur, ancak belirli adımlar atmak erken veya şiddetli başlangıç ​​olasılığını azaltır. Bunlara düzenli egzersiz yapmak, kan basıncını düzenlemek ve sağlıklı bir diyet yemek dahildir. Antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler tüketmek gerekmektedir.

Beyin Küçülmesi Teşhis Edildikten sonra Tedavisi Var mı?

Tıbbi geçmiş ve fizik muayene: Doktorunuz tıbbi geçmişinizi belgeleyecek ve belirtileriniz hakkında sorular soracaktır. Ne zaman başladıklarını, sıklıklarını ve ciddiyetlerini ve zaman içinde nasıl devam ettiklerini veya değiştiklerini bilmek isteyecektir.

Beyin fonksiyon testleri: Olası bilişsel bozulmayı tespit etmek için doktorunuz dil veya hafıza testleri gibi bazı beyin fonksiyon testleri uygulayabilir.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve BT taramaları: Beynin görüntüleme taramaları, şişme veya beyin küçülmesi gibi fizyolojik değişiklikleri ortaya çıkarabilir.

Tedavi aynı şekilde serebral atrofiye neyin sebep olduğuna da bağlı olacaktır.

AIDS: AIDS, antiviral ilaçlarla tedavi edilen otoimmün bir hastalıktır.

Multipl skleroz: MS, bağışıklık sistemlerinin vücudun kendi sinir hücrelerine saldırdığı bir hastalıktır. Okrelizumab gibi hastalığı modifiye edici ilaçlar, bunu ele almak için kullanılır.

İnme: İnmeler veya “beyin krizleri” genellikle beyne giden oksijenli kan akışını kesen kan pıhtılarının sonucudur. Bunlar TPA'lar - doku plazminojen aktivatör ilaçları ile çözülebilir.

Frengi: Frengi tedavisi tipik olarak antibiyotikleri içerir.

Travmatik beyin hasarı: Beyin yaralanmalarının tedavisi genellikle bir tür ameliyat gerektirir.

Alzheimer hastalığı ve diğer bunama türleri tedavi edilemez durumdadır.