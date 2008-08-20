Rapor tamam SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Dr. Zekai Tahir Burak KadÄ±n SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesindeki bebek Ã¶lÃ¼mlerini araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere oluÅŸturulan inceleme komisyonu raporunu tamamladÄ±. Rapor, bir Ã¼yenin Ã¶nlemlere iliÅŸkin ÅŸerhi ile tÃ¼m Ã¼yeler tarafÄ±ndan imzalandÄ±. DoÄŸum ve sonrasÄ± ile ilgili sorularÄ±nÄ±zÄ±n yanÄ±tlarÄ± foto galerilerde... Bakteri analizi Raporda, "AÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde kan kÃ¼ltÃ¼rlerinde saptanan Ã¼remelerin Ã§oÄŸunluÄŸunun klebsiella ve enterobakter gibi enterik gram-negatif basiller olmasÄ± ve bu iki bakterinin toplam Ã¼reme oranÄ±nÄ±n tÃ¼m pozitif kan kÃ¼ltÃ¼rlerinin yÃ¼zde 94,6'sÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ±n dikkat Ã§ekici olduÄŸu" bildirildi. "Klebsiella ve enterobakter tÃ¼rlerinin, mikrobiyoloji laboratuvarÄ±nda tanÄ±mlama sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rece olarak kolay biÃ§imde birbiriyle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir olmasÄ± nedeniyle, bu bakterilerin hepsi veya bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun aynÄ± tÃ¼rden olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olacaÄŸÄ±nÄ±n akÄ±lda tutulmasÄ± gerektiÄŸi belirtilen raporda, ''Bu ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde 1-5 AÄŸustos 2008 tarihleri itibariyle ilgili Ã¼nitede bir klebsiella bakteriyemisi salgÄ±nÄ±nÄ±n olduÄŸu sonucuna varÄ±labilir" denildi. Anne karnÄ±ndaki bebeÄŸin tekmesi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi!ÂKapasite de Ã¶lÃ§Ã¼lmÃ¼ÅŸ Raporda, Dr. Zekai Tahir Burak KadÄ±n SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin personel ve yatak kapasitesi, yenidoÄŸan kliniÄŸinin hijyenik ÅŸartlarÄ± ile yatan hasta ve doÄŸum sayÄ±larÄ±na yer verildi. DoÄŸum ve sonrasÄ± ile ilgili sorularÄ±nÄ±zÄ±n yanÄ±tlarÄ± foto galerilerde... Hastanenin servis altyapÄ±sÄ± ve teknolojik olanaklarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'deki diÄŸer merkezlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda en Ã¼st dÃ¼zeyde olduÄŸu belirtilen raporda, hastanedeki hemÅŸire baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen yatak sayÄ±sÄ±nÄ±n Avrupa ortalamasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde bulunduÄŸu, AÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda mortalitenin belirgin artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸine dikkat Ã§ekildi. AÄŸÄ±rlÄ±k Ã¶lÃ¼m iliÅŸkisi Temmuz ayÄ±nda Ã¶len 49 bebeÄŸin 21'inin 27. gebelik haftasÄ±nÄ±n altÄ±nda, 16'sÄ±nÄ±n 28-31, 5'inin ise 32-36. haftalar arasÄ±nda, 7'sinin de 37. hafta ve Ã¼zerinde olduÄŸu belirtilen raporda, Ã¶lÃ¼m oranÄ±nÄ±n bin gram altÄ± ve bin-2 bin 500 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bebeklerde en yÃ¼ksek dÃ¼zeyde, buna karÅŸÄ±lÄ±k 2 bin 500 gram Ã¼stÃ¼ bebeklerde en dÃ¼ÅŸÃ¼k dÃ¼zeyde olduÄŸu kaydedildi. Anne karnÄ±ndaki bebeÄŸin tekmesi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi!Â"AÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde mortalitede olaÄŸanÃ¼stÃ¼ artÄ±ÅŸ" "AÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde mortalitenin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi" vurgulanan raporda, 1-5 AÄŸustos gÃ¼nleri arasÄ±nda servisteki 124 bebekten 25'inin (yÃ¼zde 20) kaybedildiÄŸi, bu bebeklerden 15'inin bin 500, 6'sÄ±nÄ±n da bin gramÄ±n altÄ±nda olduÄŸu ifade edildi. DoÄŸum ve sonrasÄ± ile ilgili sorularÄ±nÄ±zÄ±n yanÄ±tlarÄ± foto galerilerde... Bu dÃ¶nemde tÃ¼p bebek yÃ¶ntemiyle gebe kalan 17 anneden 30 prematÃ¼re bebeÄŸin doÄŸduÄŸu anlatÄ±lan raporda, bunlarÄ±n 23'Ã¼nÃ¼n Ã§oÄŸul gebelik olduÄŸuna dikkat Ã§ekildi. BunlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n bin 500 gramÄ±n altÄ±nda bulunduÄŸu, ayrÄ±ca temmuz ayÄ±nda bin gramÄ±n altÄ±nda yatan bebek sayÄ±sÄ±nÄ±n 26 olduÄŸu belirtildi. Ä°nfeksiyonun Ã¶lÃ¼mlerdeki rolÃ¼ Temmuz ayÄ±nda kaybedilen 49 bebeÄŸin 12'sinin (yÃ¼zde 25) kan kÃ¼ltÃ¼rlerinin pozitif bulunduÄŸu ifade edilen raporda, bu rakamÄ±n, koagÃ¼laz negatif stafilokoklar (KNS) hesaplama dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde 8 (yÃ¼zde 16,3) olduÄŸu bildirildi. Anne karnÄ±ndaki bebeÄŸin tekmesi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi!Â Rapora gÃ¶re, bu bebeklerin kan kan kÃ¼ltÃ¼rlerinde Ã¼reyen patojenler, ''4'Ã¼nde Klebsiella spp, 4'Ã¼nde Staphylococcus epidermidis, 2'sinde Candida, birinde enterokok, birinde ise hem Grup B streptokok hem Candida'' ÅŸeklinde. DoÄŸum ve sonrasÄ± ile ilgili sorularÄ±nÄ±zÄ±n yanÄ±tlarÄ± foto galerilerde... AÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde kaybedilen 25 bebeÄŸin 19'unda (yÃ¼zde 76) ise kan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n pozitif olduÄŸu, KNS'ler hariÃ§ tutulduÄŸunda bu oranÄ±n yÃ¼zde 68 dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi kaydedildi. Raporda, bu mikroorganizmalarÄ±n 8'inin Klebsiella spp. (yÃ¼zde 42, KNS'ler hariÃ§ yÃ¼zde 47), 6'sÄ±nÄ±n Enterobacter spp (yÃ¼zde 32, KNS'ler hariÃ§ yÃ¼zde 35,3), 2'sinin koagulaz-negatif stafilokok, birinin Candida albicans, birinin ise Enterococcus fecalis olduÄŸu belirtildi. Ã–lÃ¼m tablosu vahim YenidoÄŸan servislerinde hastalardan alÄ±nan kan kÃ¼ltÃ¼rlerinde ocak ayÄ±ndan bu yana Ã¼retilen mikroorganizmalarÄ±n aylara gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ve Ã¶zellikle klebsiella tÃ¼rlerinin Ã¼reyen diÄŸer patojenlere oranlarÄ±nÄ±n gÃ¶sterildiÄŸi tabloya da yer verilerek, ÅŸÃ¶yle denildi: Anne karnÄ±ndaki bebeÄŸin tekmesi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi!Â ''Bu tablo oluÅŸturulurken her ne kadar bu yaÅŸ grubunda en sÄ±k infeksiyon/bakteremi etkeni olarak bildirilse de kontaminasyon (bulaÅŸma) olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da yÃ¼ksek olacaÄŸÄ± dikkate alÄ±narak KNS'ler dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu son grup bakterilerin infeksiyon etkeni olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenebilmesi iÃ§in doktor ve/veya infeksiyon kontrol hemÅŸirelerinin hastalara iliÅŸkin muayene ve gÃ¶zlem verilerine gereksinim vardÄ±r. Bu veri olmaksÄ±zÄ±n kan kÃ¼ltÃ¼rlerinde Ã¼reyen tÃ¼m koagÃ¼laz negatif stafilokoklarÄ±n hesaplamaya dahil edilmesi bir yandan bakteriyemi oranlarÄ±nÄ± (gÃ¼venilir ve doÄŸru olmayan biÃ§imde) Ã§ok artÄ±racak, diÄŸer yandan da infeksiyon etkeni olmasÄ± kesin olan (Ã¶rneÄŸin Klebsiella spp.) diÄŸer bakteri tÃ¼rlerinin genel daÄŸÄ±lÄ±m iÃ§indeki oranlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼recektir.'' DoÄŸum ve sonrasÄ± ile ilgili sorularÄ±nÄ±zÄ±n yanÄ±tlarÄ± foto galerilerde... YatÄ±ÅŸ sayÄ±larÄ±nda artÄ±ÅŸ Raporda, ayrÄ±ca ocak, ÅŸubat ve temmuz aylarÄ±nda yatÄ±ÅŸ sayÄ±sÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±llara gÃ¶re yÃ¼zde 20 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± zamanda kan kÃ¼ltÃ¼rlerinde Ã¼reme olan hastalarÄ±n sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n da dikkati Ã§ektiÄŸi belirtildi. Ã–zellikle son 2 ay iÃ§inde klebsiella tÃ¼rlerinde bir artÄ±ÅŸ gÃ¶zlendiÄŸi bildirilen raporda, ÅŸu ifadelere yer verildi: ''Temmuz ayÄ±nda alÄ±nan kÃ¼ltÃ¼rlerin takibi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda; aÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde kan kÃ¼ltÃ¼rlerinde saptanan Ã¼remelerin Ã§oÄŸunluÄŸunun klebsiella ve enterobakter gibi enterik Gram-negatif basiller olmasÄ± ve bu iki bakterinin toplam Ã¼reme oranÄ±nÄ±n tÃ¼m pozitif kan kÃ¼ltÃ¼rlerinin yÃ¼zde 94,6'sÄ±na ulaÅŸmasÄ± dikkat Ã§ekicidir. (KoagÃ¼laz negatif stafilokok Ã¼remelerini dÄ±ÅŸlanarak, toplam 37 Ã¼remenin 35 tanesi). Ã–te yandan klebsiella ve enterobakter tÃ¼rleri mikrobiyoloji laboratuvarÄ±nda tanÄ±mlama sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rece olarak kolay biÃ§imde birbiriyle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir olduÄŸundan, bu bakterilerin hepsi veya bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun aynÄ± tÃ¼rden olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olacaÄŸÄ± da akÄ±lda tutulmalÄ±dÄ±r. Bu ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde, 1-5 AÄŸustos 2008 tarihleri itibariyle ilgili Ã¼nitede bir klebsiella bakteriyemisi salgÄ±nÄ±nÄ±n olduÄŸu sonucuna varÄ±labilir.'' Bulgular Raporda, yapÄ±lan inceleme sonucunda elde edilen bulgulara da dikkat Ã§ekildi. Buna gÃ¶re, ''temmuz ayÄ± iÃ§inde yenidoÄŸan Ã¶lÃ¼mlerinin nedeninin tek bir kaynaktan yayÄ±lan tek bir patojenin klonal epidemisine baÄŸlÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±'' ifade edilerek, ''Buna karÅŸÄ±lÄ±k AÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼ iÃ§indeki Ã¶lÃ¼mlerin yÃ¼zde 32'si klebsiella, yÃ¼zde 24'Ã¼ enterobakter sepsisi nedeniyle oluÅŸmuÅŸtur. Bu oranlar kan kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ pozitif saptanan bebekler iÃ§in (klebsiella ve enterobakter bakteremisi toplamÄ±/bakteremik bebek sayÄ±sÄ±) yÃ¼zde 94,6 oranÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir'' denildi. Heyetin raporunda, ocak ve temmuz aylarÄ±nda artan yenidoÄŸan mortalitesinin 2 faktÃ¶rle iliÅŸkili gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼; bu faktÃ¶rlerin ocak, ÅŸubat ve temmuz aylarÄ±nda kan akÄ±mÄ± infeksiyonlarÄ±nda artÄ±ÅŸ ve TÃ¼rkiye'deki hemÅŸire kaynaÄŸÄ±nÄ±n yetersizliÄŸinden dolayÄ± hemÅŸire baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen yatak sayÄ±sÄ±nÄ±n Avrupa ortalamasÄ±ndan yÃ¼ksek bulunmasÄ± olduÄŸu kaydedildi. Raporda, yer verilen diÄŸer bulgular ise ÅŸÃ¶yle: ''-Gerek kan dolaÅŸÄ±mÄ± infeksiyonuna gerekse prematÃ¼ritenin komplikasyonlarÄ±na baÄŸlÄ± Ã¶lÃ¼mlerdeki genel artÄ±ÅŸ, mortalitenin artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi aylarda hemÅŸire sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak, hemÅŸire baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen bebek sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle bakÄ±m standartlarÄ±ndaki azalma ile aÃ§Ä±klanabilir. AyrÄ±ca, bu dÃ¶nemde bin gramÄ±n altÄ±nda yatan bebek sayÄ±sÄ± diÄŸer aylara gÃ¶re daha yÃ¼ksektir. -AÄŸustos ayÄ±nÄ±n ilk 5 gÃ¼nÃ¼nde, temmuz ayÄ±na gÃ¶re belirgin artÄ±ÅŸ gÃ¶steren mortalite yÃ¼zde 76 oranÄ±nda kan dolaÅŸÄ±mÄ± infeksiyonu ile iliÅŸkili gÃ¶rÃ¼nmektedir. Bu infeksiyonlarÄ±n yarÄ±ya yakÄ±nÄ±nda etken klebsiella olarak saptanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu dÃ¶nemde tÃ¼m serviste yatan bebeklerin kan kÃ¼ltÃ¼rlerinde diÄŸer mikroorganizmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yÃ¼zde 64 oranÄ±nda enterik patojenler olan klebsiella ve enterobakter tÃ¼rlerinin Ã¼remesi bir salgÄ±n olarak nitelendirilmelidir. -Ã–len tÃ¼m hastalarda, Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k doÄŸum aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± (bin gram altÄ±), respiratuar distres sendromu, intrakranial kanarna, pnÃ¶motoraks, kromozom anomalileri, nekrotizan enterokolit gibi, yenidoÄŸanve prematÃ¼re bebeklerde, tek baÅŸÄ±na dahi Ã¶lÃ¼me neden olabilecek yÃ¼ksek riskli baÅŸka hastalÄ±klarÄ±n da mevcut olduÄŸu, bebeklerin yoÄŸun bakÄ±mda bulunmalarÄ±nÄ±n esas nedeninin bu hastalÄ±klar olduÄŸu, dolayÄ±sÄ±yla bu hastalÄ±klarÄ±n da bebeklerin kaybedilmesinde katkÄ±da bulunacaÄŸÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nmalÄ±dÄ±r.'' SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Dr. Zekai Tahir Burak KadÄ±n SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesindeki bebek Ã¶lÃ¼mlerini araÅŸtÄ±rmak Ã¼zere oluÅŸturulan inceleme komisyonu TÃ¼rkiye'deki yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼niteleriyle ilgili saptamalarda da bulundu. Komisyonun raporunda, Ã¼lkede yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin doÄŸum gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi, bunlarÄ±n yÃ¼zde 7'si yÃ¼ksek riskli kabul edildiÄŸinde, her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 100 bin bebeÄŸin yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerinde tedavi edilmesi gerektiÄŸi bildirildi. YardÄ±mcÄ± Ã¼reme tekniklerinin giderek daha fazla kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n, Ã§oÄŸul gebelik sayÄ±sÄ±nda ve buna baÄŸlÄ± olarak prematÃ¼re doÄŸum ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸlara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lan raporda, bu durumun, yardÄ±mcÄ± Ã¼reme tekniklerinin uygulama ilkelerinin tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesini gerekli hale getirdiÄŸi ifade edildi. YenidoÄŸan bakÄ±m Ã¼nitelerindeki uzman hekim sayÄ±larÄ±yla ilgili bilgilere de yer verilen raporda, Ã¼lkede doÄŸan bebeklere ideal ÅŸartlarda bakÄ±m verilebilmesi iÃ§in 600 civarÄ±nda yenidoÄŸan uzmanÄ±na ihtiyaÃ§ bulunduÄŸu vurgulandÄ±. Raporda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve YÃ¼ksek Ã–ÄŸretim Kurulunun ortaklaÅŸa hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Mart 2008 tarihli TÃ¼rkiye SaÄŸlÄ±k Ä°nsan GÃ¼cÃ¼ Durum Raporu'na gÃ¶re; TÃ¼rkiye'de halen diplomasÄ± tescil edilen 111 yenidoÄŸan (neonatoloji) uzmanÄ± bulunduÄŸu, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 26 neonatoloji uzmanÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. TÃ¼rk Neonatoloji DerneÄŸi'nin 2008 verilerine gÃ¶re ise bu uzmanlardan yaklaÅŸÄ±k 67'sinin Ã¼niversitelerdeki Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri olduÄŸu kaydedildi. Ä°nceleme heyetinin raporunda, yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m birimlerinin, Ã¼niversite hastanelerindeki kliniklerin birkaÃ§Ä± hariÃ§, 10-15 yataklÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k klinikler olduÄŸu dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, yenidoÄŸan hizmetlerinde mevcut neonatologlar ile hizmet ihtiyacÄ± arasÄ±nda Ã§ok belirgin bir asimetri olduÄŸu vurgulandÄ±. Ä°stanbul'daki yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m hizmetlerinin ancak yÃ¼zde 2'si Ã¼niversite hastanelerinde verilirken, kalan kÄ±smÄ±nÄ±n devlet hastaneleri ve Ã¶zel hastaneler tarafÄ±ndan yÃ¼klenildiÄŸi ifade edildi. Raporda, 10 profesÃ¶r neonatolog Ã¶ÄŸretim Ã¼yesinin bulunduÄŸu Ä°stanbul'daki 3 Ã¼niversite hastanesinde (Ä°stanbul, CerrahpaÅŸa, Marmara) geÃ§en yÄ±l toplam bin 289 bebeÄŸin, toplam 12 doÃ§ent ve profesÃ¶r neonatolog Ã¶ÄŸretim Ã¼yesinin bulunduÄŸu Ankara'daki 3 Ã¼niversite hastanesinde (Ankara, Gazi, Hacettepe) ise yine geÃ§en yÄ±l toplam bin 208 bebeÄŸin yattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. SaÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ± hastanelerindeki durum Zekai Tahir Burak DoÄŸumevi YenidoÄŸan Ãœnitesi'nde 1 profesÃ¶r, Sami Ulus Ã‡ocuk Hastanesi'nde bir doÃ§ent, Ä°stanbul Zeynep Kamil Hastanesi YenidoÄŸan Ãœnitesi'nde 1'er profesÃ¶r ve doÃ§ent, ÅžiÅŸli Etfal Hastanesi yenidoÄŸan Ã¼nitesi'nde 1 profesÃ¶r bulunduÄŸu, ayrÄ±ca Ankara Etlik DoÄŸumevi, Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesi, BakÄ±rkÃ¶y Dr. Sadi Konuk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde 3. dÃ¼zey, Ãœmraniye EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde 2. dÃ¼zey Ã¼nitelerin mevcut olduÄŸu belirtildi. Raporda, ÅŸu ifadelere yer verildi: ''Neonatoloji uzmanÄ± sayÄ±sÄ±ndaki yetersizliklerden dolayÄ±, birÃ§ok Ã¼nitede Ã§ocuk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve hastalÄ±klarÄ± uzmanlarÄ±, neonatoloji uzmanÄ± gibi gÃ¶rev yapmakta; neonataloji yan dal diplomasÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen, neonatoloji alanÄ±nda deneyimli birÃ§ok ÅŸef, yenidoÄŸan kliniÄŸini idare etmektedir. Ancak, dÃ¶nem dÃ¶nem bu uzmanlarÄ±n yer deÄŸiÅŸtirmeleri veya baÅŸka gÃ¶revlere atanmalarÄ± sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in, bu ÅŸekildeki deneyimli uzmanlarla hizmetin devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ± sekteye uÄŸrayabilmektedir.'' Raporda, yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mÄ±nÄ±n bel kemiÄŸini hemÅŸirelik hizmetlerinin oluÅŸturduÄŸu ifade edilerek, ÅŸu saptamalarda bulunuldu: ''HemÅŸirelik bakÄ±mÄ± ne kadar iyi ise mortalite ve morbidite de o kadar azalÄ±r. Bu nedenle, dÃ¼nya standartlarÄ±na gÃ¶re her hemÅŸirenin 3. dÃ¼zey yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mÄ±nda 1 veya 2, 2. dÃ¼zey yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mÄ±nda 4 veya 5, 1. dÃ¼zey yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mÄ±nda 6-8 bebek bakmasÄ± Ã¶nerilmektedir. Ancak Ã¼lkemiz ÅŸartlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zaman; her hemÅŸirenin 3. dÃ¼zeyde 3; 2. dÃ¼zeyde 6 ve 1. dÃ¼zeyde 10 bebek bakmasÄ± kabul edilebilir gÃ¶zÃ¼kmektedir. Bu durum kabul edilirse, 3. dÃ¼zey iÃ§in toplam bin 750; 2. dÃ¼zey iÃ§in toplam 4 bin 500 ve 1. dÃ¼zey iÃ§in toplam 2 bin olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda toplam 8 bin 250 hemÅŸirenin yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerinde gÃ¶rev almasÄ± gerekir.'' Raporda, Mart 2008 itibariyle TÃ¼rkiye'de aktif Ã§alÄ±ÅŸan hemÅŸire sayÄ±sÄ±nÄ±n 92 bin 509 olduÄŸu dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, tÃ¼m hemÅŸirelerin yÃ¼zde 8.9'unun yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerinde istihdam edilmesi gerektiÄŸi kaydedildi. Raporda, ''Ãœlkemizde genel olarak saÄŸlÄ±k insan gÃ¼cÃ¼ ve bu olay Ã¶zelinde hemÅŸire sayÄ±sÄ± yetersiz olup, saÄŸlÄ±k insan gÃ¼cÃ¼ planlamasÄ± ilgili kurumlarca gÃ¶zden geÃ§irilmeli, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda yeni programlar aÃ§Ä±lmalÄ± ve mevcutlarÄ±n kontenjanlarÄ± olabildiÄŸince artÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r'' denildi. YenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mlarÄ±nÄ±n organizasyonu YenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m hizmetlerinin organizasyonu tek baÅŸÄ±na yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±, bu hizmetin paraleli hatta Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olarak doÄŸum hizmetlerinin de organize edilmesi, bÃ¶ylece perinatal bakÄ±mÄ±n bir bÃ¼tÃ¼n halinde ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi. Bu kapsamda, doÄŸum yapÄ±lan Ã¼nitelerin de 1, 2 ve 3. dÃ¼zey ÅŸeklinde belirlenmesi ve yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mÄ± ile entegre edilmesi gerektiÄŸi belirtildi. BÃ¶ylece yenidoÄŸanlarÄ±n gereksiz yere ve riskli bir ÅŸekilde hastaneler arasÄ±nda naklinin en dÃ¼ÅŸÃ¼k dÃ¼zeye indirilmiÅŸ olacaÄŸÄ± kaydedildi. Zekai tahir burak hastanesiyle ilgili Ã¶neriler Dr. Zekai Tahir Burak KadÄ±n SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nin, baÅŸta Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi olmak Ã¼zere, TÃ¼rkiye Ã¶lÃ§eÄŸinde Ã¶zellikle yÃ¼ksek riskli gebelikler iÃ§in bir referans merkezi olduÄŸu belirtilen raporda, geÃ§en yÄ±l hastanedeki doÄŸumlarÄ±n yÃ¼zde 25'inin yÃ¼ksek riskli gebelik sonucu meydana geldiÄŸi ifade edildi. Raporda, hastanedeki yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k personeli sayÄ±sÄ±ndaki yetersizliÄŸe dikkat Ã§ekilerek, Ã¶lÃ¼mlerin son bir hafta iÃ§indeki nedeninin enterik gram-negatif bakteremik sepsis olduÄŸu bildirildi. ''Bu faktÃ¶rlerin kontrol edilememesi durumunda enfeksiyonun daha yÃ¼ksek oranlarda Ã¶lÃ¼mlere yol aÃ§ma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksektir'' uyarÄ±sÄ±na yer verilen raporda, hastanenin yenidoÄŸan bakÄ±m Ã¼nitesinde alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler konusunda ÅŸu Ã¶nerilere yer verildi: ''-Enfeksiyonlar kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±ncaya kadar Ã¼niteye yeni hasta alÄ±mÄ± durdurulmalÄ±dÄ±r. -Bakteremik/infekte bebekler sÄ±kÄ± temas izolasyonuna tabi tutulacak ÅŸekilde ayrÄ± ayrÄ± kuvÃ¶zlerde, aynÄ± tipte Ã¼remeye sahip bebekler Ã¶ncelikli olmak Ã¼zere, infekte olduÄŸu saptanan bebekler aynÄ± odada, diÄŸer bebeklerden ayrÄ± bir bÃ¶lÃ¼mde yatÄ±rÄ±lmalÄ±, bu bÃ¶lgeye giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n kontrol altÄ±nda ve asgari dÃ¼zeyde tutulmasÄ±na titizlikle devam edilmeli ve uyulmalÄ±dÄ±r. -Ä°nfeksiyonu olmayan bebeklerden sÃ¼rveyans kÃ¼ltÃ¼rleri alÄ±narak, kolonize olduÄŸu (Ã¶zellikle klebsiella ve enterobakter ile) saptanan bebeklere de anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde sÄ±kÄ± temas izolasyonu uygulanmalÄ±dÄ±r. -Ä°nfekte kohortun bulunduÄŸu salonda hemÅŸire takviyesi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. -Bir bebek iÃ§in kullanÄ±lan kuvÃ¶zÃ¼n hiÃ§ bir biÃ§imde yeterli temizlik iÅŸlemine tabi tutulmadan baÅŸka bir bebek iÃ§in kullanÄ±lmamasÄ± prensibi gÃ¶z ardÄ± edilmemelidir. -Halen klebsiella lenterobakter ile infekte olan bebeklerde muhtemel 'geniÅŸlemiÅŸ spektrumlu betaÂ­laktamaz-ESBl' olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu dikkate alÄ±narak, referans laboratuvardan duyarlÄ±lÄ±k sonuÃ§larÄ± doÄŸrulanÄ±ncaya kadar infekte olan bebekler mutlaka bir karbapenem tÃ¼revi antibiyotikle tedavi edilmeli, Ã¼nite iÃ§inde en azÄ±ndan salgÄ±n sÃ¼resince ESBL salgÄ±layan klebsiella suÅŸlarÄ±nÄ±n seleksiyonunu engellemek iÃ§in 3. ve 4. kuÅŸak sefalosporin kullanÄ±mÄ± en az dÃ¼zeye indirgenmeli veya engellenmelidir. -Ä°nfeksiyon etkeni olarak izole edilen klebsiella ve enterobakter tÃ¼rleri Ankara'da bir referans laboratuarÄ±nda yeniden deÄŸerlendirilerek tiplendirilmeli, antibiyotik duyarlÄ±lÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmalÄ± ve klonalite aÃ§Ä±sÄ±ndan genetik analizleri yaptÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.'' "YenidoÄŸan uzmanÄ± yetiÅŸtirilmeli" Raporda, Ã¼lkedeki yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mlarÄ±ndaki sorunlara iliÅŸkin Ã¶neriler de ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±: ''-Kan akÄ±mÄ± infeksiyonu etkenleri iÃ§inde klebsiella tÃ¼rlerinin oranÄ± MayÄ±s 2008'de bir Ã¶nceki aya gÃ¶re belirgin bir artÄ±ÅŸ gÃ¶stermiÅŸ (yÃ¼zde 10'dan yÃ¼zde 26'ya) ve takip eden aylarda bu rakam artarak temmuz sonuÂ­aÄŸustos baÅŸÄ±nda zirveye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. YÃ¼ksek riskli hastalarÄ±n hastane kapasitesinin Ã§ok Ã¼stÃ¼nde bir oranda izlendiÄŸi, dolayÄ±sÄ±yla infeksiyon/salgÄ±n riskinin en Ã¼st dÃ¼zeyde olduÄŸu bu gibi kuruluÅŸlarda infeksiyon kontrol verilerinin Ã§ok yakÄ±ndan ve aylÄ±k istatistik verilerle deÄŸerlendirilmesi ve gerektiÄŸinde sÃ¼ratle Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir zorunluluktur. -Ä°nceleme konusu hastane, Ã¼lkemizde en fazla sayÄ±da yÃ¼ksek riskli bebek izleminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± merkezdir. Ancak diÄŸer merkezlerin de en Ã¶nemli sorunu olan saÄŸlÄ±k personeli eksikliÄŸi bu merkez iÃ§in de sÃ¶z konusudur. AnlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere, kapasitesinin Ã§ok Ã¼zerinde hasta kabulÃ¼, ortaya Ã§Ä±kan sorunun en Ã¶nemli nedenlerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir. YardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k personeli eksikliÄŸi Ã¼lkemizin genel bir sorunu olmakla birlikte durumun aciliyeti gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak hemÅŸire takviyesi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. -Bu denli yoÄŸun ve riskli hasta kapasitesine sahip merkezde toplam 4 neonatoloji uzmanÄ± bir yandan hizmet vermekte, bir yandan da Ã¼nitede mevcut 9 doktora neonatoloji eÄŸitimi verme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ taÅŸÄ±maktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla hemÅŸire/yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k personel iÃ§in geÃ§erli olan yetersiz sayÄ± uzman hekimler iÃ§in de geÃ§erli gÃ¶rÃ¼lmektedir. Orta-uzun vadeli Ã¶nlemler iÃ§inde Ã¼lke ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak yeterli ve nitelikli yenidoÄŸan uzmanÄ± yetiÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã¶nlemlerin de alÄ±nmasÄ± yerinde olacaktÄ±r. -Hasta/personel oranÄ±nÄ±n gÃ¶receli olarak yÃ¼kselmesinin Ã¶nlenmesi amacÄ±yla, Ã¼nitenin kapasitesinin Ã¼zerinde hasta kabul etmesi Ã¶nlenmeli, bu amaÃ§la, ildeki diÄŸer devlet ve Ã¼niversite hastanelerindeki yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerinin hasta kabul ÅŸartlarÄ± iyileÅŸtirilmeli ve yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±m hizmetine olan katkÄ±larÄ± artÄ±rÄ±lmalÄ±, Ã¶zellikle, 2. dÃ¼zey yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mÄ± yapabilecek durumdaki merkezlerde bakÄ±mlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve gerekirse, Zekai Tahir Burak Hastanesi yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mÄ±nda 3. dÃ¼zey bakÄ±mÄ± tamamlanan bir kÄ±sÄ±m hastanÄ±n, 2. dÃ¼zey bakÄ±mlarÄ±na devam edilmek Ã¼zere diÄŸer 2. dÃ¼zey hastanelere naklinin saÄŸlanabilmesi iÃ§in gerekli dÃ¼zenlemelerin ve uyarÄ±larÄ±n yapÄ±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. DoÄŸum ve sonrasÄ± ile ilgili sorularÄ±nÄ±zÄ±n yanÄ±tlarÄ± foto galerilerde... -YardÄ±mcÄ± Ã¼reme tekniklerinin giderek daha fazla kullanÄ±lmasÄ±, Ã§oÄŸul gebelik sayÄ±sÄ±nda ve buna baÄŸlÄ± olarak prematÃ¼re doÄŸum ve Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸlara yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Daha Ã¶nceki planlamalarda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmeyen bu durumun ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, yardÄ±mcÄ± Ã¼reme teknikleri uygulama ilklerini tekrar gÃ¶zden geÃ§irilmesini gerekli hale getirmektedir.'' www.gercekgundem.com Anne karnÄ±ndaki bebeÄŸin tekmesi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi!Â