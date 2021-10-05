Arpa Besin Değerleri: 100 Gr Arpa Şehriye Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Arpa şehriye hem pilavlarda hem de çorbalarda kullanılır. Besin değerleri son derece yüksektir. Tok tutma özelliği sebebi ile diyetlerde de tercih edilmektedir. Bu nedenle arpa şehriyenin kaç kalori olduğu insanlar tarafından araştırılmaktadır.

Arpa Besin Değerleri: 100 gr Arpa Şehriye Kaç Kalori?

Arpa şehriye günlük yaşamda sıklıkla kullanılmaktadır. Pek çok yemeğe lezzet veren bu besinin kalorisi de merak konusu olmaktadır. Özellikle diyet yapanlar için tüketilen kalori miktarları son derece önemlidir. Arpa şehriyenin yaklaşık 100 gramı 357 kcal kalori içermektedir.

Arpa Şehriyenin Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?

Arpa şehriyenin besin değerleri de merak konusu olmaktadır. 100 gram arpa şehriyede yaklaşık 73.4 gram karbonhidrat bulunmaktadır. Protein miktarı ise 11.1 gram kadardır. Arpa şehriye potasyum, kalsiyum ve demir açısından da zengin bir besindir.