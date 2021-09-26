Argan Sabunu ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Argan Sabunu saça nasıl uygulanır ve faydaları nelerdir

Argan yağı; Argan ağacının ceviz bölümünden toplanan oldukça değerli bir yağ çeşididir. Argan yağıyla üretilen argan sabunu; birden fazla yararından ötürü pek çok güzellik ürününde kullanılmaktadır. Senelerden beri Akdeniz bölgesinde bulunan kadınlar; sağlıklı saçlar ve cilt adına argan yağı sabunu veya yağını kullanmaktadır. Argan yağından elde edilen sabun; cildi besler, tırnaklar adına nemi azaltır ve parlak saçlara sahip olunmasını sağlar. Antioksidan bakımından zengin olan bu ürün; cildin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini önler.



Argan Sabunu Ne İşe Yarar?



Argan sabunu; doğal yollar ile elde edilmiş olan sabunların içinde bulunur. Keşfedilmiş olduğu günden bugüne dek argan yağlı sabunların, kozmetik konuda çok yararlı olduğu belirtilir. Güzellik sırlarının içinde bulunan argan sabununun kullanılmasıyla beraber cildin doğal görünümüne katkı sağladığı, yapılmış olan araştırmalar ile ispatlanmıştır. Argan ağacından sağlanan sabunun bu denli popüler olmasının nedeni; içermiş olduğu etkiler ve besin değerleridir. Argan sabununun cilt üzerinde ve saçta oldukça fazla faydası bulunmaktadır.



Argan Sabunu Nasıl Kullanılır?



Argan sabunu; esas şekilde yağlardan oluştuğu için argan yağının bütün içeriklerine sahiptir. Bu yağ; cildin kurumasını engelleyen omaga 6, esansiyel yağ asitleri, antioksidan ve omega 6 bakımından çok zengindir. Bu yüzden argan yağı sabunu, tam anlamıyla onarım gücüne sahiptir. Nemlendirme etkisi bulunan argan sabunu; saç ve cilt adına normal bir sabun gibi kullanılmaktadır.



Argan Sabunu Saça Nasıl Uygulanır?



Argan sabunu; banyoda kullanılan şampuanın yerine kullanılmalıdır. Sabunun saça konulmasından önce saçın yıkanması ve sabunun bol bol köpürtülmesi ile saça sürülmesi gerekir. Saça sürülen sabunun masaj yapılmasıyla beraber birkaç dakika boyunca saç köküne masaj yapıp uygulanması gerekir.



Argan Sabunu Faydaları Nelerdir?



Argan sabunu faydaları;



- Argan sabunu içerisinde bulunan antioksidan ile güneş ışınlarında yer alan serbest radikallerin cilde zarar vermesini engeller. Sürekli kullanımlarda ise cilt kanserini önlemeye destek olduğu araştırmalar ile kanıtlanmıştır.

- Argan sabunun içerisinde bulunan E vitamini, renk açıcı şeklinde kullanılmaktadır. Ciltteki koyu lekelerin giderilmesine yardımcı olur. Ciltte hiperpigmentasyon problemlerini giderirken, cildin sakinleşmesine destektir. Cildin kusurlarını gideren bu sabun, içerisindeki anti- enflamatuar özellikler ile cilt hastalıklarına neden olan bulguları azaltır.

- Argan sabunu; antioksidan açısından çok zengindir. Bu içeriği ile cildi yumuşatır, parlatır be pürüzsüz bir görünüş sağlar. Bol E vitamini içeriği ile bedende su tutulmasını sağlar. Argan sabunu; krem, losyon gibi ürünlerin içerisinde de kullanılmaktadır. Argan sabunu, siyah nokta, sebum fazlası ve sivilce gibi durumları ortadan kaldırır.

- Argan sabunu içerisinde antifungal ve antibakteriyel özellikleri barındırmaktadır. Bununla beraber deride oluşan veya oluşmaya başlayan yara, mantar gibi olumsuz durumların çözümü için etkilidir. Enfeksiyon içeren yer, argan sabunuyla iki defa yıkandığı zaman iyileşme görülecektir.

- İçerisinde bulunan antisebum maddesi ile argan sabunu, ergenlik dönemlerinde sebum fazlasının olmasından ötürü meydana gelen akneleri tedavi etme konusunda oldukça başarılıdır. Cilt üzerindeki sebum oranını etkili şekilde oranlayan anti sebum içeriği sayesinde ciltte oluşan tüm olumsuzlukları gidermeye yardımcı olur. Argan yağlı sabunun, cilt adına birden fazla yararı bulunmaktadır.