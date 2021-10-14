Annelik Estetiği

Hamilelik ve doğum sonrası toparlanmak mümkün

Hamilelik vücutta bazı fiziksel değişikliklere neden olabilir. Kadınlar doğumdan sonra vücutlarında meydana gelen değişikliklerden genellikle şikayetçi olurlar. Doğum öncesi görünümlerini mümkün olan en kısa sürede geri kazanmayı isterler. Hamilelik ve doğum sonrası sık görülen şikayetler; emzirmeye bağlı göğüslerde sarkma, lokal yağlanma, karında çatlaklar ve sarkmalardır. Bunlardan şikayetçi olan kadınların Plastik, Estetik Cerrahi uzmanına muayene olması ve istediği değişiklikleri detaylı olarak anlatması gerekir. Hem danışan hem de doktor her ayrıntıyı detaylı olarak konuşmalıdır. Genellikle tercih edilen operasyonlar; meme dikleştirme, meme büyütme, karın germe ve liposuctiondır (yağ aldırma). Kişinin ihtiyacına göre istenen işlem tek bir seansta yapılabilmektedir. Bu sayede kişiler ayrı ayrı ameliyata girme zorluğundan kurtulabilmektedir.

Ameliyattan sonra danışanlar görünüşünden çok memnun kalır ve özgüven kazanırlar. Uygun operasyon adayları arasında aranan püf noktalar; doğumun üzerinden en az 12 ay geçmiş olması ve emzirme döneminin tamamlanmış olmasıdır. Bu işlemler ise tekrar hamile kalmayı planlamayan kişilere yapılması tavsiye edilir. Hamilelik sürecinin tekrarlaması ile bu şikayetler tekrar ortaya çıkabilir.

Ameliyat sürecine başlayacak olan kişide bakılan kritik noktalar ise; operasyona engel bir sağlık sorununun olmaması, sigara kullanmaması ya da sürece başlamadan önce bırakması, anestezi almaya uygun olmasıdır.

Sıklıkla tercih edilen yöntemler

Kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilen işlemler ise şu şekildedir; meme dikleştirme, meme büyütme, karın germe, liposuction ve labioplastidir. Bu işlemleri detaylı olarak incelemek gerekirse;

Meme büyütme işlemleri: Meme büyütme çok hassas bir uygulama yöntemidir. Ameliyat sırasında memenin zarar görmemesi gerekir. Genel anestezi altında yapılan operasyonda kişinin ihtiyacına göre protez yerleştirilir ve göğüs dik duruma getirilir. Meme ameliyatı sayesinde kadınlar her zamankinden daha güvenli ve güzel hissederler.

Karın germe işlemleri: Hamilelik sonrası karın bölgesindeki fazla yağları alarak daha sıkı bir görünüme kavuşulması mümkündür. Operasyon sırasında bikini çizgisi boyunca kesi açılır ve üst deri çekilerek gerginleştirilir.

Liposuction işlemleri: Özel kanüller yoluyla yağ birikimin olduğu bölgeden fazla yağın alınması işlemidir. Kalça, basen ve karındaki yağlara sıklıkla uygulanabilmektedir.

Labioplasti işlemi: Doğum esnasında gevşeyen iç vajina dudaklarına uygulanmaktadır. Gevşeyen iç vajina görünüm haricinde sağlık açısından da ciddi sorunlara yol açabilir. İşlem süresinde gevşeyen dudaklar küçültülerek normal boyutu getirilmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Gerçekleştirilen işlemlerden sonra tam iyileşme süreci 2 hafta kadar sürebilir. Bu süreçte ağrı ve şişlik hissedilmesi oldukça doğaldır. Yapılan işlemlerin sürdürülebilirliği için düzenli bir egzersiz planı önerilmektedir. İyileşme süreci ve semptomlar kişiden kişiye değişebileceğinden, işlemi yapan uzman ile kontrolü kesintiye uğratmadan iletişim halinde olunması gerekir.

Danışanlara, annelik estetiği yaptırmadan önce son çocuğunun emzirme sürecini tamamlamalarını önerilir. Bunun nedeni ise vücuttaki değişikliklerin doğumdan ve emzirmeden sonra birkaç ay daha devam etmesidir. Başka bir çocuk sahibi olmak isteyen çiftler, çocuk sahibi olma sürecini tamamladıktan sonra bu operasyonları gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde işlemi tekrarlamanız gerekebilir.