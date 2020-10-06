Alzheimer Hastalığının Kadınlarda Daha Çok Görüldüğünü Biliyor Muydunuz?

Araştırmalara göre Alzheimer hastalığına yakalananların % 60’ı kadındır. Yaş ise Alzheimer için bir numaralı risk faktörü olduğundan, kadınların daha fazla bu hastalığa yakalanma riski büyük ölçüde kadınların uzun ömürlülüğüne atfedilmiştir. 65 yaşında kadınların Alzheimer hastalığına yakalanma şansı 5'te 1 iken, erkeklerde ise 11'de 1’dir.

Alzheimer hastalığı, genellikle yavaş başlayan ve zamanla kötüleşen kronik nörodejeneratif bir hastalıktır. Yaşlılık vakalarının % 60-70'inin sebebidir.

Erken tanı ve tedavi için Alzheimer’ın yaygın olan belirtilerine dikkat etmelisiniz.

Alzheimer belirtileri hakkında bilmeniz gerekeler;

- Son olayları hatırlamada güçlük çekmek. (Kısa dönem hafıza kaybı)

- Günlük aşina olunan işleri tamamlamada veya programlamada zorluk yaşamak.

- Soyut düşüncelerle ilgili sorunların yaşanması.

- Gündelik kullanılan eşyaları yanlış yerlere koymak. Örneğin kumandayı buzdolabına koymak gibi.

- Psikolojik değişimler. Kişi kendisini çok duygusal veya çok sinirli hissedebilir, öfke problemleri görülebilir.

- Normalden fazla uyku uyumak isteyebilir.

- Motivasyon kaybı görülür.

- Sosyal ortamlardan kaçınma davranışı görünebilir. Özellikle hiçbir şey yapmama isteği.

- Zaman ve mekan karışıklığı.

- Öz bakımı yönetmede güçlük.

- Yazma ve konuşmada unutkanlıklar görülebilir.

Alzheimer hastalığının nedeni tam olarak anlaşılamasa da riskin yaklaşık % 70'inin kişinin ebeveynlerinden miras kaldığına inanıldığı için genellikle genetik bir hastalık olduğu kabul edilmektedir.

Ayrıca risk faktörleri arasında kafa travması, depresyon ve hipertansiyon da yer almaktadır. Hastalık süreci beyindeki plaklar ve nörofibriler yumaklarla ilişkilidir. Olası bir teşhis, hastalığın geçmişine ve diğer olası nedenleri dışlamak için tıbbi görüntüleme ve kan testleri ile bilişsel testlere dayanır.

İlk semptomlar genellikle normal yaşlanma ile karıştırılsa da, kesin tanı için beyin dokusunun bir nöroloji hekimi tarafından incelenmesi gerekir.

Alzheimer riskini azaltmak için yapılması gerekenler;

- Zihinsel ve fiziksel egzersiz

- Obeziteden kaçınmak

- Dengeli beslenmek

- Sigara kullanımından kaçınmak

- Müzik dinlemek

- Yeni bir şeyler öğrenmek

- Düzenli kan şekeri kontrollerinin yapılması

- Doktor tarafından tavsiye edilen vitaminlerin kullanılması

- Stresten uzak durmak

Bazı tedaviler sayesinde Alzheimer semptomları geçici olarak iyileştirebilse de, hiçbir tedavi ilerlemesini %100 durduramamaktadır. Alzheimer’dan etkilenen insanlar, kendilerine yardım edilmesi ve gündelik yaşantısını sorunsuz devam ettirebilmesi için bakım veren kişiden yardım almak durumunda kalmaktadır.

Alzheimer hastalığında egzersiz programları, günlük yaşam aktiviteleri açısından faydalı olabilir ve sonuçları potansiyel olarak hastalığın etkilerini azaltabilir. Yaşlılığa bağlı davranış sorunları veya psikoz genellikle antipsikotiklerle tedavi edilir, ancak erken ölüm riski arttığı için bu genellikle önerilmez. Bu aşamada gerekli görüldüğü taktirde kişi bir psikiyatristten psikoterapi alabilir.

Eğer sizler de risk taşıdığınızı düşünüyorsanız mutlaka bir nöroloğa başvurmalısınız.