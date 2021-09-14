6 Eylül hangi burç ve burcu ne? 6 Eylül tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

6 Eylül tarihinde doğan kişiler hangi burç olduklarını merak etmektedirler. Bu tarih doğumlular başak burçlarının özelliklerini göstermektedir. Başak burcu toprak grubunda yer alan burçlardan biri olma özelliğine sahiptir.

6 Eylül Hangi Burç ve Burcu Ne?

6 Eylül tarihinde doğan kişiler başak burcunun özelliklerini göstermektedir. Başak burçları sakin yapıları ve titizlik özellikleri ile bilinirler. Bunun yanında oldukça duygusal burçlardır. Başak burcu toprak grubunda yer almaktadır.

6 Eylül Yükseleni Nedir?

Yükselen burçları kişilerin doğum saatlerine göre değişkenlik göstermektedir. bu nedenle daha kişisel olduklarını söylemek mümkündür. 00:00-01:30 saatleri arasında doğanların yükseleni yengeç olmaktadır. 02:00-04:00 arasında doğanların yükseleni Aslan, 04:30-07:00 arasında doğanların yükseleni başak, 07:30-09:30 arasında doğanların yükseleni terazi, 10:00 12:30 arasında doğanların yükseleni akrep, 13:00-15:00 arasında doğanların yükseleni Yay, 15:30-17:00 arasında doğanların yükseleni oğlak, 17:30-18:00 arasında doğanların yükseleni kova, 18:30-19:00 arasında doğanların yükseleni Balık,19:30-20:00 arasında doğanların yükseleni Koç, 20:30-21:00 arasında doğanların yükseleni Boğa, 21:30-23:00 arasında doğanların yükseleni İkizler, 23:30'da doğanların yükseleni yengeç olmaktadır.

6 Eylülde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

6 Eylülde doğan başak burçları vicdanlı ve aynı zamanda iyi kalpli bir özellik göstermektedirler. Bir işe başladıkları zaman çeşitli talihsizliklerle karşılaşsalar da işlerini bitirmek için çok çalışmaktadırlar. Yaptıkları işlerde her zaman onurlu davranırlar.

Kendileri için belirledikleri hedefler doğrultusunda ısrarlı bir biçimde hareket etmektedirler. Nazik ve aynı zamanda çekicidirler. Başkalarına çok fazla güvenmezler. Ailelerinden ve çevrelerinden fazla uzak kalmak onlara göre değildir.

Sabırlı ve anlayışlı bir yapıları vardır. İstedikleri şey konusunda ise inatçı davranmaktadırlar. Huzurlu ve nazik bir yapıya sahiptirler. Aileleri ve yakın arkadaşları ile birlikte oldukları zaman gelişme göstermektedirler. Aşkta çekingen ve sessiz bir yapıları vardır. Bunun yanında inatçı davranıp karşılarındaki kişinin ilk adımı atmasını bekleyebilirler. Sadık ve ısrarcı bir sevgili olurlar. Partnerlerine bağlıdırlar. Arkadaş canlısı insanlardır. Çoğunlukla mutludurlar. Ancak yeni birini kabul etmeleri oldukça zordur.

6 Eylül Tarihinde Doğan Türk ve Yabancı Ünlüler

1994 Elif Doğan - Türk oyuncu

1988 Max George - İngiliz şarkıcı

1984 Özgün Aydın - Türk Tiyatro Oyuncusu

1978 Süreyya Ayhan - Türk atlet

Naomie Harris - İngiliz oyuncu

1973 Carlo Cudicini - İtalyan Futbolcu

1972 Idris Elba - İngiliz Oyuncu

1928 Fumihiko Maki - Japon Mimar

1928 Robert M. Pirsig - Amerikalı Yazar

1951 Melih Kibar - Türk Müzisyen

1969 Cece Peniston - Amerikalı Şarkıcı

1971 Dolores O'Riordan - İrlandaalı Şarkıcı