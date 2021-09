30 Temmuz hangi burç ve burcu ne? 30 Temmuz tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Aslan burcu olmak için 23 Temmuz ve 22 Ağustos tarihleri içinde doğmak gerekir. Aslan burcu olan kişilerin ise kendilerine özgü birtakım özellikleri bulunur. Aslan burcu olan kişiler devamlı önder ruhlu olurlar.

30 Temmuz Aslan Burcu Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlar kişilerin doğdukları güne göre değil doğdukları saate göre belirlenmektedir. Bu sebepten dolayı yükselen burcunu öğrenmek isteyen bir birey, doğduğu saati bilmek zorunda kalmaktadır. Doğduğu saati tam olarak bilmeyen kişiler, yükselen burç bilgilerine ulaşamazlar.

Aslan Burcu Yorumu ve Özellikleri

Aslan burcu olan kişiler başka birinden buyruk almayı sevmezler. Yönetmeyi ve organizasyonları seven aslan burçları devamlı ön planda olmak için gayret gösterirler. Ayrıca her insana laf hakkı veren aslan burcu yalnızca kendi lafının dinlenmesini ister. Aslan burcu olan kişiler ailelerine ve arkadaşlarına oldukça ehemmiyet verirler.

Aslan Özellikleri

Aslan kraldır, önderdir. Başkalarının yaşantılarını da onlar adına regüle etmek isterler. Her şeye karışırlar, kibirlidirler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük 'Yönetirim' dir. Yaşam sahnesinde her vakit parlayarak, odak noktası olmak isterler. Organizasyon güçleri oldukça fazladır. İsteklerini başkalarına kabul ettirmek, onlar için yaşamlarının 'eğer olmazsa olmaz' şartıdır. İyi zamanlarında etkileyici, güler yüzlü, başkalarına yardım etmeyi seven ve bunu kendine vazife sayan Aslan'lar sempatik ve optimist kişilerdir.

Ona karşı hatalı davransanız bile, size olgun bir halde reaksiyon verir. Fakat; Sabrı taştıktan sonra, dürüst ve mert, gerektiğinde sert bir halde tavır gösterir. Zor günlerinde şansları onlara her vakit yardım eder. Yönetici gezegenleri Güneş onları en karanlık günlerinde aydınlığa çıkarır. Eğitimsiz ve gelişmemiş Aslan tipleri çekilmez olurlar. Her mevzuda haiz olduklarından daha fazlası varmış benzer biçimde davranırlar.

Aslan Fiziksel Özellikleri

Aslan burcunun tipik fizyolojik özellikleri: Boyları genel anlamda uzun ve kemikleri kalındır. Omuzlar geniş, kaslar gelişmiştir. Açık renk saçlı, pembe beyaz tenli, büyük ve yuvarlak başlıdır. Gözleri iyi görür. Kadınları saçlarını oldukça severler. Dış görünüşlerine oldukça ehemmiyet vermeleri yüzünden, onları her an bakımlı görebilirsiniz. Yürüyüşleri fark eder ve girdikleri yerlerde gözle derhal üstlerinde toplanır. Fiziksel çekiciliğinin bilincinde oluşu, onu daha gururlu ve ben merkezci yapar.

Aslan Burcu Ünlüleri

Aslan burcu olan birçok ünlü Türk ve yabancı birey bulunmaktadır. Türk olarak Zuhal Olcay, Uğur Mumcu, Hakan Altun aslan burcu insanlarıdır. Yabancı olarak en ünlü insanlar ise; Napoleon Bonaparte, Fidel Castro, Alfred Hitchcock, Robert De Niro bu isimlerden oluşmaktadır.