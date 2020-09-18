3 Belirtiye Dikkat! Gebelik Diyabetinin Habercisi Olabilir

Bu belirtilere dikkat!

Fazla yemek yeme, fazla su içme ve fazla idrara çıkma belirtiler arasında yer alıyor. Bunların yanında ultrason takiplerinde bebeğin etrafında amniyon sıvısının artması da belirtiler arasında. Biraz daha gecikmiş bir vakada bebeğin ultrasondaki ölçüleriyle, iri bir bebek olması bize gebelik diyabetini düşündürebiliyor. İyi bir hikaye ve iyi bir anamnez sorgulaması sonrası bu daha iyi tespit edilebiliyor.

Gebeler şeker yüklemesi yaptırmalı

Şeker yüklemesi bütün dünyada bilinen, yapılan, ispatlanmış ve bebeğe bir zararı olmayan uygulama. 50 gram şeker yüklemesinin, 2 tane baklava yemekten hiçbir farkı yok. Zaten glikoza gebelikte de ihtiyaç var. Zaten esas amaç zarar vermemek. Bunu yaptırmak istemeyen gebelere de saygı duyarak varmış gibi davranmaları gerektiği söyleniyor.

Yaş ve alınan kilo kontrolü önemli

Gebelikte ortalama 13 kilo alınmasını öneriliyor. Polikistik Over denilen durumla ilgili hastalıklar var. Böyle olduğunda eğilim artış gösteriyor. Yaş geçtikçe bu tür hastalıkların çıkma olasılığı da fazla oluyor. Gebelik de bu hastalıklara eğilimi arttırıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey bebeğin sıvısının artışı, iri doğup doğmaması, daha önce diyabeti varsa bunu regüle edip bu şekilde gebe kalmasını önermek lazım.

Doğumdan sonra sorun yaşanmıyor

Diyabetli bir anneden doğan çocuğun ilerde diyabeti olur diye bir durumun söz konusu değildir. Sadece genetik eğilimi varsa herkeste olduğu gibi onda da belki ileriki yaşlarda bu tür hastalıklar görülebilir.

Görülme sıklığı: yüzde 10

Gebelik diyabetinin görülme sıklığının yüzde 10 olarak belirtiliyor. Tedavide hafif ya da orta seyreden ve takiple düzelebilen ya da insüline başlayarak düzeltebildiğimiz safhalar var.

Mutlu olup, doğru beslenmek önemli

Annelerin sağlıklı beslenmesi çok önemlidir. Bununla birlikte günümüzde herkes doktoruna gidiyor, takiplerini yapıyor. Bazen beslenmenin dozu kaçabilir bunu kontrol altına almak gerekiyor. Özellikle yaz döneminde artan karpuz gibi sıvısı ve şekeri fazla olan veya dondurma gibi besinlere biraz dikkat etmek gerekiyor. Sıvıyı fazla tüketip, proteini fazla almak ve yeşil yapraklı ürünleri fazla tüketmek lazım. Bunun dışında yapılması gereken özel bir şey yok.