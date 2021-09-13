24 Nisan hangi burç ve burcu ne? 24 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Nisan ayında doğan kişilerin sahip olduğu iki farklı burç bulunmaktadır. Nisan ayında doğan kişiler koç burcu veya boğa burcu olarak ifade edilebilir. 24 Nisan tarihinde doğan kişiler ise boğa burcu olarak bilinmektedir.

24 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

24 Nisan tarihinde doğan kişiler boğa burcudur. 21 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında doğan kişiler boğa burcu olarak bilinmektedir. 24 Nisan tarihi de bu tarihler arasında kaldığı için boğa burcu olarak ifade edilebilir.

24 Nisan Yükseleni

Yükseleni boğa olan kişilerin, sakin bir yapıya sahip olduklarını söylemek mümkündür. Aynı zamanda oldukça uyumlu davranan ve insanlarla ilişkileri iyi olan kişilerdir. Çok zor sinirlenirler ancak sinirlendikleri zaman da asla unutmazlar. Paraya ve maddiyata çok fazla önem verirler.

24 Nisan Doğanların Özellikleri

Toprak grubu burçları arasında yer alan boğa burcu kişileri, yengeç burçları ile oldukça iyi anlaşırlar. Karşıt burçları ise akrep olarak bilinmektedir. Elde etmek istedikleri bir hedefe ilerlerken ve amaçlarını gerçekleştirmek için çıktıkları yolda oldukça emin adımlarla ilerlerler.

24 Nisan Özel Bir Gün müdür? 24 Nisan Ne Günü?

24 Nisan tarihte özel bir gün olarak bilinmemektedir. 24 Nisan tarihinde yaşanan birçok gelişme bulunmasına rağmen, 24 Nisan tarihte özel bir gün değildir.

24 Nisan Tarih de Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1512 yılında I. Selim tahta çıktı.

1704 yılında Amerika'nın ilk gazetesi basıldı.

1800 yılında dünyanın en büyük kütüphanesi olarak bilinen Kongre Kütüphanesi kuruldu.

1830 yılında Yunan Devleti'nin varlığı Osmanlı Devleti tarafından kabul edildi.

1909 yılında Hareket Ordusu tarafından 31 Mart ayaklanması bastırıldı.

24 Nisan da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

1901 - Talat Artemel

1929 - Ferit Tüzün

1961 - Mehmet Uslu

1961 - Erol Budan

1969 - Gülşah Alkoçlar

1980 - Pınar Soykan

1991 - Batuhan Karadeniz

24 Nisan da Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

1721 - Johann Kirnberger,

1934 - Shirley MacLaine

1936 - Jill Ireland

1937 - Joe Henderson

1964 - Djimon Hounsou

1971 - Stefania Rocca

1976 - Steve Finnan

24 Nisan da Doğan Anime Karakterleri

24 Nisan tarihinde doğan anime karakterleri boğa burcu olmaktadır.

Nelliel Tu Oderschvank - Bleach

Tatsuya Shiba - Mahouka Koukou no Rettousei

Aynı zamanda boğa burcu olan farklı anime karakterleri de bulunmaktadır. Ancak 24 Nisan tarihinde doğan başka anime karakteri bulunmamaktadır.