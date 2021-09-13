22 Haziran hangi burç ve burcu ne? 22 Haziran tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Yengeç burçları, su elementinin etkisi altında bulunan ve gelişimi temsil eden oldukça özel bir burçtur. Bu burç insanları, her zaman daha çok k kendini geliştirmek ister.

22 Haziran Hangi Burç ve Burcu Ne?

22 Haziran tarihinde doğan kişiler, yengeç burcunun karakteristik özelliklerine sahip olur. Bu burca sahip olan kişiler, her zaman su elementi ile beslenir ve gelişirler. Bu nedenle de sürekli bir gelişim içinde yaşarlar. 22 Haziran tarihinde doğan kişiler, Merkür gezegeninin etkisi içinde yaşarlar. Merkür gezegeni ise, gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok sever. Aynı zamanda bu burç güçlü kişileri temsil eder. Sevdiklerine karşı korumacı bir yapıları vardır.

22 Haziran Yükseleni

22 Haziran tarihinde doğan kişilerin doğum saatine göre yükselen burcu hesaplanabilir. Yükselen burcun hesaplanabilmesi için doğum günü ile birlikte doğum saatinin de bilinmesi çok önemlidir.

22 Haziran Doğanların Özellikleri

Yengeç burcuna sahip olan kişiler, sevdiklerini her zaman koruma altına almak ister. Aynı zamanda da gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi de çok severler. Bu kişiler, pek çok konuda çevresindeki kişilere karşı duygusal davranır. Bu nedenle de kararlarını duygusal bir şekilde verirler. Ama bu tavrı, kariyer hayatını bazı zamanlarda olumsuz yönde etkileyebilir. Yengeç burçları, soğukkanlı davrandıkları zaman genellikle sorun yaşamazlar.

Yengeç burcu insanları, her zaman çok sadık ve güvenilir bir aşıktır. Bu kişiler hem romantik hem de mantıklı olmayı çoğu zaman başarabilir. Yengeç kişileri aslında çok zor kişilerdir. Bu nedenle de karşısındaki insana güvenmeden hiçbir zaman harekete geçmezler.

22 Haziran Özel Bir Gün müdür? 22 Haziran Ne Günü?

22 Haziran Miladi takvime göre yılın 173. günü artık yıllarda ise, 174. günüdür. Aynı zamanda 22 Haziran;

Hırvatistan - Anti-Faşist Mücadele Günü

22 Haziran Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1633 yılında Engizisyon Mahkeme tarafından mahküm edilen Galile, Kopernikçi görüşlerini ve Dünya'nın döndüğüne dair tezini inkar etmek zorunda kaldı.

1691 yılında II. Ahmed, 21. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıktı.

1919 yılında Amasya Genelgesi yayınlandı.

1978 yılında Plüton'un uydusu, Charon olarak keşfedildi.

1976 yılında Kanada'da idam cezası kaldırıldı.

22 Haziran Türk ve Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

22 Haziranda doğan Türkler, Mustafa Sabri Efendi, Çetin Altan'dır. 22 Haziran doğumlu yabancılar ise, Dan Brown, Clyde Drexler'dır.

22 Haziranda Doğan Anime Karakterleri

22 Haziranda doğan herhangi bir anime karakteri bulunmuyor.