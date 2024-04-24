Kimler 325 Euro’luk bakıcı desteğinden yararlanacak?

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Cevap: Okuyucumun sorusunun benzerini son günlerde çokça alıyorum. Konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, eğitimli çocuk bakıcıları ve kadın istihdamını desteklemesi projesinin ikinci fazını hayata geçirmek için SGK’nın çalışmaları tamamladığı yönünde açıklaması üzerine gündeme geldi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve SGK tarafından yürütülen proje yeni değil; 2019-2022 yılları arasında uygulandı ve 4 yılda 3.700 anneye destek verildi. Şimdi, bu projenin devamı sağlanacak. Henüz ne zaman başlayacağı, kimlerin, nasıl yararlanacağı tam olarak netlik kazanmamış olsa da bilinenleri anlatayım. Tam zamanlı olarak ve hizmet akdiyle bir işverenin yanında çalışan ve 0-36 aylık çocuğu olan ve SGK’ya en az 30 günlük prim ödemiş olan sigortalı anneler, eğitimli çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp bu bakıcıya çocuğunu baktırmaya başladığında mali destekten faydalanabilecek. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara ve İzmir’de çalışan 3.500 sigortalı anneye aylık 325 euro destek verilecek. Bakıcının; 18 yaşından büyük olması ve MEB, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İŞKUR ya da çocuk bakımını kapsayan bir eğitim aldığına yönelik belgesi veya da üniversitelerin onaylı sertifikayla belgelendirilmesi ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Ayrıca destekten yararlanacak annenin bakıcıya en az asgari ücret ödemesi de gerekiyor. Devlet memuru ve Bağ-Kur’lu anneler bu destekten yararlanamıyor. Desteğin ne zaman başlayacağı ve başvuruların ne zaman yapılacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Desteğin haziran ayında uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

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SGK’DAN PRİM İADESİ ALAMAZSINIZ

Soru: Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra, ticari gemilerde 2007-2011 arası sigortalı olarak çalıştım. SGK’dan birikmiş primlerimi istesem öderler mi? Mecit D.

Cevap: SGK’dan prim iadesi ya da bir başka ismiyle yaşlılık toptan ödemesini yaşın dolmasına karşın emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayıp emekli olamayanlar alabiliyor. Bu kapsamda da uzun vadeli sigorta kollarına ait emeklilik primleri iade ediliyor. Sizin durumunuzda emekli olmuşsunuz ve emeklilik primi kesilmeden çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu durumda SGK’dan çalıştığınız döneme ait prim iadesi alamazsınız.

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PRİM EŞİTLEMESİ GÜNDEMDE DEĞİL

Soru: 1973 doğumluyum. 1996’da isteğe bağlı sigorta girişim var. Sonralarında Bağ-Kur’lu oldum. 5060 günüm var. Bağ-Kur’luların prim eşitlemesi olursa 7200 prim gün ile mi emekli olacağım yoksa SSK’lılar gibi 5000 ila 6000 prim ile mi emekli olacağım. Ayhan S.

Cevap: Bağ-Kur primlerinin SSK primlerine eşitlenmesi konuşuluyor ancak bu konuda bir düzenleme henüz gündeme gelmiş değil. Düzenleme olursa Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek. Sizin durumunuzda SSK’dan emekli olamazsınız çünkü SSK çalışmanız yok. Sigorta başlangıcınız 1999 öncesi ise 5400 prim gün ile yaş nedeniyle 56 yaşında emekli olabilirsiniz.