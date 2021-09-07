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Haberler >Mahmure >Astroloji>20 Mart hangi burç ve burcu ne? 20 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
Burçlar

20 Mart hangi burç ve burcu ne? 20 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

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20 Mart hangi burç ve burcu ne? 20 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

"Yaşanan her günün aslında özel günleri oluşturmaktadır. Sizler için bir şey ifade etmese de geçmişe bakıldığında o günde bir olay yaşanmıştır. O günlerden bir tanesi de 20 Mart tarihidir.20 Mart hangi burçtur? 20 Mart yükseleni nedir? 20 Mart tarihindeki burcun özellikleri nelerdir? 20 Martta yaşanan olaylar nelerdir? 20 Martta dünyaya gelmiş ünlüler kimlerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar."

20 Mart balık burcunda yer almaktadır.

 20 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

 20 Mart tarihi balık burcunda yer almaktadır. 20 martta dünyaya gelen biri balık burcudur.

 20 Mart Yükseleni

 Yükselen burçları doğduğunuz günün doğduğunuz saatine göre belirlenmektedir. 20 Mart gününün saatlere göre yükselen burçları;

 00.00 Akrep

 00.30-02.30 arası yay

 03.00-04.30 arası oğlak

 05.00-05.30 arası kova

 06.00-06.30 arası balık

 07.00-07.30 arası koç

 08.00-08.30 arası boğa

 09.00-10.30arası ikizler

 11.00-12.30 arası yengeç

 13.00-15.30 arası aslan

 16.00-18.30 arası başak

 19.00-21.30 arası terazi

 22.00-23.30 arası akrep

 20 Mart Doğanların Özellikleri

 20 martta doğan insanlar duygusal insanlardır. Çevrelerine oldukça saygılı oldukları için aynı sevgi saygıyı kendileri de görürler. Hayal güçleri oldukça gelişmiştir. 20 Mart doğumlu insanlar oldukça sabırlı insanlardır.

 20 Mart Özel Bir Gün müdür? 20 Mart Ne Günü?

 Birleşmiş milletlere göre 20 Mart dünya mutluluk günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde 20 Mart dünya un günü olarak kutlanmaktadır.

 20 Mart Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

 1602- Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu.

 1792- Fransa Millî Meclisi, giyotinle idamı onayladı

 1815 – Napolyon Paris’e girdi

 1899- Martha M. Place elektrikli sandalyede idam edilen ilk kadın oldu.

 1916- Albert Einstein, görecelik kuramını yayınladı

 1918- Türk Kadını Dershanesi açıldı

 1922- ABD'nin ilk uçak gemisi hizmete girdi.

 1942- Naziler Polonya’nın bir kentinde 100 Polonyalıyı alıp öldürdüler.

 1945- Alman SS birlikleri Rohatin şehrindeki 600’ü çocuk 3000 Yahudi’yi öldürdüler.

 1945- Adana Ceyhan’da 6 büyüklüğünde deprem oldu

 1956- Tunus bağımsız oldu

 1987- AZT AIDS ilacı Amerika Gıda ve İlaç dairesinden onay alarak ilk onaylı AIDS ilacı oldu.

 1997- Avrupa Birliği Ortaklık Komitesi, 106. dönem toplantısı yapıldı.

 2003- ABD Irak’ı istila etmeye başladı.

 2005- Japonya’da 6.6’lık deprem oldu

 2015- Tam güneş tutulması yaşandı.

 20 Mart Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

 20 Mart’ta doğan iki tane Türk ünlü bulunmaktadır. 20 Mart 1975 1.Abdülhamit, Osmanlı padişahı. 20 Mart 1983 Selin Demiratar, Türk oyuncu

 20 Mart Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

 20 Mart 1770- Friedrich Hölderlin Alman şair

 20 Mart 1828- Henrik Ibsen, Norveçli yazar

 20 Mart 1856- Frederick Winslow Taylor, ABD'li mühendis

 20 Mart 1851- İsmail Gaspıralı, Gazeteci

 20 Mart 1899- Cafer Cabbarlı, Yazar

 20 Mart 1911- Alfonso García Robles, Diplomat

 20 Mart 1917- Yigael Yadin, Arkeolog

 20 Mart 1937- Lois Lowry, Yazar

 20 Mart 1944- Erwin Neher, Alman biyolog

 20 Mart 1945- Pat Riley, Basketbol oyuncusu

 20 Mart 1948- Bobby Orr, Buz hokeyi oyuncusu

 20 Mart 1950- William Hurt, Oyuncusu

 20 Mart 1956- Catherine Ashton, İngiliz politikacı

 20 Mart 1957- Spike Lee, Yönetmen

 20 Mart 1958- Holly Hunter, Oyuncu

 20 Mart 1963- David Thewlis, Oyuncu

 20 Mart 1964- Natacha Atlas, Mısırlı müzisyen

 20 Mart 1976- Chester Bennington, ABD'li rock solisti

 20 Mart 1982- Tomasz Kuszczak, Kaleci

 20 Mart 1984- Fernando Torres, İspanyol futbolcu

 20 Mart 1984- Christy Carlson Romano, ABD'li oyuncu ve şarkıcı

 20 Mart 1987- Jô, Brezilyalı futbolcu

 20 Mart 1986- Ruby Rose, Oyuncu ve model

 20 Mart Doğan Anime Karakterleri

 Wotaku ni Koi wa Muzukashii animesindeki Hirotaka Nifuji karakteri 20 Mart doğumludur.

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