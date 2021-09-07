20 Mart hangi burç ve burcu ne? 20 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

20 Mart balık burcunda yer almaktadır.

20 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?

20 Mart tarihi balık burcunda yer almaktadır. 20 martta dünyaya gelen biri balık burcudur.

20 Mart Yükseleni

Yükselen burçları doğduğunuz günün doğduğunuz saatine göre belirlenmektedir. 20 Mart gününün saatlere göre yükselen burçları;

00.00 Akrep

00.30-02.30 arası yay

03.00-04.30 arası oğlak

05.00-05.30 arası kova

06.00-06.30 arası balık

07.00-07.30 arası koç

08.00-08.30 arası boğa

09.00-10.30arası ikizler

11.00-12.30 arası yengeç

13.00-15.30 arası aslan

16.00-18.30 arası başak

19.00-21.30 arası terazi

22.00-23.30 arası akrep

20 Mart Doğanların Özellikleri

20 martta doğan insanlar duygusal insanlardır. Çevrelerine oldukça saygılı oldukları için aynı sevgi saygıyı kendileri de görürler. Hayal güçleri oldukça gelişmiştir. 20 Mart doğumlu insanlar oldukça sabırlı insanlardır.

20 Mart Özel Bir Gün müdür? 20 Mart Ne Günü?

Birleşmiş milletlere göre 20 Mart dünya mutluluk günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde 20 Mart dünya un günü olarak kutlanmaktadır.

20 Mart Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

1602- Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu.

1792- Fransa Millî Meclisi, giyotinle idamı onayladı

1815 – Napolyon Paris’e girdi

1899- Martha M. Place elektrikli sandalyede idam edilen ilk kadın oldu.

1916- Albert Einstein, görecelik kuramını yayınladı

1918- Türk Kadını Dershanesi açıldı

1922- ABD'nin ilk uçak gemisi hizmete girdi.

1942- Naziler Polonya’nın bir kentinde 100 Polonyalıyı alıp öldürdüler.

1945- Alman SS birlikleri Rohatin şehrindeki 600’ü çocuk 3000 Yahudi’yi öldürdüler.

1945- Adana Ceyhan’da 6 büyüklüğünde deprem oldu

1956- Tunus bağımsız oldu

1987- AZT AIDS ilacı Amerika Gıda ve İlaç dairesinden onay alarak ilk onaylı AIDS ilacı oldu.

1997- Avrupa Birliği Ortaklık Komitesi, 106. dönem toplantısı yapıldı.

2003- ABD Irak’ı istila etmeye başladı.

2005- Japonya’da 6.6’lık deprem oldu

2015- Tam güneş tutulması yaşandı.

20 Mart Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

20 Mart’ta doğan iki tane Türk ünlü bulunmaktadır. 20 Mart 1975 1.Abdülhamit, Osmanlı padişahı. 20 Mart 1983 Selin Demiratar, Türk oyuncu

20 Mart Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

20 Mart 1770- Friedrich Hölderlin Alman şair

20 Mart 1828- Henrik Ibsen, Norveçli yazar

20 Mart 1856- Frederick Winslow Taylor, ABD'li mühendis

20 Mart 1851- İsmail Gaspıralı, Gazeteci

20 Mart 1899- Cafer Cabbarlı, Yazar

20 Mart 1911- Alfonso García Robles, Diplomat

20 Mart 1917- Yigael Yadin, Arkeolog

20 Mart 1937- Lois Lowry, Yazar

20 Mart 1944- Erwin Neher, Alman biyolog

20 Mart 1945- Pat Riley, Basketbol oyuncusu

20 Mart 1948- Bobby Orr, Buz hokeyi oyuncusu

20 Mart 1950- William Hurt, Oyuncusu

20 Mart 1956- Catherine Ashton, İngiliz politikacı

20 Mart 1957- Spike Lee, Yönetmen

20 Mart 1958- Holly Hunter, Oyuncu

20 Mart 1963- David Thewlis, Oyuncu

20 Mart 1964- Natacha Atlas, Mısırlı müzisyen

20 Mart 1976- Chester Bennington, ABD'li rock solisti

20 Mart 1982- Tomasz Kuszczak, Kaleci

20 Mart 1984- Fernando Torres, İspanyol futbolcu

20 Mart 1984- Christy Carlson Romano, ABD'li oyuncu ve şarkıcı

20 Mart 1987- Jô, Brezilyalı futbolcu

20 Mart 1986- Ruby Rose, Oyuncu ve model

20 Mart Doğan Anime Karakterleri

Wotaku ni Koi wa Muzukashii animesindeki Hirotaka Nifuji karakteri 20 Mart doğumludur.