20 Mart hangi burç ve burcu ne? 20 Mart tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri
"Yaşanan her günün aslında özel günleri oluşturmaktadır. Sizler için bir şey ifade etmese de geçmişe bakıldığında o günde bir olay yaşanmıştır. O günlerden bir tanesi de 20 Mart tarihidir.20 Mart hangi burçtur? 20 Mart yükseleni nedir? 20 Mart tarihindeki burcun özellikleri nelerdir? 20 Martta yaşanan olaylar nelerdir? 20 Martta dünyaya gelmiş ünlüler kimlerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar."
20 Mart balık burcunda yer almaktadır.
20 Mart Hangi Burç ve Burcu Ne?
20 Mart tarihi balık burcunda yer almaktadır. 20 martta dünyaya gelen biri balık burcudur.
20 Mart Yükseleni
Yükselen burçları doğduğunuz günün doğduğunuz saatine göre belirlenmektedir. 20 Mart gününün saatlere göre yükselen burçları;
00.00 Akrep
00.30-02.30 arası yay
03.00-04.30 arası oğlak
05.00-05.30 arası kova
06.00-06.30 arası balık
07.00-07.30 arası koç
08.00-08.30 arası boğa
09.00-10.30arası ikizler
11.00-12.30 arası yengeç
13.00-15.30 arası aslan
16.00-18.30 arası başak
19.00-21.30 arası terazi
22.00-23.30 arası akrep
20 Mart Doğanların Özellikleri
20 martta doğan insanlar duygusal insanlardır. Çevrelerine oldukça saygılı oldukları için aynı sevgi saygıyı kendileri de görürler. Hayal güçleri oldukça gelişmiştir. 20 Mart doğumlu insanlar oldukça sabırlı insanlardır.
20 Mart Özel Bir Gün müdür? 20 Mart Ne Günü?
Birleşmiş milletlere göre 20 Mart dünya mutluluk günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde 20 Mart dünya un günü olarak kutlanmaktadır.
20 Mart Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler
1602- Hollanda Doğu Hindistan Şirketi kuruldu.
1792- Fransa Millî Meclisi, giyotinle idamı onayladı
1815 – Napolyon Paris’e girdi
1899- Martha M. Place elektrikli sandalyede idam edilen ilk kadın oldu.
1916- Albert Einstein, görecelik kuramını yayınladı
1918- Türk Kadını Dershanesi açıldı
1922- ABD'nin ilk uçak gemisi hizmete girdi.
1942- Naziler Polonya’nın bir kentinde 100 Polonyalıyı alıp öldürdüler.
1945- Alman SS birlikleri Rohatin şehrindeki 600’ü çocuk 3000 Yahudi’yi öldürdüler.
1945- Adana Ceyhan’da 6 büyüklüğünde deprem oldu
1956- Tunus bağımsız oldu
1987- AZT AIDS ilacı Amerika Gıda ve İlaç dairesinden onay alarak ilk onaylı AIDS ilacı oldu.
1997- Avrupa Birliği Ortaklık Komitesi, 106. dönem toplantısı yapıldı.
2003- ABD Irak’ı istila etmeye başladı.
2005- Japonya’da 6.6’lık deprem oldu
2015- Tam güneş tutulması yaşandı.
20 Mart Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular
20 Mart’ta doğan iki tane Türk ünlü bulunmaktadır. 20 Mart 1975 1.Abdülhamit, Osmanlı padişahı. 20 Mart 1983 Selin Demiratar, Türk oyuncu
20 Mart Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular
20 Mart 1770- Friedrich Hölderlin Alman şair
20 Mart 1828- Henrik Ibsen, Norveçli yazar
20 Mart 1856- Frederick Winslow Taylor, ABD'li mühendis
20 Mart 1851- İsmail Gaspıralı, Gazeteci
20 Mart 1899- Cafer Cabbarlı, Yazar
20 Mart 1911- Alfonso García Robles, Diplomat
20 Mart 1917- Yigael Yadin, Arkeolog
20 Mart 1937- Lois Lowry, Yazar
20 Mart 1944- Erwin Neher, Alman biyolog
20 Mart 1945- Pat Riley, Basketbol oyuncusu
20 Mart 1948- Bobby Orr, Buz hokeyi oyuncusu
20 Mart 1950- William Hurt, Oyuncusu
20 Mart 1956- Catherine Ashton, İngiliz politikacı
20 Mart 1957- Spike Lee, Yönetmen
20 Mart 1958- Holly Hunter, Oyuncu
20 Mart 1963- David Thewlis, Oyuncu
20 Mart 1964- Natacha Atlas, Mısırlı müzisyen
20 Mart 1976- Chester Bennington, ABD'li rock solisti
20 Mart 1982- Tomasz Kuszczak, Kaleci
20 Mart 1984- Fernando Torres, İspanyol futbolcu
20 Mart 1984- Christy Carlson Romano, ABD'li oyuncu ve şarkıcı
20 Mart 1987- Jô, Brezilyalı futbolcu
20 Mart 1986- Ruby Rose, Oyuncu ve model
20 Mart Doğan Anime Karakterleri
Wotaku ni Koi wa Muzukashii animesindeki Hirotaka Nifuji karakteri 20 Mart doğumludur.