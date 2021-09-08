2 Mayıs hangi burç ve burcu ne? 2 Mayıs tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Doğulan gün hangi mevsimde olunduğu, saat kaçta dünyaya gelindiği ve doğum sırasında güneşin konumu gibi pek çok etken kişileri etkilemektedir. Böylece kişilerin burçları ve yükselen burçları da kişilerin pek çok karakter özelliklerini ortaya çıkarmaktadır.

2 Mayıs Hangi Burç ve Burcu Ne?

Astroloji pek çok kişinin yakından takip ettiği bir bilim olmaktadır. Özellikle kişilerin hangi burca sahip olduğu sık araştırılan konulardan birisidir. Burçlar kişilerin doğum tarihlerine göre belirlenmektedir.

Astrolojide 12 burç bulunmaktadır. Bu burçlardan birisi de boğa burcudur. 21 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında doğan herkes boğa burcu olmaktadır. Bu nedenle 2 Mayıs tarihinde doğanlar boğa burcu kabul edilmektedir.

2 Mayıs Yükseleni

Kişilerin görünüşü ve kendilerini nasıl gördüklerini etkileyen burç yükselen burcudur. Yükselen burcu doğum anından ufuk çizgisine yükselen bir burçtur. Yükselen burcu ay ve yönetici gezegen ile birbirine bağlıdır. Bu nedenle kişilerin yükselen burçları doğum saatine göre değişkenlik göstermektedir.

Yükselen burcu ortalama olarak 2 saatte bir değişmektedir. Cinsiyet, doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri ile yükselen burcu doğrudan ilişkilidir. 2 Mayıs günü dünyaya gelen kişiler 05:00 ile 06:00 saatleri arasında doğmuş ise o kişilerin yükselen burçları da boğa olmaktadır.

2 Mayıs Doğanların Özellikleri

2 Mayıs doğan kişiler boğa burcu olmaktadır. Boğa burçları maddi konulara önem veren kişilerdir. Bir yere ait olayı ve birileri ile topluluk oluşturmayı severler. İşlerinde dikkatli ve titiz kişilerdir. İşlerine çok düşkün olan boğalar başladıkları işin sonunu da mutlaka getirirler.

2 Mayıs Özel Bir Gün müdür? 2 Mayıs Ne Günü

2 Mayıs Miladi Takvime göre yılın 122. günü olmaktadır. Yıl sonuna kadar kalan 243 gün bulunmaktadır. 2 Mayıs gününde tarihimizde pek çok olay yaşanmıştır. 2 Mayısı özel gün yapan olaylar şunlardır:

- 2 Mayıs Polonya'da ülke bayrağı anısına ulusal tatil olup Bayrak Bayramı olarak kutlanmaktadır.

- İran ülkesinde Öğretmenler Günüdür.

- Endonezya'da Ulusal Eğitim ve Öğretim günüdür.

2 Mayıs Tarihinde Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler

2 Mayıs tarihinde yaşanmış önemli olay ve gelişmelerden bazıları şunlardır:

- 1670 yılında İngiltere Kralı olan II. Charles, Hudons's Bay Şirketine sözleşme çerçevesinde ayrıcalıklar tanınmıştır.

- 1843 yılında ilk Alman göçmenler Şili'de Puerto Hambre limanına varmışlardır.

- 1885 yılında Anadolu'nun ilk lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi temeli tören ile atılmıştır.

2 Mayısta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

2 Mayıs tarihinde doğan ünlüler şunlardır:

- Hasan Umur

- Ömür Göksel

- Behsat Üvez

- Osman Taşkaya

- Öztürk Serengil

2 Mayısta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

- Serge Reggiani: Fransız oyuncu ve şarkıcı

- Fibs Fleischer: Alman müzisyen ve besteci

- Roscoe Lee Browne: Amerikalı oyuncu

- Luis Suarez Miramontes: İspanyol futbolcu ve teknik direktör

- Franco Scoglio: İtalyan Futbol Antrenörü

2 Mayısta Doğan Anime Karakterleri

2 Mayısta doğmuş olan anime karakteri Connie Springer olmaktadır.