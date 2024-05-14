Ses Diyeti kitabı

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“Kafenin o salak müziğini dinlemek için değil, sohbet için gidiyorum” diye. Konuyla ilgili, etnomüzikolog Arzu Haksun ile konuştum, bakın neler söyledi. “Ses ya da müziğin beyine gönderdiği sinyaller, restoranda yediğimiz yemeğin tadını bile değiştiriyor, bizi nasıl etkilemesin” dedi.

Kendisine ait bir tanımlama olan “Ses Diyeti” üzerine çalıştığını anlattı. Proje, Türkiye’de ve dünyada ses/müzik alanında bir ilk. Bireysel ya da her sektöre özel çalışma alanı sunuyor.

En son, Tayvanlı müzik terapist Yi Ting Tseng ile otizmli çocuklara uyguladı. Arzu, konuyla ilgili bir de kitap hazırlığında.

Önay Yılmaz’dan yeni polisiye

Deneyimli yazar Önay Yılmaz okuru bu kez, Bodrum yarımadasındaki antik Leleg yolunda nefesleri kesen bir katil avına çıkartıyor.

Kitapyurdu Yayıncılık tarafından piyasaya çıkan kitabın konusuna gelecek olursak, doğa yürüyüşlerinin yapıldığı Bodrum Leleg yolunda yıllar önce bir kadın öldürülür. Ancak katili bulunamaz. Aynı yolda bir kadın daha öldürülüp katil yine bulunamayınca çiçeği burnunda dedektif Zeynep bir öneride bulunur. Katili bulmak için bu yolda düzenlenen tura, polis kimliğiyle değil, bir trekking tutkunu olarak katılır.

Dedektif ilk zorlu saha sınavında katili yakalamakta başarılı olacak mıdır; yoksa katilin hedefi haline mi gelecektir?

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Plaza kadını Asuman’ın öyküsü

Remzi Kitabevi’nden Burçak Gönül’ün son kitabı raflarda yerini aldı. “Ayağımın Tozuyla Aşk”, modern çağın gezgin külkedisi masalı... Her fırsatta seyahat eden bir gezgin ve popüler bir gezi programının yapımcısı, plaza kadını Asuman’ın öyküsü...

Bu genç kadın, gezgin yaşamı ve İstanbul’daki rutini arasında gidip gelirken iki erkek arasında kalıyor. Aşk romanı olmasına rağmen, içinde dünya mutfaklarından seçilmiş yemek tarifleri var.

Romanlarında karakterlerin hayatlarını ve ilişkilerini daha iyi anlatmak için yemek tariflerine yer veren bir eser olması, kitabı daha da ilginç kılıyor. Kitapta “Acı Çikolata”, “Aşk Tarifi”, “Julia ve Julia” ve “Yalnız Havyarla Yaşanmaz” gibi filmlerden de bahsediliyor.

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Almanca baskı için özel lansman

Almanya İstanbul Başkonsolusu Johannes Regenbrecht’in ev sahipliğinde Ahmet Ümit’in romanı “Kayıp Tanrılar Ülkesi”nin Almanca baskısına özel Beyoğlu’nda yer alan Türk-Alman Kitabevi’nde lansman gerçekleştirildi. Ahmet Ümit’in “Kayıp Tanrılar Ülkesi” adlı romanı, Btp Verlag tarafından yayımlandı.

Spora adanmış bir ömür: Dünya Baltacıoğlu

2022’de aramızdan ayrılan, Türk voleybol tarihinin önemli isimlerinden, milli voleybolcu, spor insanı Dünya Baltacıoğlu’nun biyografisi yayımlandı.

“Dünya Baltacıoğlu” kitabını kaleme alan kardeşi Tansı Yıldırımer, “Dünya kendini hiçbir zaman ön plana çıkarmayan bir kişilikti. Başarılı bir sporcu olmasına rağmen voleybolu bırakırken bir jübile bile yapmadı. Ben de hiç değilse onu yakından tanıyamayanlar, tanıyıp da her yönünü bilmeyenler okusunlar, Dünya’yı tanısınlar, gençler kendine örnek alsın, benden sonra da bu anılar uçup gitmesin diye anılarımızı yazmaya başlamıştım. Sonrasında arkadaşlarımın teşviki ile bu kitap ortaya çıktı” diyor.

Dünya Baltacıoğlu kitabının tüm geliri, 65 yıldır genç sporcular yetiştiren, Baltacıoğlu’nun da voleybola adım attığı ve yaşamının son yıllarında başkanlığını üstlendiği Altınyurt Spor Kulübü’ne bırakılacak.

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Kim Ne Okuyor?

◊ Ayşe Kulin, Zeynep Oral’ın “Anadolu’da Bir Devrimci Prenses” adlı eserini okuyor.

◊ Yurdagül Erkoca, İpek Çalışlar’ın “Sabiha / Hanedandan Bir Sultan” adlı eserini okuyor.

◊ Neslihan Önderoğlu, Knut Hamsun’un “Dünya Nimeti” adlı eserini okuyor.

◊ Alper Canıgüz, Philip K. Dick’in “Toplu Öyküler 1 - Bay Uzay Gemisi” adlı eserini okuyor.