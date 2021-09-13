18 Nisan hangi burç ve burcu ne? 18 Nisan tarihde bugün, doğan Türk ile yabancı ünlüler, yükseleni ve özellikleri

Günümüzde astroloji büyük bir yere sahip olmaktadır. Çok sayıda insan kendi burç yorumlarını düzenli bir şekilde takip etmektedir.

18 Nisan Hangi Burç ve Burcu Ne?

18 Nisan tarihi, koç burcunu ifade etmektedir. Koç burcunun en önemli özelliği Zodyak'ın ilk burcu olmasıdır. Bununla birlikte koç burcu, Mars gezegeni tarafından yönetilmektedir.

18 Nisan Yükseleni Nedir?

Bir bireyin yükselen burcunu eksiksiz olarak öğrenebilmesi için kendi burcuna bakması gerekmemektedir. Doğmuş olduğu saati tam olarak bilmesi, yükseleninin hangi burç olduğunu öğrenebilmesi için yeterli olmaktadır.

18 Nisan Tarihinde Doğanların Özellikleri Nelerdir?

Koç burçları, yüksek enerjileri ile ve canlı yapıları ile bilinmektedirler. Kendine güvenleri oldukça gelişmiş olan koç burçları kendine has olan çok sayıda özelliği taşımaktadır. Koç burçları genel olarak takıntılı ve fazla düşünen bir yapıya sahiptir. Bir olayın gerçekleşme durumu ne kadar uzaksa koç burçları o olayın gerçekleşme sürecine kadar kafalarını sürekli bu konu ile meşgul edebilmektedir. Dışarıdan çok sert gibi görünen bir yapıları bulunur ancak çok iyi bir kalpleri vardır.

18 Nisan Özel Bir Gün müdür?

18 Nisan özel bir gün olarak kabul edilmemektedir.

18 Nisan Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar ve Gelişmeler Nelerdir?

Yankee Stadyumu açılmıştır.

İzmit Kağıt Fabrikası içerisinde ilk kâğıt imal edilmiştir.

Milletler Cemiyeti dağılmıştır.

Paris Antlaşması'nın imzalanması ile birlikte günümüzdeki Avrupa Birliği'nin temellerini ortaya çıkaracak ilk adım olan, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adı verilen topluluk kurulmuştur.

Cemal Abdünnasır, Mısır'da Muhammed Necib'in yerine başbakan olarak göreve başlamıştır.

Bandung Konferansı yapılmıştır. Endonezya'nın Bandung şehrinde 29 bağlantısız Asya ve Afrika ülkelerinin bir araya geldiği konferans başlamıştır.

Türkiye içerisinde ilk tüp bebek, İzmir Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya gelmiştir.

Çin içerisinde binlerce öğrenci, çok daha geniş demokrasi talebi ile sokaklara dökülmüştür.

General Abdül Reşid Dostum, başkent olan Kabil'i ele geçirmek amacı ile Devlet Başkanı Muhammed Necibullah'a karşı olan bir isyan başlatmıştır.

Pakistan Devlet Başkanı olan Gulam İshak Han, Meclisi lağvetmiştir.

İsrail birlikleri, Lübnan içindeki bir BM merkezi birimini bombalamıştır ve 106 sivili öldürmüştür.

Türkiye'de erken nitelikteki genel seçimler yapılmıştır. DSP birinci parti olmuştur.

Eski Afganistan Kralı olan Zahir Şah, 29 senelik sürgünden sonra ülkesine dönmüştür.

Zirve Yayınevi katliamı olmuştur. Malatya'da Zirve Kitabevi'ne yapılmış olan baskında; bir tanesi Alman, iki tanesi Türk dahil olmak üzere, üç tane Hristiyan boğazları kesilip öldürülmüştür.

18 Nisan Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

Erol Demiröz

Zeki Alasya

Adnan Mersinli

Suut Kemal Yetkin

Kerim Tekin

Mesut Yar

Murat Kekilli

Oktay Rıfat

18 Nisan Tarihinde Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimlerdir?

America Ferrera

Rachel Renee Smith

Rosie Alice Huntington-Whiteley

Kayleigh McEnany

Alia Martine Shawkat

Brittany Leanna Robertson

Chloe Bennet

Moises Arias

Lee Seung-yun

Aleksey Jigalkoviç

Donny van de Beek

18 Nisan Tarihinde Doğan Anime Karakterleri Kimlerdir?

18 Nisan doğumlu anime karakteri yoktur fakat Ryuuji Takasu nisan ayında doğmuş olan bir karakterdir.