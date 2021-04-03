.Chia Tohumu Nedir, Nasıl Tüketilir? İşte, Chia Tohumunun Faydaları

Aztek ve Mayaların dayanıklılık sırrı olarak bilinen bu mucize besin kaynağı; salatalar, pudingler, yumurtalı yiyecekler gibi pek çok farklı şekilde tüketilebiliyor. A, E ve D vitaminleri ile iyot ve magnezyum gibi çeşitli mineraller bakından da zengin olduğu bilinen chia tohumu tokluk hissi verdiği için diyet listelerinin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Chia Tohumu Nedir?

"Salvia Hispanica" olarak da adlandırılan, nane ailesinin bir cinsi olan chia tohumu hem besin değeri açısından hem de sağlığa yararları açısından doğal bir mucize olarak görülüyor. Meksika ve Guetemala topraklarında yaygın olarak rastlanılan bu tohumunun kilo vermede de yardımcı olduğu söyleniyor.

Gluten içermemesi, yüksek lif içeriği, kaliteli protein ve aminoasit kaynağı olması nedeniyle en çok tercih edilen besinler arasında giren chia tohumunun sağlık açısından faydaları saymakla bitmiyor.

Chia Tohumunun Faydaları

Vitamin deposudur.

Chia tohumları mükemmel bir omega-3 deposudur. 30 gram chia tohumunda 120-140 kalori, 4-5 gram protein, günlük ihtiyacınızın yüzde 30’unu karşılayacak kadar magnezyum ve manganez, yüzde 15’ine yetecek kadar B1 vitamini var.

Kan şekerini düşürür.

İçerdiği besin kalitesiyle tansiyonu ve kan şekerini düşürücü etkisi olan bu tohumlar şeker hastaları için de ideal bir besin kaynağı. Ayrıca kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara karşı koruyucu bir etkisi olduğu biliniyor.

Mineraller açısından oldukça zengindir.

Mineral olarak çok zengin olan chia tohumu, günlük kalsiyum ihtiyacının %18 ini, fosfor ihtiyacının %35 ini, magnezyum ihtiyacının %24 ünü, manganez ihtiyacının %50 sini karşılıyor. Tüm bu mineraller sağlıklı bir kemik yapısı için gerekli.

Gluten içermez.

Midede şişen chia tohumu, tokluk hissine neden olduğu için kilo vermek isteyen kişiler tarafından tercih edilen bir besin türü. Glutensiz olduğundan çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan kişiler tarafından rahatlıkla tüketilebilir.

Güçlü bir protein kaynağıdır.

Bir porsiyon chia tohumunda, yüzde 20 oranında protein bulunur. Bu oran, bir kişinin günlük protein ihtiyacının ortalama yüzde 10'unu karşılar. Yüksek miktarda protein içermesine rağmen kolesterol içermemesi ise diğer protein içeren besinlere göre tercih sebebidir.

Kalsiyum ihtiyacını önemli ölçüde giderir.

28 gram chia tohumunda günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 18'ini karşılayacak kadar kalsiyum vardır. Bu da diş ve kemiklerin daha güçlü olmasını sağlar ve kemik erimesini önler.

Kan basıncını düzenler.

Kan basıncını düzenleyici ve iyi kolesterolü yükselten özelliğiyle kalp sağlığı için de oldukça faydalı bir besindir.

Kaliteli uyku uyumanızı sağlar.

Hindi etinde bulunan triptofan adlı amino asit, aynı zamanda chia tohumunda da vardır. Triptofan daha kolay doymanızı, daha rahat uyumanızı ve daha iyi hissetmenizi sağlar.

Chia Tohumunun Zararları

Chia tohumu bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Düzenli ilaç kullanan kişilerin (Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, tansiyon hastaları gibi) bir uzmana danışmadan kullanmaması önerilir. Gebe ve emziklilerin de kullanması önerilmez.

Chia Tohumu Nasıl Tüketilir?

Chia tohumunun tadı yoktur, nötr bir besindir. Bu nedenle her türlü tuzlu veya tatlı yiyecek ve içeceğe eklenebilir. Salatalara, sebze ve meyve sularına, smoothielere, yoğurda, süte, kahvaltılık tahıllara, yemeklere, çorbalara ve ekmeklere ekleyebilirsiniz. Kıvam artırıcı, jelleştirici özelliği sayesinde pişirmeye gerek kalmadan sütlü tatlı hazırlamanıza olanak sağlar.

Ayrıca chia tohumunu, sabahları 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı kadar ekleyerek, yarım lime limonla birlikte, müthiş enerjik ve doğal bir detoks içecek hazırlayabilirsiniz.