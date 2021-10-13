Taze fasulye nasıl pişirilir? Yeşil taze fasulye nasıl yapılır?

Taze fasulye en lezzetli sulu yemeklerden birisidir. Sebze yemeği yemek isteyenler için ideal bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bazı kişiler taze fasulyeyi az sulu olarak sevmektedirler. Bazı kişiler ise sulu bir taze fasulye yemeyi daha çok tercih etmektedirler. Taze fasulye son derece doyurucu bir sebze yemeğidir. Birçok evde sık sık taze fasulye pişmektedir.

Taze Fasulye Nasıl Pişirilir?

Taze fasulyeyi yapmak içim çeşitli malzemeler gerekmektedir. Taze fasulye yemeğini yapmadan önce bu malzemeleri tedarik etmeniz doğru olacaktır. Hazırlanan malzemeler ile taze fasulyeyi buluşturarak harika bir yemek yapabilirsiniz. Lezzetli ve sağlıklı bir yemek arayanlar mutlaka yeşil fasulyeyi tercih etmelidir.

Taze Fasulye Pişirimi;

Taze fasulyeyi zeytinyağlı olarak yaparsınız eğer daha lezzetli olacaktır. Bu yüzden zeytinyağlı fasulye birçok kişinin favori yemeklerinden birisidir. Taze fasulye için; 500 gram taze fasulye, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet domates, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 2 su bardağı sıcak su ve tuz hazırlamanız gerekmektedir.

Taze fasulye yapımı için malzemeler hazırlandıktan sonra pişirim aşamasına geçebilirsiniz. Bu aşamada öncelikle fasulyeleri ayıklayın ve doğrayıp bir kenara bırakın. Fasulyelerin boyutunu kendi zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Doğranan fasulyelerin ardından sıra soğan ve domateslere gelecektir.

Kuru soğanı küp küp doğrayın ve sarımsağı da ince bir şekilde dilimleyin. Domatesleri ise rendelemeniz gerekmektedir. Bu işlemlerin ardından tencereyi ocağa alın ve içerisine zeytinyağını ekleyin. Zeytinyağı kızdıktan sonra soğan ve sarımsakları içerisine atın. Bu malzemeleri iyice kavurun. Kavrulan malzemeler içerisine fasulyeleri de ekleyerek kavurmaya devam etmelisiniz.

Daha sonra ise tencere içerisine tuz, domates rendesi ve sıcak suyu ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatın ve fasulyeler yumuşayana kadar pişirin. Fasulyenin kapağını örttükten sonra kısık ateşte pişirmeye devam etmek gerekmektedir. Fasulyelerin yumuşaması ile yemeği kontrol edebilirsiniz. Pişen taze fasulye dinlendikten sonra servise hazırdır.

Yeşil Taze Fasulye Nasıl Yapılır?

Yeşil taze fasulyeyi tencerede kolayca yapabilirsiniz. Yukarıda verilen malzemeleri kullanarak nefis bir yeşil taze fasulye pişirebilirsiniz. Bu yemeği yaparken suyunu iyi bir şekilde ayarlamaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca fasulyeler yumuşamadan yemeği ocaktan almayın.

Arzu eden kişiler yeşil taze fasulyeyi kıymalı veya kuşbaşı etli şekilde de yapabilir. Bunun için taze fasulyeyi tencereye eklemeden önce kuşbaşı etleri veya kıymayı eklemeniz gerekmektedir. İlk olarak tencereye yağ, soğan ve sarımsak eklemeniz lazımdır. Kavrulan bu malzemeler renk değiştirmeye başladığı zaman kıyma veya et eklenir.

Daha sonra ise kıyma veya et güzelce kavrulduktan sonra taze fasulye ve diğer malzemeler tencereye girebilir. Taze fasulye her haliyle çok güzel olmaktadır. Bu yüzden yeşil taze fasulye yemeyi sakın ihmal etmeyin.

Yeşil Taze Fasulye Yanına Ne Gider?

Yeşil teze fasulye yanına çok güzel bir pilav yakışır. Budur veya pirinç pilavı yaparak taze fasulyeyi keyifle tüketebilirsiniz. Ayrıca salatada yeşil fasulye ile çok uyumlu olmaktadır. Yeşillik ağırlıklı veya içerisinde soğan bulunan bir salata yapabilirsiniz.

Yeşil taze fasulye yanına çökertme kebabı veya baget tavukta çok yakışmaktadır. Yeşil taze fasulye yanına dilediğiniz ürünü yapabilirsiniz. Tabi bu yemek olduğu gibide zevkle yenmektedir. Yani taze fasulyenin yanına bir şey yapmadan da tüketebilirsiniz.