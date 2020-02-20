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Yemek Kültürü
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 20.02.2020 - 12:48,Son Güncelleme:/

Sizin için Türk mutfağının olmazsa olmazları neler?

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Sizin için Türk mutfağının olmazsa olmazları neler?

Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas üyelerinin puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecekten oluşuyor. Biz de bu listeden en yüksek puanlı olanları seçip sizin fikrinizi almak istedik. Listenin tamamı da aşağıda...

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Liste güncellendi, kebabı baklavayı solladı... İşte yeni şampiyon
Liste güncellendi, kebabı baklavayı solladı... İşte yeni şampiyon!

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