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Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 19 Şubat 2020 - 14:19, /

Liste güncellendi, kebabı baklavayı solladı... İşte yeni şampiyon!

TasteAtlas kullanıcılarının puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor.

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1

Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası) üyelerinin puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Site kullanıcılarının verdiği puanlarla günbegün değişen liste, sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecekten oluşuyor.

2

Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor. Listenin oylamaya halen açık olduğunu yani favorilerinizin sıralamasını yükseltebileceğinizi de yeniden hatırlatıp puanlamasıyla, mekan önerisiyle Türkiye’nin en popüler 100 lezzetine geçelim…

3

Kaymak - Türkiye geneli (puanı yok)
Nokul – Türkiye geneli (3,3 puan)
İskenderun – Petek Pastanesi
Sinop – Tatlıcılar Pastanesi

4

İşkembe çorbası - Türkiye geneli (3,5 puan)
İstanbul - Lale İşkembecisi
İstanbul - Tarihi Haliç İşkembecisi
İstanbul - Akar Lokantası
Ankara - Rumeli İşkembecisi
İstanbul - Şayan

5

Türlü - Türkiye geneli (3,6 puan)
Keşkek - İç Anadolu Bölgesi (3,6 puan)
Haşlama - Türkiye geneli (3,7 puan)
İstanbul - Nato Restaurant
Biber dolması - Türkiye geneli (3,7 puan)

6

Güllaç - Türkiye geneli (3,7 puan)
İstanbul - Karaköy Güllüoğlu
İstanbul - Borsa
İstanbul - Kaşıbeyaz Bosphorus

7

Lokum - Türkiye geneli (3,8 puan)
İstanbul - Ali Muhiddin Hacı Bekir
İstanbul - Altan Şekerleme
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Lokum İstanbul
İstanbul - Koska Helvacısı

8

Boyoz - İzmir (3,9 puan)
İzmir - Alsancak Dostlar Fırını
Lokma - Türkiye geneli (3,9 puan)
İstanbul - Tarihi Harbiye Fırını
Trabzon - Lokma Tatlı
İstanbul - Saray Muhallebicisi

9

Bulgur pilavı - Türkiye geneli (3,9 puan)
İstanbul - Lipa Restaurant
Ankara - Çukurağa Sofrası
Konya - Lokmahane
Kars - Hanımeli Kars Mutfağı
İstanbul - Asitane Restaurant

10

Hamsili pilav - Karadeniz Bölgesi (3,9 puan)
İstanbul - Hayvore
Rize - Evvel Zaman Yöresel Yemek
İstanbul - Şahin Lokantası
İstanbul - Cadde Karadeniz Ev Yemekleri
İzmir - Fafuly

11

Şekerpare - Türkiye geneli (3,9 puan)
İstanbul - Nar Lokanta
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası

12

Açma - Türkiye geneli (3,9 puan)
Keşkül - Türkiye geneli (4,0 puan)
Yumurtalı pide - Kayseri (4,0 puan)
Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu
Beyaz peynir - Türkiye geneli (4,0 puan)

13

Ayva tatlısı - Türkiye geneli (4,0 puan)
İstanbul - Sakarya Tatlıcısı
İstanbul - Şehir Meyhanesi
İstanbul - Havuzlu Restaurant
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
İstanbul - Kanaat Lokantası

14

Haydari - Türkiye geneli (4 puan)
İstanbul - İsmet Baba Restaurant
Osmangazi - Selçuk Restaurant
Mersin - Rina Restaurant
Mısır ekmeği - Karadeniz Bölgesi (4 puan)
İstanbul - Hayvore
İstanbul - Takanik Balık

15

Tavuk şiş - Türkiye geneli (4 puan)
Selçuk - Ejder Restaurant
İstanbul - Ali Haydar
Fethiye - Mozaik Bahçe
İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı

16

Kadınbudu köfte - İzmir (4,1 puan)
Sulu köfte - Türkiye geneli (4,1 puan)
Kol böreği - Türkiye geneli (4,1 puan)
Pestil - Türkiye geneli (4,1 puan)

17

Midye tava - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Şampiyon Kokoreç
Şöbiyet - Türkiye geneli (4,1 puan)
Gaziantep - Baklavacı Zeki İnal
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
İstanbul - Karaköy Güllüoğlu

18

Kabak mücveri - Türkiye geneli (4,1 puan)
Kabak tatlısı - Türkiye geneli (4,1 puan)
Adapazarı - Tunatan Tesisleri Serdivan
Domates çorbası - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Şayan

19

Karnıyarık - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Karaköy Lokantası
İstanbul - Nişantaşı Hünkar
Mersin - Buğday Mersin
İstanbul - Şahin Lokantası

20

Ekmek kadayıfı - Afyonkarahisar (4,1 puan)
Afyonkarahisar - İkbal lokantası
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Kanaat Lokantası
İstanbul - Saray Muhallebicisi
Balıkesir - Mega Yıldız Aile Lokantası

21

Sucuk - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Yeni Lokanta-Bar
Afyonkarahisar - İkbal Lokantası
İstanbul - Pattis
İstanbul - Namlı Gurme
Nilüfer - Uzan Et Mangal

22

Aşure - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Lale Restaurant
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası

23

Muhallebi - Türkiye geneli (4,1 puan)
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Karaköy Özsüt
İstanbul - Zeynel Muhallebicisi

24

Şalgam - Adana (4,2 puan)
Kumpir - Türkiye geneli (4,2 puan)
Boza - Türkiye geneli (4,2 puan)

25

Perde pilavı - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Siirt Şeref Büryan
İstanbul - Çiya Sofrası
Van - Aşiyan Ev Yemekleri
İstanbul - Sur Ocakbaşı
İstanbul - Feriye

26

İç pilav - Türkiye geneli (4,2 puan)
Antalya - 7 Mehmet
Diyarbakır - Kaburgacı Selim Amca
Sapanca - Eker Lokantası
İstanbul - Kuzubeyi Kuzu Çevirme
İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası

27

Cağ kebabı - Erzurum (4,2 puan)
Erzurum - Gel Gör Cağ Kebap
Su böreği - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Borsa
İstanbul - Beyti
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Kafadaroğlu
İstanbul - Saray Muhallebicisi

28

Fırın sütlaç - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Şahin Lokantası
İstanbul - Kasap Osman
İstanbul - Özsüt
İstanbul - Saray Muhallebicisi

29

Kısır - Mersin (4,2 puan)
Turşu - Türkiye geneli (4,2 puan)
İstanbul - Asri Turşucu
İstanbul - Özcan Turşuları
İstanbul - Petek Turşuları
İstanbul - Vonalı Celal
İstanbul - Pelit Turşucusu

30

Tutmaç çorbası - Türkiye geneli (4,3 puan)
Konya - Somatçı Fihi Ma Fih Restaurant
Künefe - Türkiye geneli (4,3 puan)

31

Burma kadayıf - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Diyar Burma Tatlıcısı
İstanbul - Saray Muhallebicisi
Mardin - Sadık Künefe
Gaziantep - Altıntel Erdal Usta
İstanbul - Hafız Mustafa

32

Kuymak - Karadeniz Bölgesi (4,3 puan)
Menemen - Türkiye geneli (4,3 puan)
Yayla çorbası - Türkiye geneli (4,3 puan)
Tulum peyniri - Türkiye geneli (4,3 puan)

33

İnegöl köfte - İnegöl (4,3 puan)
İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Ekspres İnegöl Köftecisi
Bazlama - Türkiye geneli (4,3 puan)
Ankara - Zenger Paşa Konağı
Yalıkavak - Havva

34

Tantuni - Mersin (4,3 puan)
İstanbul - Suat Usta 33 Mersin Tantuni
İstanbul - Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe
Mersin - Memoş Tantuni
İstanbul - Kadıköy Tantuni
Tulumba - Türkiye geneli (4,3 puan)
İzmit - Osmanlı tulumbacısı

35

Tavuk göğsü - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Saray Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Göreme Muhallebicisi
İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi

36

Simit - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Galata Simitçisi
İstanbul - Simit Sarayı İstanbul
İstanbul - Sade Kahve

37

Katmer - Türkiye geneli (4,3 puan)
Gaziantep - Katmerci Zekeriya Usta
Gaziantep - Ünal Et Lokantası
Gaziantep - Akşam Simit Fırını
Gaziantep - Orkide Gazi Muhtar Paşa Şubesi
İstanbul - Köşkeroğlu

38

Gözleme - Türkiye geneli (4,3 puan)
Göreme - Nazar Börek ve Gözleme
İstanbul - Hala Mantı Gözleme Izgara ve Ev Yemekleri Salonu
İstanbul - Mola Gözleme Evi
İstanbul - Bütme Evi
İstanbul - Gülhane Sur Cafe

39

Börek - Türkiye geneli (4,3 puan)
İstanbul - Borsa
İstanbul - Ma'Na
İstanbul - Beyti
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Kafadaroğlu

40

İzmir köfte - İzmir (4,4 puan)
Sigara böreği - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Ma’Na
İstanbul - Kıyı Restaurant
İstanbul - Tarihi Sarıyer Börekçisi
İrmik helvası - Türkiye geneli (4,4 puan)

41

Humus - Türkiye geneli (4,4 puan)
Midye dolma - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Şampiyon Kokoreç
İstanbul - Kral Kokoreç
İstanbul - Midyeci Ahmet
İstanbul - Mercan Kokoreç

42

Ezogelin çorbası - Dokuzyol (4,4 puan)
İstanbul - Çiya Sofrası
İstanbul - Kapta Soupasta
İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası
Batman - Çömçe

43

Kazandibi - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Özkonak Lokantası
İstanbul - Göreme Muhallebicisi
İstanbul - Hafız Mustafa
İstanbul - Zeynel Muhallebicisi
İstanbul - Sütiş

44

Cacık - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Züberyir Ocakbaşı
İstanbul - Van Kahvaltı Evi
İstanbul - Kenan Usta Ocakbaşı
Yufka - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Bebek Yufkacısı
İstanbul - Bizim Ev

45

Lahmacun - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Tatbak
İstanbul - Halil Lahmacun
İstanbul - Borsam Taşfırın
İstanbul - Fıstık Kebap Lahmacun
Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu

46

Kokoreç - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Kral Kokoreç
İstanbul - Şampiyon Kokoreç
İstanbul - Güneş Kokoreç
Ankara - Pikolet Piknik
İstanbul - Golden Kokoreç

47

Dolma - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Asitane Restaurant
Sarma - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Hayvore
İstanbul - Çiya Sofrası
İstanbul - Kanaat Lokantası Üsküdar
İstanbul - Hacı Abdullah Saray Mutfağı

48

Köfte - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Meşhur Filibe Köftecisi
İstanbul - Köfteci Hüseyin
İstanbul - Köfteci Alibaba
İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi

49

Baklava - Türkiye geneli (4,4 puan)
İstanbul - Karaköy Güllüoğlu
Gaziantep - Koçak Baklava
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
İstanbul - Hamdi Restaurant

50

İslim kebabı - Türkiye geneli (4,5 puan)
Alinazik kebabı - Gaziantep (4,5 puan)
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
Bal kaymak - Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul - Boris’in Yeri
Çiğ köfte - Şanlıurfa (4,5 puan)
Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta

51

Tombik - Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul - Bambi Cafe
Yuvarlama çorbası - Gaziantep (4,5 puan)
Gaziantep - Aşina
İstanbul - Develi Kebap
Gaziantep - Yörem
İstanbul - Hamdi Restaurant

52

Kuru fasulye - Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul - Fasuli Tophane
Hünkar beğendi - İstanbul (4,5 puan)
İstanbul - Karaköy Lokantası
İstanbul - Etiler Hünkar
İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
İstanbul - Rami Restaurant

53

Mantı - Türkiye geneli (4,5 puan)
İstanbul - Yeni Lokanta-Bar
İstanbul - Bodrum Mantı & Cafe
Sinop - Teyze'nin Yeri Mantı Salonu
İstanbul - Casita
İstanbul - Kardeşim Mantı

54

Dondurma - Kahramanmaraş (4,5 puan)
İstanbul - Mini Dondurma
Kahramanmaraş - Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri Mado Evi
İstanbul - Mado
İstanbul - Serez Dondurmacısı
İstanbul - Yaşar Usta Dondurmacı

55

Etli ekmek - Konya (4,6 puan)
Konya - Havzan Etliekmek 1
Konya - Cemo Etliekmek-Selçuklu
Pide ekmeği - Türkiye geneli (4,6 puan)
Kuşadası - Öz Urfa

56

Gaziantep baklavası - Gaziantep (4,6 puan)
Gaziantep - Koçak Baklava
Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu
Gaziantep - Elmacı Pazarı Güllüoğlu Baklava
Gaziantep - Şirvan Baklava
Gaziantep - Baklavacı Çelebioğulları
Şiş kebap - Türkiye geneli (4,6 puan)
Fethiye - Paşa Kebap

57

İskender kebap - Bursa (4,6 puan)
Bursa - Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta
İstanbul - Kasap Osman
Bursa - Kebapçı İskender Ünlü Cadde
Bursa - Kebapçı İskender Teyyare
İstanbul - Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu Beşiktaş

58

Mercimek çorbası - Türkiye geneli (4,6 puan)
İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
İstanbul - Kapta Soupasta
İstanbul - Ziya Baba Türk Mutfağı
İstanbul - Şahzade Cağ Kebap

59

Döner kebap - Bursa (4,6 puan)
İstanbul - Bayramoğlu Döner
İstanbul - Dönerci Şahin Usta
İstanbul - Kasap Osman
İstanbul - Zümrüt Büfe
Bursa - Patila's
Salep - Türkiye geneli (4,7 puan)

60

Adana kebap - Adana (4,7 puan)
İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı
Adana - Birbiçer Kebap Salonu
İstanbul - Adana Ocakbaşı
İstanbul - Kebapçı Enver Usta
Adana - kebapçı Cik Cik Ali

61

Çöp şiş - Selçuk (4,8 puan)
İzmir - Topçu Restaurant
Türk kahvesi - Türkiye geneli (4,8 puan)

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