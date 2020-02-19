Liste güncellendi, kebabı baklavayı solladı... İşte yeni şampiyon!
TasteAtlas kullanıcılarının puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor.
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1
Dünyanın dört bir yanından yemek tutkunlarının otantik mekanları ve geleneksel tatları öne çıkarmak için bir araya geldikleri içerik sitesi TasteAtlas (lezzet atlası) üyelerinin puanlamalarıyla ortaya çıkan Türkiye’nin en popüler 100 lezzeti listesi güncellendi. Site kullanıcılarının verdiği puanlarla günbegün değişen liste, sokak lezzetlerinden geçmişi Osmanlı sarayına dayanan geleneksel tatlara birçok yiyecekten oluşuyor.
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Türk mutfağı meraklıları için çok faydalı bir rehber niteliğinde olan liste aynı zamanda bazı lezzetlerin en iyisinin nerede yenebileceğine dair mekan önerilerini de içeriyor. Listenin oylamaya halen açık olduğunu yani favorilerinizin sıralamasını yükseltebileceğinizi de yeniden hatırlatıp puanlamasıyla, mekan önerisiyle Türkiye’nin en popüler 100 lezzetine geçelim…
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Kaymak - Türkiye geneli (puanı yok) Nokul – Türkiye geneli (3,3 puan) İskenderun – Petek Pastanesi Sinop – Tatlıcılar Pastanesi
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İşkembe çorbası - Türkiye geneli (3,5 puan) İstanbul - Lale İşkembecisi İstanbul - Tarihi Haliç İşkembecisi İstanbul - Akar Lokantası Ankara - Rumeli İşkembecisi İstanbul - Şayan
5
Türlü - Türkiye geneli (3,6 puan) Keşkek - İç Anadolu Bölgesi (3,6 puan) Haşlama - Türkiye geneli (3,7 puan) İstanbul - Nato Restaurant Biber dolması - Türkiye geneli (3,7 puan)
6
Güllaç - Türkiye geneli (3,7 puan) İstanbul - Karaköy Güllüoğlu İstanbul - Borsa İstanbul - Kaşıbeyaz Bosphorus
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Lokum - Türkiye geneli (3,8 puan) İstanbul - Ali Muhiddin Hacı Bekir İstanbul - Altan Şekerleme İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Lokum İstanbul İstanbul - Koska Helvacısı
8
Boyoz - İzmir (3,9 puan) İzmir - Alsancak Dostlar Fırını Lokma - Türkiye geneli (3,9 puan) İstanbul - Tarihi Harbiye Fırını Trabzon - Lokma Tatlı İstanbul - Saray Muhallebicisi
9
Bulgur pilavı - Türkiye geneli (3,9 puan) İstanbul - Lipa Restaurant Ankara - Çukurağa Sofrası Konya - Lokmahane Kars - Hanımeli Kars Mutfağı İstanbul - Asitane Restaurant
10
Hamsili pilav - Karadeniz Bölgesi (3,9 puan) İstanbul - Hayvore Rize - Evvel Zaman Yöresel Yemek İstanbul - Şahin Lokantası İstanbul - Cadde Karadeniz Ev Yemekleri İzmir - Fafuly
11
Şekerpare - Türkiye geneli (3,9 puan) İstanbul - Nar Lokanta İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası
12
Açma - Türkiye geneli (3,9 puan) Keşkül - Türkiye geneli (4,0 puan) Yumurtalı pide - Kayseri (4,0 puan) Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu Beyaz peynir - Türkiye geneli (4,0 puan)
13
Ayva tatlısı - Türkiye geneli (4,0 puan) İstanbul - Sakarya Tatlıcısı İstanbul - Şehir Meyhanesi İstanbul - Havuzlu Restaurant İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası İstanbul - Kanaat Lokantası
14
Haydari - Türkiye geneli (4 puan) İstanbul - İsmet Baba Restaurant Osmangazi - Selçuk Restaurant Mersin - Rina Restaurant Mısır ekmeği - Karadeniz Bölgesi (4 puan) İstanbul - Hayvore İstanbul - Takanik Balık
15
Tavuk şiş - Türkiye geneli (4 puan) Selçuk - Ejder Restaurant İstanbul - Ali Haydar Fethiye - Mozaik Bahçe İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı
16
Kadınbudu köfte - İzmir (4,1 puan) Sulu köfte - Türkiye geneli (4,1 puan) Kol böreği - Türkiye geneli (4,1 puan) Pestil - Türkiye geneli (4,1 puan)
17
Midye tava - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Şampiyon Kokoreç Şöbiyet - Türkiye geneli (4,1 puan) Gaziantep - Baklavacı Zeki İnal Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu İstanbul - Karaköy Güllüoğlu
18
Kabak mücveri - Türkiye geneli (4,1 puan) Kabak tatlısı - Türkiye geneli (4,1 puan) Adapazarı - Tunatan Tesisleri Serdivan Domates çorbası - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Şayan
19
Karnıyarık - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Karaköy Lokantası İstanbul - Nişantaşı Hünkar Mersin - Buğday Mersin İstanbul - Şahin Lokantası
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Ekmek kadayıfı - Afyonkarahisar (4,1 puan) Afyonkarahisar - İkbal lokantası İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Kanaat Lokantası İstanbul - Saray Muhallebicisi Balıkesir - Mega Yıldız Aile Lokantası
21
Sucuk - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Yeni Lokanta-Bar Afyonkarahisar - İkbal Lokantası İstanbul - Pattis İstanbul - Namlı Gurme Nilüfer - Uzan Et Mangal
22
Aşure - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Lale Restaurant İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası
23
Muhallebi - Türkiye geneli (4,1 puan) İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Karaköy Özsüt İstanbul - Zeynel Muhallebicisi
24
Şalgam - Adana (4,2 puan) Kumpir - Türkiye geneli (4,2 puan) Boza - Türkiye geneli (4,2 puan)
25
Perde pilavı - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Siirt Şeref Büryan İstanbul - Çiya Sofrası Van - Aşiyan Ev Yemekleri İstanbul - Sur Ocakbaşı İstanbul - Feriye
26
İç pilav - Türkiye geneli (4,2 puan) Antalya - 7 Mehmet Diyarbakır - Kaburgacı Selim Amca Sapanca - Eker Lokantası İstanbul - Kuzubeyi Kuzu Çevirme İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası
27
Cağ kebabı - Erzurum (4,2 puan) Erzurum - Gel Gör Cağ Kebap Su böreği - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Borsa İstanbul - Beyti İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Kafadaroğlu İstanbul - Saray Muhallebicisi
28
Fırın sütlaç - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Şahin Lokantası İstanbul - Kasap Osman İstanbul - Özsüt İstanbul - Saray Muhallebicisi
29
Kısır - Mersin (4,2 puan) Turşu - Türkiye geneli (4,2 puan) İstanbul - Asri Turşucu İstanbul - Özcan Turşuları İstanbul - Petek Turşuları İstanbul - Vonalı Celal İstanbul - Pelit Turşucusu
30
Tutmaç çorbası - Türkiye geneli (4,3 puan) Konya - Somatçı Fihi Ma Fih Restaurant Künefe - Türkiye geneli (4,3 puan)
31
Burma kadayıf - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Diyar Burma Tatlıcısı İstanbul - Saray Muhallebicisi Mardin - Sadık Künefe Gaziantep - Altıntel Erdal Usta İstanbul - Hafız Mustafa
32
Kuymak - Karadeniz Bölgesi (4,3 puan) Menemen - Türkiye geneli (4,3 puan) Yayla çorbası - Türkiye geneli (4,3 puan) Tulum peyniri - Türkiye geneli (4,3 puan)
33
İnegöl köfte - İnegöl (4,3 puan) İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Ekspres İnegöl Köftecisi Bazlama - Türkiye geneli (4,3 puan) Ankara - Zenger Paşa Konağı Yalıkavak - Havva
34
Tantuni - Mersin (4,3 puan) İstanbul - Suat Usta 33 Mersin Tantuni İstanbul - Beşaltı Kirvem Tantuni & Künefe Mersin - Memoş Tantuni İstanbul - Kadıköy Tantuni Tulumba - Türkiye geneli (4,3 puan) İzmit - Osmanlı tulumbacısı
35
Tavuk göğsü - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Saray Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Göreme Muhallebicisi İstanbul - Tarihi Sarıyer Muhallebicisi
36
Simit - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Galata Simitçisi İstanbul - Simit Sarayı İstanbul İstanbul - Sade Kahve
37
Katmer - Türkiye geneli (4,3 puan) Gaziantep - Katmerci Zekeriya Usta Gaziantep - Ünal Et Lokantası Gaziantep - Akşam Simit Fırını Gaziantep - Orkide Gazi Muhtar Paşa Şubesi İstanbul - Köşkeroğlu
38
Gözleme - Türkiye geneli (4,3 puan) Göreme - Nazar Börek ve Gözleme İstanbul - Hala Mantı Gözleme Izgara ve Ev Yemekleri Salonu İstanbul - Mola Gözleme Evi İstanbul - Bütme Evi İstanbul - Gülhane Sur Cafe
39
Börek - Türkiye geneli (4,3 puan) İstanbul - Borsa İstanbul - Ma'Na İstanbul - Beyti İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Kafadaroğlu
40
İzmir köfte - İzmir (4,4 puan) Sigara böreği - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Ma’Na İstanbul - Kıyı Restaurant İstanbul - Tarihi Sarıyer Börekçisi İrmik helvası - Türkiye geneli (4,4 puan)
41
Humus - Türkiye geneli (4,4 puan) Midye dolma - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Şampiyon Kokoreç İstanbul - Kral Kokoreç İstanbul - Midyeci Ahmet İstanbul - Mercan Kokoreç
42
Ezogelin çorbası - Dokuzyol (4,4 puan) İstanbul - Çiya Sofrası İstanbul - Kapta Soupasta İstanbul - Yanyalı Fehmi Lokantası Batman - Çömçe
43
Kazandibi - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Özkonak Lokantası İstanbul - Göreme Muhallebicisi İstanbul - Hafız Mustafa İstanbul - Zeynel Muhallebicisi İstanbul - Sütiş
44
Cacık - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Züberyir Ocakbaşı İstanbul - Van Kahvaltı Evi İstanbul - Kenan Usta Ocakbaşı Yufka - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Bebek Yufkacısı İstanbul - Bizim Ev
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Lahmacun - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Tatbak İstanbul - Halil Lahmacun İstanbul - Borsam Taşfırın İstanbul - Fıstık Kebap Lahmacun Ankara - Düveroğlu Kebap Salonu
46
Kokoreç - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Kral Kokoreç İstanbul - Şampiyon Kokoreç İstanbul - Güneş Kokoreç Ankara - Pikolet Piknik İstanbul - Golden Kokoreç
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Dolma - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Asitane Restaurant Sarma - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Hayvore İstanbul - Çiya Sofrası İstanbul - Kanaat Lokantası Üsküdar İstanbul - Hacı Abdullah Saray Mutfağı
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Köfte - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Meşhur Filibe Köftecisi İstanbul - Köfteci Hüseyin İstanbul - Köfteci Alibaba İnegöl - Besler İnegöl Köftecisi
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Baklava - Türkiye geneli (4,4 puan) İstanbul - Karaköy Güllüoğlu Gaziantep - Koçak Baklava Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu İstanbul - Hamdi Restaurant
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İslim kebabı - Türkiye geneli (4,5 puan) Alinazik kebabı - Gaziantep (4,5 puan) Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu Bal kaymak - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Boris’in Yeri Çiğ köfte - Şanlıurfa (4,5 puan) Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta
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Tombik - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Bambi Cafe Yuvarlama çorbası - Gaziantep (4,5 puan) Gaziantep - Aşina İstanbul - Develi Kebap Gaziantep - Yörem İstanbul - Hamdi Restaurant
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Kuru fasulye - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Fasuli Tophane Hünkar beğendi - İstanbul (4,5 puan) İstanbul - Karaköy Lokantası İstanbul - Etiler Hünkar İstanbul - Hacı Abdullah Lokantası İstanbul - Rami Restaurant
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Mantı - Türkiye geneli (4,5 puan) İstanbul - Yeni Lokanta-Bar İstanbul - Bodrum Mantı & Cafe Sinop - Teyze'nin Yeri Mantı Salonu İstanbul - Casita İstanbul - Kardeşim Mantı
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Dondurma - Kahramanmaraş (4,5 puan) İstanbul - Mini Dondurma Kahramanmaraş - Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri Mado Evi İstanbul - Mado İstanbul - Serez Dondurmacısı İstanbul - Yaşar Usta Dondurmacı
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Etli ekmek - Konya (4,6 puan) Konya - Havzan Etliekmek 1 Konya - Cemo Etliekmek-Selçuklu Pide ekmeği - Türkiye geneli (4,6 puan) Kuşadası - Öz Urfa
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Gaziantep baklavası - Gaziantep (4,6 puan) Gaziantep - Koçak Baklava Gaziantep - İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu Gaziantep - Elmacı Pazarı Güllüoğlu Baklava Gaziantep - Şirvan Baklava Gaziantep - Baklavacı Çelebioğulları Şiş kebap - Türkiye geneli (4,6 puan) Fethiye - Paşa Kebap
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İskender kebap - Bursa (4,6 puan) Bursa - Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta İstanbul - Kasap Osman Bursa - Kebapçı İskender Ünlü Cadde Bursa - Kebapçı İskender Teyyare İstanbul - Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu Beşiktaş
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Mercimek çorbası - Türkiye geneli (4,6 puan) İstanbul - Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta İstanbul - Kapta Soupasta İstanbul - Ziya Baba Türk Mutfağı İstanbul - Şahzade Cağ Kebap
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Döner kebap - Bursa (4,6 puan) İstanbul - Bayramoğlu Döner İstanbul - Dönerci Şahin Usta İstanbul - Kasap Osman İstanbul - Zümrüt Büfe Bursa - Patila's Salep - Türkiye geneli (4,7 puan)
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Adana kebap - Adana (4,7 puan) İstanbul - Zübeyir Ocakbaşı Adana - Birbiçer Kebap Salonu İstanbul - Adana Ocakbaşı İstanbul - Kebapçı Enver Usta Adana - kebapçı Cik Cik Ali
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Çöp şiş - Selçuk (4,8 puan) İzmir - Topçu Restaurant Türk kahvesi - Türkiye geneli (4,8 puan)