Sebzeleri ızgara yaparken kaçınılması gereken 7 hata

Sert sebzeleri önceden pişirmemek



Hemen her sebzenin ızgarasını yapabilmemize rağmen, bazı sebzeler közde pişirmek daha uygundur. Kabak, soğan ve dolmalık biber gibi sebzeler, dışı yanmadan yumuşayan ızgara için en uygun olanlarıdır. Patates ve balkabağı gibi daha sert sebzeleri ise ızgara yapmak biraz daha zordur. Çünkü, bu doyurucu ürünlerin pişirilmesi daha uzun sürer, bu da içi pişene kadar dış kısımların yanabileceği anlamına gelir. Bunu aşmanın bir yolu, onları önceden pişirmek ve böylece yakma riskini ortadan kaldırmak olabilir.

Yeterince marine etmemek

Tıpkı et gibi, sebzelerin de lezzetinin tamamlanması için uygun baharatlara ihtiyacı vardır. Tuz esastır, ancak bunun ötesinde sebzelerinizi dilediğiniz baharatlarla tatlandırın ya da daha fazla lezzet vermek için marine edin.



Şekerli soslar kullanmak



Barbekü, balzamik sirke veya tatlı-ekşi sos gibi şekerli soslar, ızgarada aşırı karamelleşme ve yanma eğilimindedir. Bu yüksek şekerli sosları marinede kullanmak yerine, sebzelerinizi yanmadan lezzetle dolduracak yağ veya sirke bazlı sosları tercih edin.



Sebzeleri kurutmamak

Izgara tellerini yağlamak, sebzelerinizin yapışmasını önlemek için yapabileceğiniz en faydalı şeydir. Kağıt havluyu birkaç yemek kaşığı bitkisel yağa batırın ve sıcakken ızgaranıza yerleştirmek için maşa kullanın. Böylelikle yağın sıçramasını da önlemiş olursunuz.



Küçük sebzeleri doğrudan ızgaraya atmak

Kuşkonmaz ve karnabahar gibi ızgaralardan düşme eğilimi olan küçük sebzelerin düzgün pişirilmesi biraz zor olabilir. Yapılan en yaygın hata ise, bu sebzeleri doğrudan ızgaraların üzerine yerleştirmektir. Bunun yerine, ızgaralardan düşmeye eğilimli olan sebzeler için küçük metal sepetlerden faydalanabilir, Brüksel lahanası gibi daha büyük sebzeler için metal şişlerden faydalanabilirsiniz.

Aşırı pişirmek

Izgaralar sebzelerinizi çok çabuk pişirdiğinden, yanlışlıkla onları fazla pişiriyor olabilirsiniz. Sebzelerinize bir göz atın ve fırında kaldıkları sürenin çok altında pişeceklerini unutmayın. Izgara sebzelerinizi fırında pişirdiğiniz sürenin yaklaşık yarısı kadar pişirin. Az pişirmek konusunda endişeliyseniz, ikiye bölmeyi deneyebilirsiniz.

Yüksek ateşte ızgara yapmak

Her ne kadar cezbedici olsa da sebzeleri her zaman yüksek ateşte ızgara yapmak, onları pişmeden önce yakma riski taşır. Çoğu sebzeyi yüksek ateşte başlatmak ve pişirmeyi bitirmek için alevi orta seviyeye düşürmek gerekir. Ayrıca ızgaranızın sıcak noktalarından faydalanabilir ve sebzelerinizi sıcak taraftan başlayıp daha soğuk tarafa kaydırabilirsiniz. Her iki yöntem de mükemmel bir şekilde pişmelerine yardımcı olur.