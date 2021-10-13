Sazan balığı nasıl pişirilir? Aynalı tatlı su sazan balığı nasıl kızartılır?

Sazan balığı göl ve tatlı sularda yetişmektedir. Uzun gövdeli olan sazan balığı yaklaşık 40 kiloya kadar çıkmaktadır. Besin değeri oldukça yüksek olan sazan balığı kızartılarak pişirilebilir.

Sazan Balığı Nasıl Pişirilir?

Sazan balığının birbirinden farklı pişirme yöntemleri bulunmaktadır. Evde balık kokusundan rahatsız olan kişiler fırında soslu sazan balığı pişirebilirler. O nedenle öncelikle fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt serilir. Yağlı kağıdın üzerine ise sazan balığı konuşur. Sazan balığının yanına soğan halkaları dizilir. Tepsiye de patates dilimleri dizilir. İsteğe bağlı olarak domates dilimleri de tepsiye konulur. Sazan balığı için zeytinyağı ve baharatlar ile sos oluşturulur. Baharatlı zeytinyağlı sos sazan balığının üzerine sürülür. Temizlenen sazan balığının içerisine de defne yaprağı konulur.

Aynalı Tatlı Su Sazan Balığı Nasıl Kızartılır?

Aynalı tatlı su sazan balığı kızartılırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Tatlı su sazan balığı kızartıldığında oldukça lezzetli bir tada sahip olur. Sazan balığı öncelikle iyice temizlenmelidir. Pullarından ve iç organlarından arındırılan aynalı tatlı su sazan balığı dilimlere ayrılır. Sazan balığının dilimleri su ile iyice yıkandıktan sonra mısır ununa bulanır. Mısır ununa bulanan sazan balığı iyice kızarmış yağın içerisine atılır. Balığın iki yüzeyi de çevrilerek kızartılır.

Sazan Balığının Faydaları Nelerdir?

Sazan balığının birbirinden çok faydası bulunmaktadır. Sazan balıklarının yağ oranı diğer balıklara göre çok daha düşüktür. Bu nedenle sazan balığının lezzetli olması için kızartılması önerilir. Sazan balığı düzenli tüketildiği takdirde kalp ve damar sağlığını da korumaya yardımcı olacaktır. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar sazan balığını tüketmeliler. Çocuklarda düzenli sazan balığı tüketimi beyin ve iskelet sistemini de geliştirir. Bütün balıklarda olduğu gibi sazan balığı cilt sağlığı için oldukça önem taşımaktadır.

Sazan balığı tüketimi ile birlikte hücreler de yenilenmektedir. Sazan balığı olası bir beyin rahatsızlığını önlemeye yardımcı olmaktadır. Sazan balığı düzenli tüketildiğinde unutkanlık gibi rahatsızlıkları da önlemeye yardımcı olacaktır. Sazan balığının besin değeri oldukça yüksektir. Fosfor, demir ve protein açısından zengin olan sazan balığı omega 3 kaynağıdır.

Sazan Balığı Nasıl Pişirilir?

Sazan balığı pişirme tekniklerine çok dikkat edilmelidir. Lezzetli bir şekilde sazan balığı hazırlamak için öncelikle sazan balığının pulları iyice temizlenmelidir. Balık da güzelce yıkanmalıdır. Sazan balığı pişirilmeden mutlaka suda bekletilmelidir. Sazan balığının suda bekletilmesi iyi bir temizleme işlemi olacaktır. Sazan balığındaki çamurlu tadı almamak için sazan balığı sirkeli suda da bekletilebilir. Çok fazla kılçığı olan sazan balığı pişirme esnasında yumuşak kalmalıdır. Yumuşak şekilde pişirilen sazan balığı kılçıklarından da rahat bir şekilde ayrılacaktır Sazan balığı buğulama ve ya ızgara yöntemine de çok uygundur. Sazan balığı ızgarada çok lezzetli olacaktır. Sazan balığı buğulama şeklinde de güzel bir şekilde pişirilir.

Sazan balığı pek çok kültürde en fazla tüketilen balıklardan bir tanesidir. Özellikle sazan balığından yöresel yemekler de yapılmaktadır. Azeri mutfağında sazan balığı levengisi en fazla yapılan yemeklerden bir tanesidir. Sazan balığının içi doldurularak pişirildiğinde oldukça lezzetli bir yemek ortaya çıkar. Sebzeli sazan balığı çorbası da önemli bir şifa deposu olarak bilinmektedir. Sazan balığı ızgara ve kızartmanın yanı sıra fırında da pişirilebilir. Fırında pişirilen sazan balığı için bol miktarda domates sosu hazırlanır.