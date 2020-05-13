Ramazanın yirminci gününde iftar menüsü için nefis yemek tarifleri

Tam bir vitamin deposu olan havucu yemeklerde, salatalarda ve çorbalarda bol bol kullanıyoruz ama bu muhteşem sebze tek başına tüketilmeyi de hak ediyor. Örneğin kremalı havuç çorbası bu iş için çok uygun. Kısa bir süre içinde hazırlayıp afiyetle tüketebileceğiniz bu çorbanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…

Kebap Türk mutfağı denince akla gelen lezzetlerin başında yer alıyor. Her şehrimizin kendine has bir kebabından söz etmek mümkün. Afyonkarahisar mutfağında da ramazan kebabı çok seviliyor. Afyon kebabı olarak da bilinen bu yemek özellikle ramazan ayında iftarda tüketildiği için bu ismi almış. Ramazan kebabının malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Yöresel lezzet sevenler bu yemeği mutlaka denemeli…

Bulgur ve dolma kelimeleri bir araya geldiğinde akla genellikle içinde bulgur olan dolmalar geliyor ancak bu kez çok farklı bir tarifimiz var. Bir nevi bulgurlu tepsi köftesi olarak tarif edebileceğimiz fırında bulgur dolması, yanında ayran ve salatayla enfes bir öğün geçirmeniz için yeterli olacaktır. İşte sağlık ve lezzet deposu bulgur olmasının tarifi…

Gökkuşağı salatası adından da anlayabileceğiniz gibi, renk renk görüntüsü ve çeşit çeşit lezzetiyle sofralarınızı şenlendirmeye geliyor. Herkesin çok beğeneceği, masaya getirdiğinizde ayakta alkışlanacak gökkuşağı salatasının malzemeleri ve yapılışı ekte. Sizin malzemeleri ve katmanları dilediğiniz gibi çoğaltabileceğinizi hatırlatıp tarifimize geçelim.

Bu tarifimizdeki un helvası bildiğiniz un helvalarından biraz farklı. Tek yapmanız gereken un ve susamı kavurup pekmezle yoğurmak işte bu kadar kolay. Mersin'e özgü olan susamlı pekmezli un helvası cenaze evlerinde dağıtılırmış ama siz misafirlerinize yapmak isterseniz tarifimiz aşağıda hazır. Şimdiden afiyet olsun.