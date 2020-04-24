Ramazanın ilk gününde iftar için nefis yemek tarifleri hazırladık

Düğün çorbası, mutfağımızın geleneksel lezzetlerinden biri. Kuzu eti veya tavuk ile yapılan bu çorbayı kıymayla da hazırlayabilirsiniz. Sofranıza bambaşka bir tat katacağını söyleyebiliriz. Peki, kıymalı düğün çorbası nasıl yapılır? Malzeme listesi ve yapılış aşamaları hemen aşağıda.

Protein ve potasyum açısından oldukça zengin olan bamya, et ve sebze ile sık sık pişiriliyor. Dilerseniz, etsiz ve zeytinyağlı olarak da tercih edebilirsiniz. Tadını doya doya çıkaracağınız etli kuru bamyayı, pilav eşliğinde de sunabilirsiniz. Nefis bir lezzet sizi bekliyor.

Sarımsaklı bulgur Balıkesir mutfağına ait bir yemek. Geçmişte tavşan etiyle yapılıyormuş ama günümüzde daha çok tavuk kullanılıyor. Peki sarımsaklı bulgur nasıl yapılır? İşte evinde farklı bir lezzet arayanların mutlaka denemesi gereken pratik ve lezzetli sarımsaklı bulgur yemeği.

Cehennem topuzu, kohlrabi ve yer lahanası gibi farklı isimleri olsa da biz onu alabaş turpu olarak tanıyoruz. Lif açısından oldukça zengin olan bu sebzeyi çorba ve yemeklerde de kullanabilirsiniz. Fakat, sizin için salata tarifini araştırdık. Peki, alabaş turpu salatası nasıl yapılır? İşte cevabı...

Bu tatlının lezzetine doymak için New York’a gitmenize hiç gerek yok. Evde de enfes bir magnolia yapabilirsiniz. Biz tarifimizde çilek kullandık ama siz dilerseniz farklı meyvelerle de magnolia’nızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…