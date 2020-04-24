Ramazanın ilk gününde iftar için nefis yemek tarifleri hazırladık
Ramazan geldi hoş geldi! Oruç tutanlar için ayın ilk birkaç günü zorlayıcı olabiliyor. Gün içinde çok acıkanlar iftar saatinde ağır yemeklere koşuyor. Ancak uzmanlar bunun doğru olmadığını, iftarda çok ağır olmayan yemekler tüketmenin sağlığa zararlı olduğunu belirtiyor. Sizin için ramazanın ilk gününde orucunuzu açmanız için sağlıklı ve besleyici tarifler hazırladık. İşte 24 Nisan iftar menüsü…
Düğün çorbası, mutfağımızın geleneksel lezzetlerinden biri. Kuzu eti veya tavuk ile yapılan bu çorbayı kıymayla da hazırlayabilirsiniz. Sofranıza bambaşka bir tat katacağını söyleyebiliriz. Peki, kıymalı düğün çorbası nasıl yapılır? Malzeme listesi ve yapılış aşamaları hemen aşağıda.
Protein ve potasyum açısından oldukça zengin olan bamya, et ve sebze ile sık sık pişiriliyor. Dilerseniz, etsiz ve zeytinyağlı olarak da tercih edebilirsiniz. Tadını doya doya çıkaracağınız etli kuru bamyayı, pilav eşliğinde de sunabilirsiniz. Nefis bir lezzet sizi bekliyor.
Sarımsaklı bulgur Balıkesir mutfağına ait bir yemek. Geçmişte tavşan etiyle yapılıyormuş ama günümüzde daha çok tavuk kullanılıyor. Peki sarımsaklı bulgur nasıl yapılır? İşte evinde farklı bir lezzet arayanların mutlaka denemesi gereken pratik ve lezzetli sarımsaklı bulgur yemeği.
Cehennem topuzu, kohlrabi ve yer lahanası gibi farklı isimleri olsa da biz onu alabaş turpu olarak tanıyoruz. Lif açısından oldukça zengin olan bu sebzeyi çorba ve yemeklerde de kullanabilirsiniz. Fakat, sizin için salata tarifini araştırdık. Peki, alabaş turpu salatası nasıl yapılır? İşte cevabı...
Bu tatlının lezzetine doymak için New York’a gitmenize hiç gerek yok. Evde de enfes bir magnolia yapabilirsiniz. Biz tarifimizde çilek kullandık ama siz dilerseniz farklı meyvelerle de magnolia’nızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…