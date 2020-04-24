MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Menüler HaberleriRamazanın ilk gününde iftar için nefis yemek tarifleri hazırladık
GeriLezizz Menüler Ramazanın ilk gününde iftar için nefis yemek tarifleri hazırladık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Menüler
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 24.04.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Ramazanın ilk gününde iftar için nefis yemek tarifleri hazırladık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ramazanın ilk gününde iftar için nefis yemek tarifleri hazırladık
Abone Olgoogle-news

Ramazan geldi hoş geldi! Oruç tutanlar için ayın ilk birkaç günü zorlayıcı olabiliyor. Gün içinde çok acıkanlar iftar saatinde ağır yemeklere koşuyor. Ancak uzmanlar bunun doğru olmadığını, iftarda çok ağır olmayan yemekler tüketmenin sağlığa zararlı olduğunu belirtiyor. Sizin için ramazanın ilk gününde orucunuzu açmanız için sağlıklı ve besleyici tarifler hazırladık. İşte 24 Nisan iftar menüsü…

Düğün çorbası, mutfağımızın geleneksel lezzetlerinden biri. Kuzu eti veya tavuk ile yapılan bu çorbayı kıymayla da hazırlayabilirsiniz. Sofranıza bambaşka bir tat katacağını söyleyebiliriz. Peki, kıymalı düğün çorbası nasıl yapılır? Malzeme listesi ve yapılış aşamaları hemen aşağıda.

Kıymalı düğün çorbası tarifi
Kıymalı düğün çorbası tarifi

Protein ve potasyum açısından oldukça zengin olan bamya, et ve sebze ile sık sık pişiriliyor. Dilerseniz, etsiz ve zeytinyağlı olarak da tercih edebilirsiniz. Tadını doya doya çıkaracağınız etli kuru bamyayı, pilav eşliğinde de sunabilirsiniz. Nefis bir lezzet sizi bekliyor.

Etli kuru bamya tarifi
Etli kuru bamya tarifi

Sarımsaklı bulgur Balıkesir mutfağına ait bir yemek. Geçmişte tavşan etiyle yapılıyormuş ama günümüzde daha çok tavuk kullanılıyor. Peki sarımsaklı bulgur nasıl yapılır? İşte evinde farklı bir lezzet arayanların mutlaka denemesi gereken pratik ve lezzetli sarımsaklı bulgur yemeği.

Sarımsaklı bulgur tarifi
Sarımsaklı bulgur tarifi

Cehennem topuzu, kohlrabi ve yer lahanası gibi farklı isimleri olsa da biz onu alabaş turpu olarak tanıyoruz. Lif açısından oldukça zengin olan bu sebzeyi çorba ve yemeklerde de kullanabilirsiniz. Fakat, sizin için salata tarifini araştırdık. Peki, alabaş turpu salatası nasıl yapılır? İşte cevabı...

Alabaş turpu salatası tarifi
Alabaş turpu salatası tarifi

Bu tatlının lezzetine doymak için New York’a gitmenize hiç gerek yok. Evde de enfes bir magnolia yapabilirsiniz. Biz tarifimizde çilek kullandık ama siz dilerseniz farklı meyvelerle de magnolia’nızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

Çilekli magnolia tarifi
Çilekli magnolia tarifi

Mis gibi kokusu iç açıcı rengiyle zerdeçallı tavuk sote
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi