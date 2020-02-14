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Haber Giriş: 14.02.2020 - 12:18,Son Güncelleme:/

Çilekli magnolia tarifi

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Çilekli magnolia tarifi

Magnolia tatlısı, adını New York’ta bulunan Magnolia Bakery’den alan bir tatlı. Daha doğrusu bu pastanenin imzası. Ancak bu tatlının lezzetine doymak için New York’a gitmenize hiç gerek yok. Evde de enfes bir magnolia yapabilirsiniz. Biz bu kez tarifimizde çilek kullandık ama siz dilerseniz farklı meyvelerle de magnolia’nızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 10 adet çilek
  • 3 yemek kaşığı krema
  • 5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yumurta
  • 1 paket fındıklı bisküvi

Çilekli magnolia tarifi nasıl yapılır?

Çilekleri ayıklayıp dilimleyin.

Bisküvileri mutfak robotundan geçirin.

Süt, şeker, un, nişasta, krema ve yumurtayı derin bir tencerede karıştırarak pişirin.

Kıvamı koyulaşan muhallebiye 1 paket vanilya ekleyip karıştırın.

Kaselerin tabanına biraz bisküvi kırıntısı serpiştirin.

Üzerine çilekleri yerinde tutacak kadar muhallebi ekleyin.

Çilekleri kesik kısımları dışa gelecek şekilde bardağın ya da kasenin etrafına yerleştirin.

Üzerine yeniden muhallebi koyup üzerini bisküvi kırıntıları ve çileklerle süsleyin.

Buzdolabında 3-4 saat dinlendirip soğuttuğunuz magnolia’larınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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