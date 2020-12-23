Pilav nasıl yapılır? Kavurma, salma, haşlama pilav teknikleri

KAVURMA PİLAV TEKNİĞİ

Kavurma pilav tekniği genelde evlerimizde yaptığımız pirinç pilavı için kullandığımız tekniktir. Yıkanan pirinçler önce tencerede yağda kavrulur, suyu sonradan ilave edilir. Doğru şekilde uygulandığında kavurma pilav tekniği en lezzetli sonuçların elde edildiği pilav pişirme tekniğidir. Ancak kavurma işlemi nedeniyle bu şekilde pişen pilavların besin değeri olumsuz etkilenir, sindirimi de biraz daha zor olur.

SALMA PİLAV TEKNİĞİ

Salma pilav tekniği için öncelikle su, yağ ve diğer tat vericiler tencereye konur ve kaynatılır. Pirinç son olarak eklenir ve suyu çekmesi beklenir. Ardından yeniden yağ eklenerek demleme yapılabilir. Bu tür pilavlarda kullanılacak pirincin cinsi ve kalitesi büyük önem taşır. Su çekme özelliği çok iyi olmayan pirinçlerle salma pilav yapılmaz.

HAŞLAMA PİLAV TEKNİĞİ

Haşlama pilav da salma pilava oldukça benzer. En önemli fark yağın ekleme aşamasıdır. Tencerede kaynatılan tuzlu suya eklenen pirinç suyunu çekene kadar pişirilir. Ardından bir tavada eritilen yağ ile pilav haşlanır. Çok kısık ateşte 30 dakika demlendirilen pilav servise hazır hale gelir.

SÜZME PİLAV TEKNİĞİ

Türk mutfağının klasik tekniklerinin yanı sıra özellikle İran pilavlarında kullanılan süzme pilav tekniği de mevcuttur. Pirincin makarna gibi tuz suda haşlandıktan sonra süzülür. Ardından içinde bol yağ ve az su bulunan bir tencerede 10 dakika daha pişirilir. Yarım saat demlendirildikten sonra servis edilir.

Hangi şekilde pişirilirse pişirilsin, pirinç ve suyun bir araya getirilme aşamasında su (ya da et, tavuk veya sebze suyu) mutlaka kaynar durumda olmalıdır. Pirinçler mutlaka önceden sıcak suda bekletilmeli, nişastası arınana kadar güzelce yıkanmalıdır. Yağ olarak kaliteli bir tereyağı ya da arzuya göre zeytinyağı kullanılabilir.