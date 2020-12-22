Sarımsaklı pilav tarifi
Sarımsaklı pilav 15’inci yüzyıldan günümüze uzanan çok özel bir lezzet. Sarımsak ve sirkeyle salma tekniği ile yapılan bu pilavı herkes mutlaka denemeli. Sarımsaklı pilav tarifini sizin için Türk mutfağı denince akla ilk gelen isimlerden olan ünlü yemek araştırmacısı Şef Ömür Akkor’un sosyal medyada paylaştığı şekilde aktarıyoruz. Bakır kazanda pişmesi ve yağlı olması makbul olan bu pilavı siz de mutlaka denemelisiniz…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 2 su bardağı pirinç
- 30-40 diş sarımsak
- 3 su bardağı tavuk suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı sirke
- Kaya tuzu
- Şeker
Sarımsaklı pilav tarifi Nasıl yapılır?
Pirinçleri sıcak suya koyun.
Tavuk suyunu derin bir tencereye alıp kaynamaya bırakın.
İçine soyduğunuz sarımsakları, sirkeyi, tuzu ve şekeri ilave edin.
Kaynamaya devam ederken tereyağını tavada kızdırın.
Yağı da tencerede kaynayan sirkeli tavuk suyuna ilave edin.
Son olarak süzüp yıkadığınız pirinçleri ekleyip çok kısık ateşte pişmeye bırakın.
15 dakika kadar pişirdiğiniz pilavı suyunu çekince ocaktan alıp 20 dakika demlenmeye bırakın.
Ardından sıcak servis edin. Afiyet olsun…