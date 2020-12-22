Sarımsaklı pilav tarifi

Sarımsaklı pilav 15’inci yüzyıldan günümüze uzanan çok özel bir lezzet. Sarımsak ve sirkeyle salma tekniği ile yapılan bu pilavı herkes mutlaka denemeli. Sarımsaklı pilav tarifini sizin için Türk mutfağı denince akla ilk gelen isimlerden olan ünlü yemek araştırmacısı Şef Ömür Akkor’un sosyal medyada paylaştığı şekilde aktarıyoruz. Bakır kazanda pişmesi ve yağlı olması makbul olan bu pilavı siz de mutlaka denemelisiniz…

Ocakta

6+ Kişilik

6+ Kişilik 30-60 dk

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